7 исторических фактов, которые полностью меняют восприятие времени

Многие интересуются историей, но мало кто сопоставляет исторические факты из разных отраслей, стран и культур между собой. Зачастую все просто относится к какому-либо веку или еще проще «к давним временам».

Все факты, связанные с мамонтами, могут казаться очень давними, а события с известными нам людьми более современными, чем следовало бы. Редакция предлагает сопоставить некоторые интересные факты из истории, чтобы понять, как много удивительного происходило одновременно.

1. Творчество и монументальность

«Звездная ночь» признана одной из самых известных картин западной культуры.

Картина «Звездная ночь» признана одной из лучших работ Ван Гога. Знаменитый по всему миру шедевр был написан в 1889 году, примечательно, что в этом же году было завершено строительство Эйфелевой башни. Монументальное сооружение задумывалось исключительно как вход на «Всемирную ярмарку» в Париже, но настолько полюбилось всем, что стало постоянным и очень ценимым достоянием парижской культуры. 1889 год можно признать настоящим годом знаковых работ.

Вдохновляющая и романтичная Эйфелева башня.

2. Столкновение разных эпох

Популярная компания Apple начала свою деятельность в 1977 году.

Регистрация компании Apple по году совпадает со смертью великого мирового комика Чарли Чаплина.

Два этих события произошли в 1977 году. Удивительно, но именно в этот исторический момент закончилась эпоха немых кинолент Чарли Чаплина и началась новая веха истории в виде начала компьютерного века. В послевоенные годы технологии развивались очень быстро.

Чарли Чаплин навсегда сохранился в сердцах любителей немого кино.

Познавательный факт: Чаплин умер во сне в возрасте 88 лет в Швейцарии. Великий человек ушел из жизни из-за инсульта.

3. Джордж Вашингтон и динозавры

Джорджу Вашингтону не довелось увидеть своими глазами первого ископаемого динозавра.

Первый ископаемый динозавр был обнаружен в 1824 году. Соответственно, их существование было официально признано только в это время, когда британский натуралист Уильям Бакленд впервые описал мегалозавра, который теперь считается первым динозавром, получившим научное название. К сожалению, Джордж Вашингтон — первый президент США, знаменитый государственный деятель и военнослужащий, не застал при жизни такого важного события. Он умер в 1799 году в возрасте 67 лет. Как и другие люди в те времена, он еще не знал доподлинно, что динозавры существовали.

4. Мамонты и пирамиды

Пирамиды — величественные сооружения, с которыми не сравнятся даже современные изобретения.

Согласно научным исследованиям, мамонты обитали на нашей планете вплоть до 1650 г. до н.э. Считается, что в этот период они находились на островах возле берегов восточной России. Однако этот период истории выделяется не только этими большими существами, но и величественными рукотворными изобретениями: египетскими пирамидами. Установлено, что самая старая из «Великих пирамид» в Египте, пирамида Джосера была возведена в период между 2630 г. до н.э. – 2611 г. до н.э.

Мамонты еще обитали на Земле, когда строились пирамиды в Египте.

5. От популярной книги к новой игрушке

Книги «Гарри Поттер» одни из самых популярных в мире среди взрослых и детей.

Первая книга о загадочном мальчике со шрамом на лбу появилась на прилавках книжных магазинов в 1997 году. Она приобрела масштабный интерес среди читателей разных возрастов и стран, поэтому последнюю книгу серии под названием «Гарри Поттер и Дары смерти» все ждали с немалым интересом и трепетом. Продажа книги началась летом 2007 года. По величине ажиотажа это событие можно сравнить только с выпуском первого телефона Iphone, который в том же году только начал свой победный путь среди покупателей.

Первый Iphone произвел немалый фурор на рынке техники.

6. Знаменитые одногодки

Королева Елизавета и Мэрилин Монро на одной фотографии.

Королева Елизавета и Мэрилин Монро родились в одном и том же году — 1926. Сейчас королеве 93 года и она до сих пор выглядит замечательно. Мэрилин Монро также славилась своей красотой, женским очарованием и талантом. Благодаря удачному снимку, сделанному в Лондоне в октябре 1956 года, есть возможность одновременно полюбоваться на двух красавиц, которые встретились на премьере фильма «Битва за речную плиту». Мэрилин Монро пришла на премьеру в сопровождении своего мужа — Артура Миллера. На фотографии они видны среди гостей, которые стоят в очереди, чтобы пожать руку молодой королеве. Удивительно, как разнятся судьбы разных людей.

7. Знания через столетия

Империя ацтеков существовала на территории центральной части современной Мексики.

Империя ацтеков появилась благодаря объединению трех самоуправляемых городов-государств. Она образовалась в 1428 году на мексиканских землях и просуществовала вплоть до своего разгрома в 1521 году от объединенных сил испанских конкистадоров и их местных союзников под командованием Эрнана Кортеса. Культура ацтеков выделялась богатыми и сложными мифологическими и религиозными традициями, а также впечатляющими архитектурными и художественными достижениями, поэтому навсегда вошла в мировую историю. А в Англии в это время значительная доля внимания уделялась образованию. Удивительно, но есть версия, что популярный во всем мире Оксфордский университет начал свою работу еще в 1096 году, задолго до появления Империи ацтеков.

Оксфордский университет поражает своим величием.

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