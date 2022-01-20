Гении-шизофреники: какие русские знаменитости были психически больны

Гениальность и сумасшествие – две стороны одной медали. Исторические примеры прекрасно иллюстрируют подобное утверждение. Многие великие люди России также страдали от различных психических расстройств.

Михаил Врубель

Каждый, кто видит врубелевского Демона, не может оставаться равнодушным: могучее тело с заломленными руками, трогательное и прекрасное лицо с глазами, наполненными чудовищной тоской. Несмотря на то, что это полотно было написано задолго до трагических событий в жизни Врубеля, оно передает весь накал эмоций и переживаний, которые преследовали художника в конце жизни. В 1899 году скончался отец Врубеля, к которому художник был сильно привязан. Знакомые стали замечать странности в поведении Михаила Александровича: он перестал прислушиваться к мнению окружающих его друзей, демонстрируя своё превосходство и считая лишь свои заявления истинно верными.

Через два года у Врубеля родился сын. Мальчик появился на свет с «заячьей губой» — этот врожденный дефект произвел на художника тягостное впечатление. В то время, когда посетители выставки любовались «Демоном поверженным», Врубель уже находился в одной из психиатрических лечебниц Москвы. У художника обнаружили сухотку спинного мозга – неизлечимую болезнь, которая грозила сумасшествием.

Прогнозы врачей вскоре начали сбываться. Состояние Врубеля настолько ухудшается, что к нему не пускают даже сестру и жену. Именно в этот период к художнику приходят мысли о собственной никчемности, он считает себя ни на что не годным. Врубель поправляется, но ненадолго – умирает его сын. После этого Врубель превращается в постоянного обитателя психических клиник. В конце жизни художник слепнет и в 1910 году умирает в больнице от воспаления легких, которое он намеренно получает от долгого стояния у открытой форточки в самые морозные дни.

Николай Гоголь

Автор «Мертвых душ» страдал шизофренией, которая обострялась периодическими приступами психоза. Николая Васильевича Гоголя мучили звуковые и визуальные галлюцинации. Он часто пребывал в состоянии апатии, порой не реагировал на внешние раздражители – во время работы он мог не заметить грозившую ему смертельную опасность. Состояния заторможенности чередовались с крайней активностью и возбуждением. Нередко его преследовала клаустрофобия. Особенно обострились психические расстройства Гоголя после смерти сестры близкого друга писателя — Екатерины Хомяковой. Он начал отказываться от еды, постоянно ссылаясь на недомогание и слабость – врачи обнаружили у писателя не смертельную болезнь, а всего лишь кишечное расстройство.

Февральской ночью 1852 года Гоголь сжег свои рукописи, сославшись потом на происки дьявола. Состояние писателя стало резко ухудшаться. Он перестал принимать пищу. 21 февраля Гоголь умер от истощения. Причины его смерти до сих пор точно не установлены – одни гипотезы говорят об отравлении ртутью, другие – о самоубийстве. Однако версия с намеренным доведением до летального исхода вполне обоснована, если учесть тот факт, что сам Гоголь считал, будто в его теле все органы смещены, а желудок и вовсе расположен «вверх дном». Подобное утверждение на фоне развития шизофрении вполне могло привести к трагическим последствиям.

Иван Грозный

Правление Ивана Грозного можно условно разделить на два этапа: эпоху реформ и эпоху расправ. Окончание первого этапа совпало с кончиной любимой жены царя Анастасии. После ее смерти в 1560 году царь стал нелюдимым и подозрительным. Существует версия, что царь считал, будто жена была отравлена князьями — и это было правдой. Через четыре года произошло событие из ряда вон выходящее: царь покинул Москву, отказался от царского венца и обосновался в Александровской слободе. Правда, вскоре царя уговорили «отменить» решение «об уходе в отставку». Иван Грозный согласился, но при одном условии – он будет править так, как ему заблагорассудится. Однако Александровской слободы Иван Грозный не покинул: он выставил заградительные кордоны, облачился в монашеские одежды, сутки напролет проводил за чтением Евангелия. Церковные службы чередовались в его жизни с пытками и казнями врагов.

Иноземные гости не раз замечали, с каким сияющим лицом переходил царь из застенков в церковь и обратно. Расправы царя были не только беспощадны, часто они носили извращенно глумливый оттенок. Из всех бывших приближенных он признавал только палача Малюту Скуратова.

Современная наука считает, что Иван Грозный страдал сильнейшим психическим расстройством, причиной которого, возможно, стала новомодная в те времена в Старом свете болезнь – сифилис. В пользу этой версии говорит тот факт, что в комнате самодержца на огне всегда стоял чугунок, наполненный ртутью – единственным в то время известным средством против венерической болезни. Впрочем, пары ртути приводили к пароксизмам сознания, проще говоря, к судорогам и припадкам.

Сергей Есенин

Первой о сумасшествии Сергея Есенина заговорила на весь мир известная американская балерина Айседора Дункан. Она же возила поэта по американским, французским и немецким психиатрам. Увы, лечение не дало результатов. Как утверждают исследователи жизни творчества Есенина, Сергей Александрович действительно страдал маниакально-депрессивными психозами. Он был одержим манией преследования, внезапные вспышки ярости и неадекватное поведение сменялись состоянием покоя и умиротворения. О есенинских дебошах слагали легенды, якобы, его даже выдворяли из США «за кухонные склоки и драки». Он крушил мебель, бил посуду и зеркала, оскорблял любого, кто попадался под горячую руку. Его болезнь развивалась на почве наследственного алкоголизма.

