Закипающая кровь святого Януария. В чём секрет?

В Неаполе тысячи верующих регулярно собираются в определённой часовне, чтобы посмотреть на необъяснимое божественное чудо. Время от времени кровь святого Януария вскипает прямо на глазах у многочисленной толпы.

До сих пор никто не смог объяснить происходящее и как бы учёные не пытались сравнять с землей очередное святое действо, на сей раз у них совершенно ничего не получилось.

Сегодня мы постараемся разобраться с вами, в чём же секрет вскипающей крови Януария и действительно ли это можно считать настоящим чудом?

Две чаши, сделанные из стекла, хранят в себе всю сохранившуюся кровь святого Януария. Она никогда не покидает свои сосуды и хранится там уже много столетий. В неё никогда не добавляются никакие реагенты, а также прочие смеси, которые могли бы вызывать визуальный эффект вскипания.

Также стоит знать, что данное чудо происходит в любое время года, а значит не зависит от температуры воздуха. Долгое время предполагалось, что происходит это только в тёплое время года. Но в последнее время сильно участились случаи, когда кровь вскипала зимой, очень близко к дате Рождества Христова.

Также церковь позволила учёным исследовать собственную часовню и проверить, отсутствуют ли присоединённые к чаше нагревательные элементы.

Вердикт исследователей оказался ожидаемым — никаких хитростей обнаружено не было.

Так что можно с уверенностью говорить о том, что феномен разжижения крови святого Януария происходит вопреки всем известным законам физики и природы, а значит имеет полное право называться чудом. Даже учёный свет не спорит с этим утверждением и с осторожностью начинает признавать существование истинных чудес.

Правда, Божественную природу вскипания крови учёные ещё не признали. Но у них ещё много времени впереди, чтобы наконец-то поверить в существование единого Создателя.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2521884162515799003/

А вы знали об этом?

13 ноября 1226 года Джелал ад-Дин, захвативший Тбилиси, приказал вынести из храма Сиони иконы Богоматери и Спасителя и положить их на мост через Куру: захваченные в плен грузины должны были перейти через мост, ступая по устилавшим его иконам, или … умереть! В тот день приняли смерть тысячи мучеников за веру, отказавшихся оскорбить иконы!

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Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!