Как 62 немецких спецназовца взяли Майко́п

Переодевшись в офицеров НКВД, говорящие по-русски немцы, 8 августа 1942 г. обеспечили быстрое взятие Майко́па и сохранность нефтяных вышек. Данная операция полка «Бранденбург» стала одной из образцовых, в сфере применения диверсантов.

…Летом 1942 г., оправившись от поражения под Москвой, Вермахт развернулся на юг: его целью стали нефтяные промыслы Северного Кавказа. Гитлер планировал лишить Красную Армию нефти (на тот момент месторождения в Сибири не были разведаны, и единственным ее источником был Кавказ). Лишенная горючего, советская армия стала бы небоеспособна. Одновременно немцы решили бы и свою нефтяную проблему: дефицит горючего преследовал их всю войну.

Однако, кроме задач военных (разгром противника, овладение территорией) вермахту предстояло решить проблему сохранности нефтяных скважин. Отступающие советские войска могли их просто-напросто сжечь.

Планы Вермахта на лето 1942 г.

Для этой цели привлекался известный полк диверсантов «Бранденбург», уже использовавшийся для диверсий в канун нападения на СССР. В нем было достаточно немцев, без акцента говорящих по-русски, в т.ч. бывших подданных Российской империи, зачастую родом из Прибалтики.

Командовал группой барон Адриан фон Фёлькерзам – потомок древнего рода обрусевших немцев, внук царского адмирала Дмитрия фон Фёлькерзама.

Уроженец Санкт-Петербурга, он прекрасно говорил по-русски.в форму майора НКВД, барон со своим отрядом въехал в Майкоп, «для инспектирования» - проверить, как город готовится к обороне.

Барон Адриан фон Фёлькерзам (слева) и его дед, подданный Российской Империи (справа)

Не вполне ясно, была ли эта спецоперация проведена с привлечением другой немецкой агентуры, т.е. имел ли Фёлькерзам с отрядом «прикрытие» на случай проверки. Скорее всего это была импровизация, и действовали немцы в высшей степени авантюрно и нагло. Но на этот раз авантюра удалась.

Вероятно, сыграл свою роль и страх средних и младших командиров перед «НКВДшниками» - проверять не стали. Напомним, еще не прошло и двух недель с момента выхода указа №227 «Ни шагу назад». Бойцы НКВД на тот момент обладали большими полномочиями. Барон знал, в кого переодеваться.

Наведавшись в штаб, фон Фёлькерзам получил (как «сотрудник госбезопасности») полную информацию по системе связи в Майкопе, охране нефтяных вышек, расположению частей и т.д.

Бойцы "Бранденбурга", в советской форме

Ночью немцами была уничтожена городская система связи и захвачен телеграф. С телеграфа Фёлькерзам приказал передавать панические телеграммы о том что «город сдан немцам», а сам разъезжал по городу, сообщая младшим командирам РККА, что «Майкоп окружён, и нужно отступать». Подручные барона взрывали гранаты и стреляли в воздух в подворотнях, создавая панику и видимость (слышимость) перестрелки.

В этих условиях, лишенный связи, обладая спутанной информацией, гарнизон поддался панике и стал отступать. Немцы умело поддерживали неразбериху, и в нужный момент – захватили нефтяные вышки с оборудованием. (Не все: часть красноармейцы успели взорвать).

Горит нефть близ Майкопа, 1942 г.

Основные же силы Вермахта подошли к Майкопу почти через сутки после оставления его частями РККА, и захватили город почти без боя.

Операция по захвату Майкопа стала не только лучшей в послужном списке барона, но и в принципе образцовой, для изучения тактики применения диверсантов. Уроженец Санкт-Петербурга барон фон Фёлькерзам был награждён за Майкоп «Рыцарским крестом».

Источник : https://pulse.mail.ru/article/kak-62-nemeckih-specnazovca-vz...

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