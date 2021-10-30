Что если бы Наполеон победил в войне 1812 года

Согласно зарубежным и российским историкам, победа Российской Империи в войне 1812 года кардинально изменила вектор исторического развития не только Западной Европы, но и всего мира. По разным оценкам, потери с обеих сторон составили более миллиона человек, сделав войну одним из самых кровопролитных конфликтов XIX века. Какая судьба ждала Россию в случае победы Наполеона и, как бы это повлияло на ход мировой истории?

Могла ли французская армия одержать победу?

Для похода в Россию Наполеон Бонапарт мобилизовал более 630 тысяч человек и обладал внушительными резервами в Центральной Европе, насчитывавшими от 130 до 220 тысяч воинов.

Перед началом войны были созданы крупные продовольственные и артиллерийские склады, рассчитанные на снабжение всего войска на протяжении пары месяцев. Численность, материальное и техническое обеспечение, а также опыт боевых действий в Западной Европе обеспечивали французам неоспоримое преимущество.

Великая армия Наполеона

За все время конфликта Российская империя выставила против этой силы 600 тысяч солдат, включая нерегулярные войска, а также около 400 тысяч ополченцев. Материально-техническое обеспечение ничуть не уступало противнику, однако слабыми сторонами русской армии стало казнокрадство и повальное дезертирство среди рекрутов.

Согласно военным теоретикам того времени, французская армия имела все шансы на победу и обязательно бы её добилась, если бы Наполеону удалось догнать отступающие русские подразделения. Шанс на успех кампании сохранялся даже после взятия Москвы. Так, прусский генерал Карл Клаузевиц, воевавший на стороне российской армии, заявлял, что Наполеон взял город с 90-тысячным войском, а должен был привести 200 тысяч. Недостающие силы позволили бы продолжить войну и вынудить Александра пойти на мир.

Роковую роль сыграли недооценка опыта русских полководцев и вовлеченность населения в партизанское движение. При более обдуманной организации кампании итог конфликта мог быть другим.

Что если бы Российская империя проиграла войну?

Согласно советскому историку Евгению Тарле, главными целями Наполеона являлось принуждение Александра I следовать условиям Тильзитского мира, а главное, это прекращение торговых сношений России с Великобританией и заключение военного союза для совместного похода в Индию. Также французский император предусматривал возрождение Речи Посполитой, с включением в её состав Литвы, Белоруссии и Украины.

Россия осталась бы великой державой. Свержение династии Романовых, уничтожение экономики и самой страны в планы французов не входили. Более того, ряд историков склоны видеть в поражении больше положительного, чем отрицательного.

Так, прекращение ввоза в Россию английских товаров спровоцировал бы рост отечественного производства. В свою очередь, доход от экспорта русских товаров в Англию не составлял основу российской экономики. Смена полюсов, конечно, была бы болезненной, но в долгосрочной перспективе, от континентальной блокады наша страна только бы выиграла.

Чего не скажешь об Англии. Оставшись без России, своего последнего "живого" союзника, войны с Францией она бы не выдержала. Уже находясь на острове Святой Елены, Наполеон говорил своему английскому врачу О’Меару, что намеревался сделать его родину республикой. Он планировал упразднить привилегии аристократии и палаты пэров, уравнять в правах католиков и протестантов, навсегда подорвать могущество Великобритании.

Наполеон на острове Святой Елены

Падение Англии открывало хорошие перспективы России для продвижения в Среднюю Азию. В реальной истории, попытки освоить этот регион наталкивались на серьезное противодействие Туманного Альбиона и угрозы объявлений войны.

А вот вопрос с крепостным правом остается спорным. С одной стороны, Наполеон освободил от крепостного права народы Европы и мог сделать то же самое в России. Таким образом, русские крестьяне стали бы свободными на полвека раньше. С другой стороны, французский император не хотел устраивать в России новую "пугачевщину" и подрывать силы русской аристократии.

Евросоюз в XIX веке

Наполеон был одним из тех императоров, которые намеревались объединить Европу в одно государство. Так, граф Эммануэль де Лас-Каз, последовавший за Наполеоном в ссылку, говорил о намерении Наполеона отказаться от диктаторства в пользу конституционного правления. Император собирался создать единое европейское государство, без границ, наций и постоянных армий.

Наполеон не был националистом, как Гитлер, и не навязывал социальную утопию, как Ленин, а потому его идея вполне могла осуществиться. Если бы Россия проиграла в войне, а вслед за ней неминуемо пала Англия, то Евросоюз возник бы на 200 лет раньше, а Россия вошла в её состав.

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