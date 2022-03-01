Пиноккио Санчес: что случилось с реальным «деревянным» человеком из города Тоскана из итальянской сказки

В 2001 г. команда археологов посетила старинное кладбище в Тоскане. Увидев гробницу писателя Карло Коллоди, автора знаменитой сказки «Пиноккио», известной в России в переложении Алексея Толстого, они обратили внимание на надпись соседней надгробной плиты. Там значилось имя «Пиноккио Санчес». Совпадение? Чтобы докопаться до истины, была проведена эксгумация. Её результаты поразили ученых.

Деревянный карлик

В 1790 в семье Санчес родился ребенок, и назвали его Пиноккио. В целом, он был обычным, но только очень плохо рос. Через некоторое время родителям пришлось признать, что их сын - карлик. В восемнадцать лет Пиноккио отправился на войну за независимость Италии полковым барабанщиком, откуда вернулся уже калекой. Война лишила его ног.

Однажды судьба свела Пиноккио с Карло Бестульджи, медиком, решившим помочь несчастному юноше. Бестульджи создал для Пиноккио деревянные ножные протезы и вставку в нос. Таким образом, барабанщик стал деревянным человеком.

Он веселил зевак и собирал на местных праздниках толпы любопытных, желающих на него посмотреть, людей. Но однажды выступление закончилось трагедией - Пиноккио упал с высоты при выполнении трюка и разбился насмерть.

Детский писатель, который не любил детей

Карло Коллоди (настоящая фамилия сказочника Лоренцини) родился в 1826 году.

Не исключено, что в юности он мог лицезреть деревянного Пиноккио, выступающего на местных праздниках. Детские годы Карло провёл недалеко от Флоренции, где его мать работала в богатой семье.

По совету родителей будущий поэт окончил семинарию и отправился работать в магазин книг. Позже он стал критиком и издал роман уже под псевдонимом, а затем, по настоянию своего издателя, Карло перевёл на итальянский язык произведения Шарля Перро. Его работа пришлась всем по вкусу. Оказалось, что писатель умел рассказывать истории языком, сильно увлекающим маленьких слушателей. Но была одна проблема. Сам Карло не мог иметь детей.

К написанию истории про Пиноккио Коллоди приступил из-за нужды в деньгах. Писатель решил не идти против самого себя и дал главному герою отрицательные качества, а в конце и вовсе Пиноккио был повешен Котом и Лисой на дереве. Писателю показалось, что такой печальный финал произведения будет уроком для маленьких читателей.

Но все сложилось не так, как он хотел. Читателям настолько понравился деревянный человек, что Карло пришлось создавать счастливый финал истории. В нем Пиноккио превратился в человека. Книга обрела головокружительный успех и сделала писателя главным редактором детской газеты.

Письмо, раскрывшее правду

Тем не менее, даже близость могил не могла объяснить, что связывало писателя и карлика. Ученые продолжили искать доказательства в уцелевших архивах и документах. Однажды к ним пришёл местный корреспондент газеты, который оказался потомком кузины писателя, сохранившейся письма Карло. В одном из них Коллоди рассказывал, что его поразила судьба несчастного деревянного человека, и он решил увековечить его жизнь на бумаге.

Изначальной задумкой был тяжёлый рассказ для взрослых, но руки писателя сами начали писать детскую сказку, несмотря на всю трагичность героя. Проведя экспертизу, ученые подтвердили подлинность письма. Таким образом, была найдена связь между детским писателем и несчастным барабанщиком.

Книга о Пиноккио получила оглушительный успех, а герой произведения стал символом Италии. Статуэтку деревянного человека не составит труда найти на любом сувенирном прилавке.

Парк Пиноккио

Парк в честь деревянного человека был создан в 1956 году в родном городе писателя. Там было все, связанное с сюжетом произведения: кукольные спектакли, статуи Пиноккио, кукольная мастерская, и конечно же Страна дураков и Страна развлечений.

Недалеко от парка расположена роскошная двухэтажная вилла, которую называют Виллой Пиноккио. Это именно тот дом, где прислуживала мать создателя произведения.

В 2000 году вилла была выкуплена создателем игрушек, который имел на этот дом большие планы. Он хотел построить в нем свой собственный Диснейленд. Но его планам не удалось осуществиться. В 2014 год дом снова был выставлен на продажу за девятнадцать миллионов евро. Из-за высокой цены покупателя пока не нашлись, но туристы продолжают его посещать.

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