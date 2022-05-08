Встречи с Ангелами-Хранителями на дорогах

Есть особая категория паранормальных случаев, связанная с появлением именно на дорогах странных людей, которые появляются из ниоткуда и пропадают в никуда, оказывая помощь, предсказывая пророчества или предупреждая о будущем ДТП и помогая его избежать.

Чаще всего подобных людей называют Ангелами-Хранителями, подразумевая, что это действительно посланники судьбы или самого Бога. Причем такие случаи встречались людям наверное с тех пор, как были изобретены дороги.

Известна подобная история от 1602 года, она была описана в рукописи, найденной в Швеции. В этой рукописи есть рассказ от лица некоего викария, который как-то зимой отправился в поездку в город Вадстена с тремя женщинами-попутчицами.

По пути им встретилась очень плохо одетая молодая девушка, которая буквально замерзала на морозе. Викарий и его попутчицы пожалели девушку и предложили подвезти ее в своей повозке. Когда позже они остановились в трактире, они пригласили девушку поужинать с ними и вот тут-то девушка начала раскрывать свою истинную сущность.

Перед ней поставили кружку пива, которая вдруг превратилась в кружку солода, а когда ей дали вторую кружку пива, она в свою очередь оборотилась в горстку желудей. А когда перед девушкой поставили третью кружку пива, то пиво превратилось в кровь.

И тогда девушка. которая до того момента не произнесла ни одного слова, вдруг сказала: «В этом году будут хорошие урожаи и деревья будут ломиться от плодов. Но будет также много войн и чумы». После чего девушка исчезла на глазах у всех, а ее предсказание сбылось в точности.

Но для нас конечно же особый интерес представляют современные встречи. Один пользователь интернат рассказывал, что эта история случилась с его родителями, когда он был совсем маленьким.

«Однажды вечером родителям надо было уехать, а меня оставили с бабушкой. Я был их первенцем и они дико от меня уставали, я понимаю их. И вот они поехали отдыхать и остановились на заправке и там к ним подошел грязный бездомный и попросил подвезти его до нужного места.

Родители были добры и согласились. Бездомного посадили на заднее сиденье.

И вот когда они пересекали перекресток на свой зеленый свет, внезапно они увидели, что прямо на них на красный на большой скорости едет другой автомобиль. И это автомобиль… проехал прямо насквозь их машины, словно горячий нож через масло, ничуть не повредив ни машины, ни моих родителей.

Когда шокированные родители остановились и обернулись, они увидели, что бездомный исчез с заднего сиденья. Они вышли из машины и все осмотрели вокруг. Никого не было рядом».

Другой очевидец опубликовал свою историю на сайте Reddit и она тоже была про то, что его отец подвозил странного автостопщика, который скорее всего был ангелом-хранителем.

История начиналась с того, что отец рано утром ехал на дорогу и застрял в плотной пробке. И тогда он заметил на обочине дороги неряшливого автостопщика с обшарпанной сумкой. Мужчина выглядел бедно и вызвал у отца жалость и тогда отец пригласил его подвезти.

В пути они разговорились. Незнакомец оказался очень дружелюбным и располагал себе. Почти всю поездку они проболтали о всяком-разном, но потом автостопщик вдруг резко попросил высадить его в указанном месте.

«Мой отец был смущен его просьбой, ведь он просил высадить его в чистом поле, где не было домов. Мой отец пытался его отговорить, но когда он повернулся к нему, там уже никого не было. Отец вышел из машину, обошел все вокруг. Никого. Этот парень просто исчез!

А на заднем сиденье так и осталась лежать его грязная сумка. Отец покачал головой и продолжил свой путь. И вот когда он подъехал к следующему светофору, он увидел возле него автомобиль, который до того все время ехал прямо позади него. И этот автомобиль серьезно врезался в автомобиль перед ним.

То есть если бы мой отец не притормозил из-за просьбы бездомного, то этот автомобиль скорее всего врезался бы в машину моего отца! А спустя две недели мой отец узнал, что моя мама забеременела мной.

Мой отец до сих пор как талисман возит с собой в машине грязную сумку ого бездомного и он верит, что это был Ангел-Хранитель, который спас его».

Это на самом деле очень большой пласт аномальных случаев, когда Ангелы-Хранители спасают именно от смертельно опасных ДТП. Еще одна очевидица по имени Брэнди Макколл рассказала о своем случае на паранормальном сайте Medium.

Когда Брэнди было 16 лет, она ехала со своей подругой по дороге в пригороде и не справилась с управлением. Ее машина перевернулась. Девушки порезались осколками лобового стекла, но серьезных травм у них не оказалось. И на самом деле это было лишь начало истории.

«Пока все происходило, возле нас остановился старый зеленый пикап из которого вышел пожилой мужчина. Этот человек помог нам вылезти из машины, а потом дал нам полотенце утереть кровь. У него был приятный бархатный голос и он сказал мне и подруге, что скоро прибудет помощь.

Так оно и оказалось. Практически тут же приехали пожарные и я узнала капитана, его звали Тони и я знакома с ним с детства. Он осмотрел нас и подтвердил, что все с порядке. Потом приехала Скорая и тоже осмотрела нас.

Но потом я увидела нашу машину и поняла, что мы находились в шаге от смерти. Еще чуть-чуть и помятое железо крыши снесло бы нам обоим головы. Я до сих пор не понимаю, как мы выжили.

