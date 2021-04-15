Что можно было узнать о русской женщине по её платку

Сегодня косынки и платки снова стали модными. Женщины с удовольствием используют этот аксессуар, не задумываясь, как его носили раньше. Повязывают косынку так, чтобы было удобно и красиво.

Кто-то делает из нее бандану, кому-то нравится завязывать платочек под подбородком. А ведь раньше на Руси по этому головному убору можно было узнать о женщине очень многое — от ее семейного положения до социального статуса.

Откуда пришел обычай косынки носить и причем тут волосы

Входить в храм с непокрытой головой женщине запрещено.

Народные поверья гласили, что истинная женская сила прячется в волосах. Женщину, которая ходила с непокрытой головой могли назвать ведьмой и старались обходить стороной. Ведь она могла сглазить и навести порчу. А обычным крестьянкам следовало покрывать волосы, чтобы нечистая сила через них не смогла навредить. Вот и ходили женщины в платочках и косыночках, тщательно скрывая свои косы.

Завязывали эти аксессуары по-разному. Например, в племени кривичей, которое проживало в 8-10 веке у истока Волги, женщины перекрещивали хвосты косынки под подбородком и затягивали их узлом на голове. Исследователи считают, что такой способ помогал дамам спрятаться от сквозняка и холода. Защищаясь от погодных явлений, женщины носили убрус — платок из полотна, украшенного вышивкой, который закалывался под подбородком. Защищаясь от погодных явлений, женщины носили убрус — платок из полотна, украшенного вышивкой, который закалывался под подбородком.

После прихода христианства традиция носить платок стала еще крепче, так как в церковь простоволосая женщина войти не имела права.

На покромку, внакидку, по-бабьи, по девичьи или как русские женщины косынки повязывали

Платок на покромку носили во многих губерниях.

Существовали разные способы ношения платка или косынки, но можно выделить основные.

На покромку. Такой же вариант, как и с убрусом — косынка крепилась под подбородком при помощи булавки. Этим способом пользовались женщины, живущие в Архангельске, Владимире, Костроме и других губерниях, чаще всего происходящие из старообрядческих семей. Называлось это «носить по-богородицки». Жительницы Поволжья также часто носили косыночки на покромку, хотя к старообрядцам никакого отношения не имели.

Внакидку. По сути тут косынку никто и не завязывал, ее просто набрасывали на голову, скрещивая концы на груди. В таком виде гуляли в 17 веке горожанки. Кроме того, косынка внакидку была атрибутом невест и покойниц во время проведения церемоний.

По-купечески. В этом случае концы платка следовало завязать надо лбом. Узелок старались делать красивый, аккуратный, чтобы он напоминал цветок. Тут преследовалось две цели — удобно и крепко завязать платочек и получить дополнительное украшение. Купчихи обычно использовали именно такой комбинированный вариант.

По-бабьи. Способ, при котором хвосты косынки перекрещивались под подбородком, а потом затягивались сзади использовали замужние женщины. Этим они подчеркивали социальный статус: женщина при муже, хранительница очага, семейная дама.

По-девичьи. Девушки завязывали платок узелком под подбородком. Такой вариант был очень популярен в первой половине 20 века. Почти во всех губерниях именно так носили косынки юные девочки и девицы на выданье.

Что могла рассказать косынка о семейном и социальном положении

Купчихи завязывали платок на лбу.

Когда женщина относилась к высокому социальному слою, она всегда старалась напомнить об этом. И способом завязывания косынки тоже — о купчихах, которые делали узел на лбу, было сказано выше. Кроме того, платочек должен был быть обязательно из дорогого шелка, чтобы было ясно наверняка, что «я женщина не простая, а обеспеченная и не какая-нибудь вам крестьянка».

Дворянки же изо всех сил подражали представительницам античной культуры, как и их «коллеги» по моде из Западной Европы. Нередко аристократки изучали журналы о моде из Франции, отдавая предпочтение дорогим шалям, а также легким платкам ажурной вязки или же кружевным. Так же, как знаменитые жительницы Рима или Древней Греции носили пелос (плотная материя с национальным орнаментом) внакидку, так и русские дворянки накидывали свои платки.

По утверждениям некоторых этнографов, в 19 веке в будни многие девушки-крестьянки в будние дни не носили косынки, а надевали их только в праздники и выходные, обычно при посещении церкви. Кстати, у потенциальных невест оставались открытыми затылок и макушка. Это был сигнал для женихов, говорящий «это девица на выданье, скорее сватайтесь, пока ее не позвал замуж кто-то другой». Девушки –крестьянки не прятали свои прекрасные косы, а вот замужние бабы должны были скрывать роскошные волосы от окружающих.

Где работаешь, в колхозе или на фабрике?

Без косынки женщины не обходились ни на фабрике, ни в колхозе.

Наступил 20 век, и кроме деления женщин по социальному статусу и семейному положению появился еще один критерий: место работы.

По тому, как была завязана косынка, понимали, кто перед вами — фабричная работница или колхозница. Последние чаще всего завязывали платок под подбородком, что позволяло спрятаться от ветра и холода. Работницы фабрик, стоящие у конвейеров и за станками, прятали волосы под косынку, которую завязывали сзади. Этого требовала элементарная техника безопасности: нельзя было допустить, чтобы волосы или сам платок попали в работающий станок. Это грозило поломкой оборудования и производственной травмой.

В настоящее время никому и в голову не придет следить, чтобы замужняя дама правильно повязала косынку. То же самое и с социальным статусом — в шелковом платочке может щеголять студентка, купившая его в магазине Секонд Хенд, и светская львица, которая приобрела платок на выставке в Милане. Никаких запретов, никаких рекомендаций (кроме, конечно, веяний моды, за которыми некоторые женщины следят, а некоторые просто игнорируют). Богатые и бедные, замужние и свободные женщины носят платки так, как им этого захочется, делая исключение только для посещения храма.