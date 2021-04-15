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Что можно было узнать о русской женщине по её платку

Сегодня косынки и платки снова стали модными. Женщины с удовольствием используют этот аксессуар, не задумываясь, как его носили раньше. Повязывают косынку так, чтобы было удобно и красиво.
Кто-то делает из нее бандану, кому-то нравится завязывать платочек под подбородком. А ведь раньше на Руси по этому головному убору можно было узнать о женщине очень многое — от ее семейного положения до социального статуса.
Что можно было узнать о русской женщине по её платку
 
 
Откуда пришел обычай косынки носить и причем тут волосы
Что можно было узнать о русской женщине по её платку
 
Входить в храм с непокрытой головой женщине запрещено.
Народные поверья гласили, что истинная женская сила прячется в волосах. Женщину, которая ходила с непокрытой головой могли назвать ведьмой и старались обходить стороной. Ведь она могла сглазить и навести порчу. А обычным крестьянкам следовало покрывать волосы, чтобы нечистая сила через них не смогла навредить. Вот и ходили женщины в платочках и косыночках, тщательно скрывая свои косы.
Завязывали эти аксессуары по-разному. Например, в племени кривичей, которое проживало в 8-10 веке у истока Волги, женщины перекрещивали хвосты косынки под подбородком и затягивали их узлом на голове. Исследователи считают, что такой способ помогал дамам спрятаться от сквозняка и холода.
Защищаясь от погодных явлений, женщины носили убрус — платок из полотна, украшенного вышивкой, который закалывался под подбородком.
После прихода христианства традиция носить платок стала еще крепче, так как в церковь простоволосая женщина войти не имела права.
На покромку, внакидку, по-бабьи, по девичьи или как русские женщины косынки повязывали
Что можно было узнать о русской женщине по её платку
 
 
Платок на покромку носили во многих губерниях.
Существовали разные способы ношения платка или косынки, но можно выделить основные.
На покромку. Такой же вариант, как и с убрусом — косынка крепилась под подбородком при помощи булавки. Этим способом пользовались женщины, живущие в Архангельске, Владимире, Костроме и других губерниях, чаще всего происходящие из старообрядческих семей. Называлось это «носить по-богородицки». Жительницы Поволжья также часто носили косыночки на покромку, хотя к старообрядцам никакого отношения не имели.
Внакидку. По сути тут косынку никто и не завязывал, ее просто набрасывали на голову, скрещивая концы на груди. В таком виде гуляли в 17 веке горожанки. Кроме того, косынка внакидку была атрибутом невест и покойниц во время проведения церемоний.
По-купечески. В этом случае концы платка следовало завязать надо лбом. Узелок старались делать красивый, аккуратный, чтобы он напоминал цветок. Тут преследовалось две цели — удобно и крепко завязать платочек и получить дополнительное украшение. Купчихи обычно использовали именно такой комбинированный вариант.
По-бабьи. Способ, при котором хвосты косынки перекрещивались под подбородком, а потом затягивались сзади использовали замужние женщины. Этим они подчеркивали социальный статус: женщина при муже, хранительница очага, семейная дама.
По-девичьи. Девушки завязывали платок узелком под подбородком. Такой вариант был очень популярен в первой половине 20 века. Почти во всех губерниях именно так носили косынки юные девочки и девицы на выданье.
Что могла рассказать косынка о семейном и социальном положении
Что можно было узнать о русской женщине по её платку
 
Купчихи завязывали платок на лбу.
Когда женщина относилась к высокому социальному слою, она всегда старалась напомнить об этом. И способом завязывания косынки тоже — о купчихах, которые делали узел на лбу, было сказано выше. Кроме того, платочек должен был быть обязательно из дорогого шелка, чтобы было ясно наверняка, что «я женщина не простая, а обеспеченная и не какая-нибудь вам крестьянка».
Дворянки же изо всех сил подражали представительницам античной культуры, как и их «коллеги» по моде из Западной Европы. Нередко аристократки изучали журналы о моде из Франции, отдавая предпочтение дорогим шалям, а также легким платкам ажурной вязки или же кружевным. Так же, как знаменитые жительницы Рима или Древней Греции носили пелос (плотная материя с национальным орнаментом) внакидку, так и русские дворянки накидывали свои платки.
По утверждениям некоторых этнографов, в 19 веке в будни многие девушки-крестьянки в будние дни не носили косынки, а надевали их только в праздники и выходные, обычно при посещении церкви. Кстати, у потенциальных невест оставались открытыми затылок и макушка. Это был сигнал для женихов, говорящий «это девица на выданье, скорее сватайтесь, пока ее не позвал замуж кто-то другой». Девушки –крестьянки не прятали свои прекрасные косы, а вот замужние бабы должны были скрывать роскошные волосы от окружающих.
Где работаешь, в колхозе или на фабрике?
Что можно было узнать о русской женщине по её платку
 
 
Без косынки женщины не обходились ни на фабрике, ни в колхозе.
Наступил 20 век, и кроме деления женщин по социальному статусу и семейному положению появился еще один критерий: место работы.
По тому, как была завязана косынка, понимали, кто перед вами — фабричная работница или колхозница. Последние чаще всего завязывали платок под подбородком, что позволяло спрятаться от ветра и холода. Работницы фабрик, стоящие у конвейеров и за станками, прятали волосы под косынку, которую завязывали сзади. Этого требовала элементарная техника безопасности: нельзя было допустить, чтобы волосы или сам платок попали в работающий станок. Это грозило поломкой оборудования и производственной травмой.
В настоящее время никому и в голову не придет следить, чтобы замужняя дама правильно повязала косынку. То же самое и с социальным статусом — в шелковом платочке может щеголять студентка, купившая его в магазине Секонд Хенд, и светская львица, которая приобрела платок на выставке в Милане. Никаких запретов, никаких рекомендаций (кроме, конечно, веяний моды, за которыми некоторые женщины следят, а некоторые просто игнорируют). Богатые и бедные, замужние и свободные женщины носят платки так, как им этого захочется, делая исключение только для посещения храма.

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