Перед тем, как нас повезли на Скорой в больницу для подробного осмотра, я спросила капитана Тони о том старике в зеленом пикапе. Я хотела отдать ему полотенце, которое все еще сжимала в своей руке. И Тони сказал мне, что когда он приехал, то никого кроме нас тут не было и никто не видел ни пикапа, ни старика. Пожарных и Скорую вызвала одинокая старая леди, дом которой находился неподалеку.

Как оказалось, никто вообще не видел этого пикапа на дороге, ни как он уезжал, ни как он приезжал. А дорога тут была одна, развилок нету. Я не слишком религиозна, но я думаю, что встретила Ангела-Хранителя в тот день».

Иногда встречаются истории о том, что самого Ангела не видели, но стойко ощущали его присутствие рядом.

Женщина из Огайо однажды ехала домой, когда проехавший слишком близко к нем встречный автомобиль, заставил ее потерять управление и съехать на обочину. Когда она пришла в себя, оказалось, что ее дверь заблокирована и она в ловушке.

«Я сидела в состоянии шока и была совершенно беспомощна. Я не знала. как мне выйти из автомобиля и поможет ли мне кто-то. И вдруг, я не понимаю, как это случилось, но в следующее мгновение я ощутила себя стоящей на ногах на дороге рядом со своим автомобилем.

А впереди автомобиля мелькнула какая-то черная человеческая тень. Я видела ее лишь сбоку. Когда позже на своей машине ко мне подъехал мой муж, он тоже не мог понять, как мне удалось выбраться из машины.

Потом я много раз думала об этом случае и мне кажется, что мне помогло нечто сверхъестественное. Это заставило меня думать о многих подобных вещах и поверить в существование Ангелов-Хранителей».

В другом случае неназванный очевидец ехал в своей машине с женой в жаркий летний день по мосту в Северной Каролине, когда в них на скорости сзади врезался грузовик.

Их автомобиль подкинуло вверх и потом он стал падать мимо дороги прямо в воду.

«Я понимал, что мы идем на верную смерть. Но внезапно что-то произошло и… мы приземлились не в воду, а на дорогу. В двух шагах позади нас стоял и сигналил тот самый грузовик.

Кое-как мы сползли на обочину и вышли наружу. К нам тут же кинулся испуганный водитель грузовика с криком, что он видел, что мы летим в воду и что он был очень напуган, что убил людей. Мы оба были потрясены случившимся.

Водитель грузовика, как оказалось, заснул от усталости за рулем, а я все думал о том, каким же образом мы не слетели в реку, ведь мы летели именно туда, мы оба видели это.

И тогда моя жена рассказала, что она ощутила физически, как нечто двигает нас в обратном направлении. Она даже не держала руль в это время, но машина двигалась сама по себе. Я не видел Анела-Хранителя, но я уверен, что он вмешался в тот день, чтобы спасти нас от смерти».

Иногда ангелы помогают тем людям, которым полагается верить в них по умолчанию, то есть служителям церкви. Такое произошло с пастором Джоном Бостоном, когда он ехал со своей 4-летней дочкой на заденем сидение.

Когда встречный грузовик слишком резко вильнул в его сторону, пастор, в попытке избежать столкновения, врезался в светофор, который тут же вспыхнул и пошел искрами.

Из машины надо было срочно выходить, в любой момент мог вспыхнуть сам автомобиль. Но тут пастор понял, что не может развязать ремень безопасности дочери, его заклинило.

И в этот момент к его машине подошел внезапно возникший рядом незнакомец, похожий на бездомного. Он удивительно легко открыл дверь со стороны девочки и быстро раскрыл ремень безопасности и также быстро вытащил из машины и ребенка и самого пастора. Едва он отвел из десять метров от машины, машина пастора уже была объята пламенем.

«Меня зовут Джонни, полиция скоро прибудет. Мне надо уходить, но с вами все будет в порядке»- сказал мужчина и пропал неизвестно куда также быстро как и появился.

Позже пастор Бостон рассказывал, что его спас Ангел-Хранитель. Он сразу же поверил в это.

Еще одна история была рассказана женщиной по имени Дэб. В 1980 году она была матерью-одиночкой с двумя детьми и жила в Сан-Бернардино, Калифорния. Чтобы иметь возможность работать, она каждое утро оставляла детей в доме своей матери, а сама ехала за 30 миль в другой городок, возвращаясь лишь поздно вечером, забирая детей у матери и увозя их домой к себе.

В тот вечер Дэб не рассчитала топливо и когда уже темным поздним вечером она ехала с детьми домой, у нее закончилось горючее. Она была в этот момент в пригороде, где не было никого в зоне видимости.

Женщина поняла, что либо они будут ночевать в поле, либо ей остается лишь молиться на помощь Бога. И она помолилась.

Почти тут же в окно ее машину кто-то постучал. Это оказался молодой человек на вид не старше 20 лет. Он был очень опрятно одет и от него приятно пахло мылом, а еще от него просто исходила необычная аура добра и спокойствия.

Дэбора сразу же поняла, что этот человек не причинит ей и ее детям никакого вреда, хотя она давно привыкла не доверять людям и тем более мужчинам. Потом этот парень сказал ей , что он поможет оттолкать ее машины с холма и там внизу ей место, где можно ее заправить.

Они так и сделали и вскоре оказались у дороги, где Дэб заправилась у проезжающего грузовика. И вдруг она поняла, что не знает, куда делся этот молодой человек. Она хотела поблагодарить его, но он исчез также внезапно и непонятно куда, как и появился.

«Моим детям сейчас 30 и 32 года и я рассказываю им эту историю, потому, что знаю, что ангелы существуют. Я думаю, что они бывают в разном виде, могут быть и стариками и молодыми. И они приходят к нам на помощь тогда, когда нужны».

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