За несколько дней до смерти Есенин жаловался на огромную усталость и называл себя «конченным человеком». Он словно искал свою смерть, постоянно повторяя, что ему чертовски всё надоело. Причем подобная усталость обнаруживалась у него в раннем возрасте, уже в 16 лет он писал, что не знает, жить ему или нет. Как известно, поэт повесился на трубе парового отопления в гостинице Англетер в Санкт-Петербурге.

Интересная статистика: в 339 стихах поэт 400 раз упоминает смерть, конец жизни или рифмует похоронную атрибутику.

Никита Хрущев

В Никите Сергеевиче Хрущеве словно жило два человека: один был искренним, добрым, даже чуточку наивным, второй – агрессивным, невежественным, бескультурным и экстравагантным. За его речами, порой было сложно уследить, настолько они были полны только ему понятных каламбуров. Он говорил очень много, практически каждую неделю давал пространные интервью. Мог моментально утратить контроль над собой и прийти в ярость. Кремлевские врачи диагностировали у Хрущева маниакально-депрессивный психоз, до этого момента только жена Нина Петровна наблюдала, как за чрезмерной веселостью и жизнерадостностью мужа приходит меланхолия. Его маниакальный юмор обычно никого не забавлял. Он мог в одно мгновение перейти от язвительного сарказма к яростной злобе.

К 1960-м годам он уже не принадлежал себе, это и стало истинной причиной его отправки на пенсию. Его мысли начали часто путаться, он стал видеть в каждом врага. Он позволял себе резкие и унизительные высказывания по тем вопросам, в которых абсолютно не разбирался. Он стал одержим идеями - если им овладевала какая-то мысль, он доводил воплощение затеи до абсурда. Вспомним хотя бы его желание сделать кукурузу сельскохозяйственной культурой номер один. Встречавшиеся с Хрущевым иностранцы сыпали нелестными оценками в адрес его несдержанности, а порой и просто заявляли, что Хрущев сошел с ума. В последние годы он практически свел на нет круг общения, замкнулся, действовал без чьих-либо советов или помощи, при этом ответственность за свои ошибки всегда перекладывал на плечи других.

Сергей Рахманинов

Великий композитор, дирижер и пианист Сергей Рахманинов был очень скромным, замкнутым и отрешенным от всего мирского человека. Сегодня, возможно, медицина поставила бы ему диагноз – аутизм. Ранимая душа Рахманинова прошла через огромные потрясения и потери. Его семья разорилась, и они были вынуждены жить у родственников в Петербурге. Старшая и любимейшая сестра Елена умерла от лейкемии, младшая София – от дифтерии, отец ушел из семьи, а мать под тяжестью навалившихся на нее испытаний замкнулась и ушла в себя.

В 1900 году Рахманинов тяжело заболевает, ему кажется, что музыка, которую он дарит людям, вовсе им не нужна. Родные, наблюдая за терзаниями композитора, начали опасаться за его рассудок. Дружеские беседы с психиатром Николаем Далем сделали своё дело: постепенно Рахманинов возвращается к нормальной жизни, начинает снова писать музыку. Еще одни ударом становится для композитора смерть Чехова, с которым Рахманинов был очень дружен. Именно с этого момента он чувствует всю полноту своего одиночества, и от этой мысли ему не удается избавиться до конца своих дней. Эмигрировав в Америку в 1917 году, Рахманинов перестает сочинять (он напишет несколько произведений незадолго до смерти).

Получая огромные гонорары, он продолжает вести скромный и уединенный образ жизни, не принимает приглашения на банкеты, отказывается от чествований. Тяжело переживает всё, что происходит в России: войны, репрессии, голод, разруху. Сергей Васильевич Рахманинов скончался 28 марта 1943 года от рака в Беверли-Хилз.

Михаил Лермонтов

Михаил Юрьевич Лермонтов родился с целым букетом наследственных и приобретенных болезней: золотухой, рахитизмом, повышенной нервозностью. Его дед покончил жизнь самоубийством (отравился), а мать передала сыну необычайную нервозность. Отец был вспыльчивым, жестоким самодуром, он кутил до одури, проигрывался в карты и отличался «легкомыслием в поведении».

Уже в раннем детстве мальчик демонстрировал шизофреничность своей натуры: жестокость удивительным образом сочеталась в нем с чрезвычайной добротой и обостренным чувством справедливости. Он испытывал страсть к разрушению, был крайне раздражителен, капризен, упрям. Мысль о самоубийстве посещала его с ранних лет. Замкнутость, необщительность, а главное пренебрежение к людям отталкивало от него окружающих. Общение поэта происходило внутри него самого, он обладал горячей фантазией, которую реализовывал в своих произведениях.

Шизоидная психопатия Лермонтова была настолько ярко выражена, что ее замечали не только специалисты. Еще одним фактом, который повлиял на замкнутость поэта, была его некрасивость, которая почти исчезла с возрастом, но оставила неизгладимый отпечаток в душе. Одаренный блестящими способностями и незаурядным умом Лермонтов слишком часто направлял эти качества, чтобы высмеивать окружающих – количество его врагов увеличивалось со стремительной скоростью. К тому же сам Лермонтов был крайне влюбчив, однако женщинам подобные типажи – злые и надменные – просто не могли нравиться. Это чрезвычайно оскорбляло самолюбие поэта. В итоге он был застрелен добрым и сердечным человеком, которого он довел своими насмешками и клеветой практически до безумия.

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