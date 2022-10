А вы знали об этом?(Статья 86)

1.

Несмотря на то, что Михаил Васильевич Ломоносов считается выдающимся русским ученым, однако до сих пор не развеяны многие мифы о его научной деятельности! Вместе с тем его имя постоянно использовалось и сейчас используется в идеологических целях.Один из самых распространенных мифов о Ломоносове является утверждение советских ученых, что якобы он, а не Лавуазье,первым открыл закон сохранения массы.Однако Ломоносов не предал этому большого значения, в то время как Лавуазье продолжил экспериментировать и открыл и научно обосновал закон "Сохранения массы"!

Следующий миф о Ломоносове — это якобы открытие им знаменитого русского фарфора! Любопытно, что эту легенду запустил сам Ломоносов, утверждая, что именно он открыл секрет изготовления русского фарфора.На самом деле открывателем этой уникальной технологии изготовления фарфора был русский химик Д.И. Виноградов, который разгадал секрет изготовления китайского фарфора и даже усовершенствовал его, наладив изготовления русского фарфора. После же скоропостижной смерти Виноградова, его рукописи попали в руки Ломоносова, который бесцеремонно присвоил себе методику производства русского фарфора!

В 1764 году на ученом совете Ломоносов оповестил присутствующих ученых об изобретении им технологии изготовления русского фарфора.

Следующий миф о том, как Ломоносов явился в России основоположником изучения электрических явлений и является автором первой теории атмосферного электричества.Безусловно, это тоже не так, поскольку за два года до Ломоносова американский изобретатель и президент США Бенджамин Франклин провел первый эксперимент по выяснению электрической природы молнии, воздействующей на воздушного змея, запущенного во время грозы.Много нареканий вызывает и литературная деятельность Ломоносова.

О литературных способностях ученого нелестно обзывался и даже открыто насмехался сам Пушкин, который в своей статье "Путешествие из Москвы в Петербурга" писал: "В Ломоносове нет ни чувства,ни воображения.Оды его утомительны и надуты".Современники Ломоносова писали, что профессорское звание он получил больше как придворный поэт, лакейски восхвалявший сильных мира всего, чем за научную деятельность!

Однозначно Ломоносов при жизни не пользовался особым авторитетом у современников. Когда 15 апреля 1765 года ученый скончался, то в его адрес прозвучало два весьма нелестных некролога.Автор первого некролога — поэт Александр Самороков, выражавший, скорее всего, общее мнение интеллигенции XVIII века,написал: "Угомонился дурак и не будет больше шуметь"! Автор второго — наследник престола Павел, заявил : "Что о дураке жалеть — только казну разорял и ничего не делал"!

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Ломоносов был просто популяризатором наук, говоря современным языком был хорошим научным менеджером, за что и навечно вписал свое имя в историю Матушки-России, однако считать его великим ученым, обогатившим науку величайшими открытиями, на мой взгляд, цинично и не разумно!

В ноябре 1573 года женой Ивана Грозного стала княжна Мария Долгорукая – «по молитве», то есть без совершения брачного обряда. Наутро после пышного празднования свадьбы Иван Грозный приказал «затиснуть ее в колымагу, повезти на борзых конях и опрокинуть в воду» - Мария была утоплена. Происшедшее трактуют как реакцию царя на то, что невеста не сохранила невинность до свадьбы. В 1575 году Иван Грозный присмотрел новую спутницу – жену некоего Мелентьева. Быстро организовав прекрасной Василисе свободу от брачных уз – расправившись с мужем, царь, опять-таки «помолясь», назвал ее своей новой супругой, «обрачился со вдовою Василисою Мелентьевой». Конец Василисы, по «Хронографу», был печален – заподозрив супругу в измене, царь казнил ее вместе с любовником. После чего вступил уже в последние свои семейные отношения – с Марией Нагой, ставшей в иночестве Марфой.

В Великобритании компания Crown Jewels Condoms of Distinction выпустила серию сувенирных презервативов, посвященных предстоящему бракосочетанию принца Уильяма и его подруги Кэтрин Миддлтон, сообщает AFP. Производители призывают потребителей "расслабиться и думать об Англии" ("lie back and think of England" - английская пословица). На упаковке с контрацептивами красуется фраза: "Общение с любимым человеком такое же незабываемое событие, как и Королевская свадьба". Презервативы стали частью большого числа неофициальной сувенирной продукции в честь предстоящего события. Покупателям предлагают тарелки, салфетки, открытки, кружки и прочие предметы с изображением пары.

