Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает США ответственными за создание коронавируса. Он призывает провести расследование на международном уровне.

Немецкие учёные нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19. Такое же мнение у комиссии британского медицинского журнала Lancet. Володин спросил у своих подписчиков: "Как вы считаете, COVID-19 создан искусственно?".

95 процентов опрошенных ответили — "Да".

Дополнительно Володин уточнил, что в 30 странах находится 336 биолабораторий, которые могут создать подобный вирус. И все эти лаборатории находятся под контролем Пентагона.

ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса,

- призвал спикер Госдумы.

США также должны компенсировать странам издержки от последствий пандемии коронавируса, подытожил Володин.

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А вы знали об этом?

В Китае с давних времен мужское семя олицетворяло жизненную силу — цзин. Поэтому расточительность по отношению к этой биологической субстанции не допускалась. Мужчина должен был изо всех сил постараться, чтобы его цзин оставалась внутри и питала его тело энергией, распределяясь по органам и тканям. Считалось, что от сохранения энергии цзин зависит здоровье и долголетие Женщины также выделяли цзин, но в меньшем количестве, в виде смазки. Куннилингус, как и женский оргазм, всячески поощрялся, так как он позволял мужчине пополнить свою энергетику за счет партнерши. Представительницам прекрасного пола не возбранялось разбазаривать свою жизненную энергию, так как даосизм учит тому, что женский источник цзин неисчерпаем.

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