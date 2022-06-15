Почему Ленин в Мавзолее до сих пор

Вот приезжаете вы в какую-нибудь абстрактную страну, а там посреди главной площади тело Вождя лежит, лет уже так 90-100. С одной стороны – дикость, с другой – люди до сих пор приходят посмотреть. С третьей – не зря же Ленина в последнее время все чаще предлагают убрать вместе с его Мавзолеем. В нашей статье – интересные факты об одной из главных достопримечательностей Москвы.

1. Ильича все-таки планировали хоронить. Тело забальзамировали лишь на время прощания. Но когда выяснилось, что желающих проводить Ленина в последний путь слишком много и более того, делегации постоянно опаздывают, прощание затянулось на неопределенный срок.

2. Собственно, для короткой церемонии покойнику через аорту ввели в тело смесь спирта, формальдегида и глицерина. Для долгоиграющего эффекта этого средства явно не хватало, но вопрос о мумифицировании Ленина в Политбюро все-таки подняли.

3. Ученые Борис Збарский и Владимир Воробьев предложили провести химическое бальзамирование, гарантируя полную сохранность тела. Но некоторым соратникам по партии не понравилась сама идея бальзамирования. Тут, кстати, не обошлось без противного Троцкого, который увидел в столь необычной идее отсылку к христианским обычаям.

Естественно, его одного спрашивать никто не стал. Зато спросили советских трудящихся, которые единогласно высказались «за».

4. До 1954 года, то есть до своей кончины, сохранением тела занимался Борис Збарский. При его участии в 1939 году прямо в здании Мавзолея была организована лаборатория, занимавшаяся исключительно Лениным, которая в своем первозданном виде просуществовала вплоть до 1992 года. Красин предлагал поступить проще – поместить Вождя в огромную морозилку. Идею поддержали Молотов и Дзержинский, но вскоре от нее отказались – а вдруг перебои с электричеством? Поэтому тело и сегодня раз в 1,5-2 года по старинке опускают в специальную жидкость, чтобы лучше сохранялось.

5. А царь-то… Простите, а Вождь-то ненастоящий! По крайней мере, так считали некоторые любители теорий заговора. В середине 30-х Збарскому даже пришлось приглашать иностранную делегацию, открывать при гостях герметичный саркофаг и с изрядной долей амикошонства брать Вождя мирового пролетариата за нос и поворачивать ему голову, дабы показать скептикам, что перед ними – не восковая фигура. Говорить о «двойнике» покойного тоже не приходится, но вот то, что от оригинального Ильича в Мавзолее осталось очень мало – факт. Его биоматериалы постепенно заменяются в ущерб внешней форме. Гибкость суставов и эластичность кожи обеспечивается сложными процедурами, которые требуют постоянных вливаний и переливаний специальных жидкостей. Сколько еще тело можно будет поддерживать в нормальном состоянии – неизвестно.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской , то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю , чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей.

Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физической работе.Во многих своих работах постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя:«Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России – «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого».

Именно поэтому на заре Советской власти в центральных органах коммунистической партии большевиков практически не было русских. И это вовсе не случайность, поскольку Ленин считал, что русские слишком добры от природы, чтобы жестко следовать линии партии по установлению в стране диктатуры пролетариата,поэтому единственная опора, которая осталась у большевиков, это угнетенное еврейское меньшинство,которое и занимало руководящие посты !Как ни парадоксально,но даже в состав созданных большевиками судебных «троек», которые выносили расстрельные приговоры,в основном входили евреи !

Пожалуй, ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб и генетически неполноценный изувер покоился в Мавзолее с такими почестями! Заслуживают внимания слова Бунина, сказанные о Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? » ! Еще более жесткую характеристику дает Ленину скандально известный писатель-перебежчик Григорий Климов, который выразил единственную благодарность Ленину лишь за то, что тот не оставил потомства, дабы не плодить далее выродков!

Русская православная церковь всегда однозначно выступала и выступает за его захоронение, поскольку в соответствии с православными нормами тело умершего человека обязательно должно быть предано земле. Кроме того, его пребывание в культурно-историческом центре столицы представляет собой неестественную ситуацию. Вместе с тем нельзя сравнивать тело Ленина с мощами святых, тем более что мы говорим о восстановлении культурных православных ценностей и возвращении к русским традициям.

В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

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