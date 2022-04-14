12 фактов из жизни императора Ивана VI — невинной жертвы политической борьбы

Если в какой-то момент вы почувствуете себя неудачником, советуем обратиться к русской истории и почитать о жизни поистине самого несчастного человека на Земле — императора Ивана Антоновича. История его жизни настолько беспросветна и трагична, что собственные невзгоды, в сравнении с ней, покажутся вам не такими уж большими.

1) Рождение

12 (23) августа 1740 года в семье принца Брауншвейг-Люнебургского Антона-Ульриха и принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны родился мальчик, которого в честь деда, царя Ивана V, назвали Иваном.

2) Воцарение

17 октября 1740 года умерла императрица Инна Иоанновна. Перед кончиной она подписала завещание, в котором выразила волю, чтобы после её смерти престол унаследовал новорожденный Иван Антонович, а регентом при нём был герцог Курляндский и Семигальский Эрнст-Иоганн Бирон. Таким образом, с октября 1740 по ноябрь 1741 года на троне "возлежал" младенец Иван VI.

Иоанн Антонович в детстве (неизвестный художник, 1740-е)

3) Регентство матери

Бирон оставался регентом при малолетнем императоре совсем недолго. 9 ноября 1740 года он был свергнут фельдмаршалом Бурхардом Христофором Минихом, заручившимся поддержкой родителей Иоанна Антоновича. У власти укрепилась Брауншвейгская фамилия во главе с Анной Леопольдовной, а Бирон был сослан в Сибирь.

4) Свержение

Анна Леопольдовна и её супруг не отличались решительностью и активностью. Оба обладали кротким, неконфликтным и несколько вялым характером, они не умели завоевать авторитет и держать в страхе подчинённых.

7 декабря 1741 года, в день своего 23-летия Анна должна была стать императрицей России Анной II, но не успела... 25 ноября 1741 года дочь Петра I — Елизавета Петровна при поддержке трёх сотен гвардейцев проникла в Зимний дворец и арестовала годовалого императора, его четырёхмесячную сестру, родителей и приближённых к семье.

5) Изгнание

28 ноября 1741 года Елизавета издала манифест, согласно которому экс-император, его родственники и приближённые должны быть высланы из страны. Не успел обоз изгнанников выехать из Петербурга, как правительница передумала и послала вслед срочного курьера с новой инструкцией — ехать как можно медленнее и не покидать пределы России. Это странное путешествие несчастной семьи продлилось год. В результате, они оказались в заточении в крепости под Ригой — Динамюнде. За этот год охрана Брауншвейгской фамилии становилась все более суровой. Стало ясно, что свобода для несчастных потеряна навсегда.

Ф.Е. Буров. Шлиссельбургский узник (Посещение Иоанна Антоновича Петром III в Шлиссельбургской крепости). 1885.

6) Ранненбург

В 1742 году Елизавета повелела вывезти Брауншвейгскую семью из Динамюнде в Ранненбург (ныне город Чаплыгин Липецкой области). Арестантов сначала по ошибке повезли в Оренбург — город, отстоящий на тысячи километров восточнее. По пути маршрут был уточнён и узников доставили в Ранненбург, где они прожили до конца августа 1744 года.

7) Разлучение с семьей

В августе 1744 года Елизавета, которой не давал покоя свергнутый ей император, издала новый — жестокий и бесчеловечный — указ, требующий отнять у родителей четырёхлетнего экс-императора Ивана, переименовать его в Григория и отправить на север, в Соловецкий монастырь, где поселить его так, чтобы никто его не видел:

«Онаго приняв, посадить в коляску и самому с ним сесть и одного служителя своего или солдата иметь в коляске для сбережения и содержания того младенца и именем его называть Григорий».

Никогда больше Иван не видел своей семьи.

8) Холмогоры

Более двух месяцев Брауншвейгское семейство везли к Белому морю по размытым дорогам. Когда добрались до Белого моря, навигация уже кончилась. Узников временно решили поселить в Холмогорах, маленьком городе на Северной Двине. Бывшего императора и его семью везли порознь, но поселили в одном доме — доме покойного холмогорского архиерея. Это временное пристанище стало тюрьмой для Брауншвейгской семьи на 34 года.

9) Смерть Анны Леопольдовны

27 февраля 1746 года при родах умерла Анна Леопольдовна. Умирая, Анна не знала, что её старший сын больше года живёт с ней рядом, за глухой стеной, разделявшей архиерейский дом на две части. Детство, отрочество и юность Ивана Антоновича прошли в пустой комнате с кроватью, столом и стулом. На протяжении долгих лет он видел только молчаливого слугу, который грубо с ним обращался.

10) Болезнь

В 1748 году восьмилетний Иван Антонович очень серьёзно заболел — оспой и корью одновременно. Комендант тюрьмы спросил у императрицы, можно ли допустить к ребёнку врача. В этой просьбе Елизавета отказала. Природа оказалась гуманнее царицы, мальчик выжил.

В Шлиссельбургской крепости

11) Шлиссельбург

В январе 1756 года пятнадцатилетнего Ивана перевели из Холмогор в Шлиссельбург, где юноша прожил в особо охраняемой казарме ещё восемь лет. За это время на троне на смену Елизавете Петровне пришёл Пётр III, а затем Екатерина II. Но ни один правитель не знал, что делать с узником. Иван не был ни идиотом, ни сумасшедшим, каким его пытались представить власти. Он был Маугли, с крайне деформированным и дефектным жизненным опытом. Его положение было ужасным: его содержали в тесном помещении с постоянно закрытыми окнами. Все годы своей жизни он провёл без дневного света, при свечах, не имея часов и не различая дня и ночи:

«он не умел ни читать, ни писать, одиночество сделало его задумчивым, мысли его не всегда были в порядке».

12) Трагедия и забвение

Конец этой несчастнейшей жизни был положен трагедией 1764 года. 4 июля под руководством подпоручика Смоленского пехотного полка Василия Мировича, служившего во внешнем карауле крепости, была предпринята попытка освободить секретного узника Григория — бывшего императора Ивана Антоновича. Вследствие мятежа тюремщики-офицеры Власьев и Чекин, по их собственному свидетельству, «видя превосходящую силу неприятеля, арестанта умертвили». Тело Ивана пролежало несколько дней, после чего, по указу Екатерины II, было тайно закопано во дворе Шлиссельбургской крепости. Точное место захоронения не известно.

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