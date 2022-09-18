Как тайно забавлялась императрица Екатерина Вторая

Про Екатерину Вторую ходит много разных слухов. Она была неординарной личностью, у которой было много поклонников и ненавистников. Но стоит помнить, что всегда будут такие люди, которые не согласятся с моим мнением.

Я беру на себя смелость излагать в этой статье жизнь Екатерины Второй. А если быть точнее, то про её личную жизнь и тайны. Правда это, или ложь – принимать решение только вам, дорогие читатели. Мне кажется, что на ровном месте никакие сплетни не появятся.

Итак, начнём. Про императрицу. Не как о правительнице, а как о девушке.

Взаимоотношения с супругом и детьми.

У императрицы в юном возрасте были красивые инициалы: София Августа Фридерика. Девица из известного, но нищего немецкого рода впоследствии возглавила российский престол. Мне не хочется цитировать слова Толстого и пересказывать его речи, направленные в адрес Петра и других.

В какой-то степени писатель, может быть, и был прав, но надо помнить, что у него была огромная ненависть к всему роду Романовых. Не забывайте про предвзятость.

У великой императрицы ничего получилось с Петром III. Позже она родила сына, назвала его Павлом, но есть версия, что отец этого мальчика – кто-то другой. Может быть, София Августа Фредерика стала прародительницей абсолютно нового рода в российской истории.

Когда ты живёшь в демократичном государстве, где есть возможность выбрать своего правителя, то совсем не задумываешься о подобных вопросах. В действительности уже не переживаешь, кто же стоит во главе страны, самое главное – иметь рассудительного президента. София Августа, как мне кажется, была прекрасной властительницей, хоть и со своими странностями.

Доцент кафедры отечественной истории, Олег Григорьевич Усенко, в одноимённом издании под названием «Родина» говорил о детях-самозванцах и про настоящих сыновей и дочерей императрицы. Если верить историку, то сотрудник иностранной коллегии Российский империи, Пакарин Иван, всем говорил, что является наследником правительницы. О Павле я уже немного рассказала. Также в этот перечень можно включить графа Бобринского Алексея Григорьевича, внебрачного сына Екатерины, отцом которого, вероятно, являлся Орлов Григорий. И не стоит забывать про Анну, которая, по всей видимости, родилась от Понятовского Августа Станислава, будущего польского монарха.

Любимчики и связи Екатерины Второй.

Русский историк, библиограф и литературовед Пётр Иванович Бартенев, изучавший жизнь императрицы в деталях, насчитал целых двадцать любимчика Екатерины! Сколько это – много или мало, думайте сами. Были предположения, что с князем Григорием Потёмкиным императрица была повенчана.

Публицист и историк Щербатов Михаил Михайлович в своих заметках утверждал, что больше всех Екатерина Вторая любила князя Орлова, но он, если верить тем записям, развлекался не только с императрицей, но и со всеми её придворными особами.

Генерал-поручик Александр Ланской также был в числе фаворитов императрицы. Но, как писали его современники, кавалер орденов Святого Александра Невского принимал особые лекарства, увеличивающие его мужские способности, что, собственно говоря, и привело к его гибели.

Однако, всё интересное будет впереди. Это простые факты, в которые хочется верить. Не стоит забывать, что императрица выросла в средневековой Европе, где некоторые властители и не такое чудили.

Как императрицу грел простой истопник.

Эта история, за правдивость которой я не могу ручаться, была ли она сама на самом деле или же нет, никто не знает. Ответ, скорее всего, положительный.

Как известно, зимы на Руси были суровые, и императрица, не привыкшая к таким морозам, начала замерзать в своих покоях. Ей ничего не оставалось делать, как идти к прислуге и узнавать, в чём, собственно, дело. Истопником оказался красивый юноша.

Екатерина Вторая быстро сообразила и позвала его к себе, для «согрева». Впоследствии истопник получил говорящую фамилию Теплов, императрица подарила ему земли, и, скорее всего, даже крепостных. Правда, «окно» в Петроград для него была закрыта навсегда.

Те факты, когда императрица легко и непринуждённо находила общий язык даже с малознакомыми мужчинами, не должен никого удивлять. Поговаривают, что Екатерина Вторая, как только пришла в себя на нашей земле, частенько переодевалась в простолюдинку и знакомилась с мужчинами, чтобы скрасить свой одинокий вечер.

Эксклюзивный стол.

Я хочу посвятить императорской мебели отдельный абзац. Стол (как и всё остальное) довольно продолжительное время находился в Царском Селе, а затем загадочным образом попал к фашистам, в 1941 году.

Чем же необычен этот стол, что ему посвящается целый раздел? Он был весьма неординарным. Элементы его декора составляли мужские и женские части тела, и, как вы уже догадались, это не были руки или ноги. Пару лет назад средства массовой информации утверждали, что в планах было выставить мебель на торги. Его стартовый ценник начинался от 20.000$.

Как прошёл аукцион, я не знаю, потому что мне не удалось найти никаких сведений. Если вы узнаете какие-либо подробности – жду в комментариях.

Есть информация, что другую мебель, которая также стояла в Царском Селе, самый обычный, в котором не было ничего примечательного, Россия купила у какого-то нью-йоркского коллекционера-частника за 250.000$. Эту информацию подтвердил портал РИА-новости.

Есть версии, что окончательная цена необычного стола, о котором говорилось выше, была дешевле, а может быть, и в разы выше. Но есть определённые сомнения, что он являлся предметом мебели самой императрицы.

Кровать с «особым» механизмом.

Были и такие слухи, что в императорской спальне стояла кровать, у которой был раздвигающийся механизм. Он был нужен для интересных целей:

Например, императрица проводит время с одним из своих любимчиков. И тут – внезапный и неотложный приём посла или другого гостя. Кровать могла раздвигаться, и избранник Екатерины быстро прятался, а императрица, находясь на второй половине, с успехом принимала визитёра.

Однако в эту историю не особо верится, честно говоря.

Эту статью мне хочется завершить историей, связанной с лошадью. Мне опять-таки кажется, что это не больше, чем очередные сплетни.

У Екатерины Второй было огромное количество врагов, это первое. А во-вторых, наши люди славятся своей богатой фантазией и любовью к небылицам, особенно если государство возглавляет красивая женщина...

Сложно сейчас гадать о тех временах, а что вы думаете по поводу "утех" Екатерины Второй?

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А вы знали об этом?

Любопытно, что дочь Ярослава Мудрого ,Анна Ярославна,стала королевой Франции, выйдя замуж за Генриха I, короля Франции из династии Капетингов. Прибыв же во Францию, Анна была шокирована варварством французов. Она писала отцу: «В какую варварскую страну ты меня послал. Здесь жилища мрачны, церкви безобразны и нравы ужасны»!

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