Какую просьбу адресовал Иосифу Сталину Герой Советского Союза Иван Исаков перед тем, как уйти из жизни

Адмирал Иван Исаков являлся одним из самых выдающихся военнослужащих. На протяжении всей жизни он верой и правдой служил Родине, и даже после получения ранения и восстановления, сразу же отправился на фронт.

Настоящее имя адмирала - Ованес-Тер Исаакян. Он появился на свет в небольшом азербайджанском поселке Аджикенд. В детстве будущий адмирал увлекался совершенно другими вещами.

На тот момент военная служба его совершенно не привлекала. Иван рос творческим ребенком, полностью сосредоточенным на театре и литературе. Дядя, который занимался воспитанием Ивана после ухода из жизни его отца, думал, что Иван свяжет свою жизнь с искусством.

Но именно он оказал серьезное влияние на Ивана. Дядя привил мальчику любовь к морю, что и оказало влияние на выбор будущей профессии.

Но сначала Иван Исаков стал студентом Технологического института. Учеба совсем не увлекала молодого человека, и уже на первом курсе Иван понял, что хотел бы связать свою жизнь с другим направлением деятельности.

Он забрал документы из института, и отнес их в военно-морское училище. Ивану удалось поступить, и успешно окончить учебное заведение. После получения диплома он сразу же устроился служить на эскадренный миноносец под названием "Эсминец".

Роковое ранение адмирал получил во время боев на Кавказе, куда был отправлен в связи с ухудшением обстановки на этих территориях. В тот момент Иван Исаков был настолько в тяжелом состоянии, что всерьез задумался о том, что в скором времени придет конец его жизни.

Адмирал нуждался в серьезной и незамедлительной операции. Ему старались оказать помощь, но для перевозки адмирала в Сочи, где была возможность оказать адмиралу квалифицированную помощь, потребовалось слишком много времени.

У адмирала развилась гангрена.Перед уходом из жизни Иван Исаков отправил письмо Иосифу Сталину, в котором содержалась единственная просьба. Адмирал просил вождя назвать в честь него эскадренный миноносец.

Свою просьбу Иван объяснил тем, что даже на том свете он не сможет оставить врага своей Родины в покое. Он хочет продолжать свое дело даже после ухода из жизни.

Иосиф Сталин поддержал адмирала, пожелал ему скорейшего выздоровления, и пообещал выполнить его последнюю просьбу.

БПК «Адмирал Исаков» в 1992 году (слева)

Ивану Исакову удалось выжить. Он остался без ноги, но это не помешало ему вернуться на фронт, и продолжить служить своей Родине. Он был отважным и смелым военнослужащим.

Он не обращал внимание на боли, которые проявлялись все чаще из-за ампутации ноги. За заслуги перед Родиной адмиралу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Ушел из жизни он через много лет после окончания войны.

На тот момент в живых уже не было и Иосифа Сталина. Это произошло в 1967 году. Ивана Исакова не стало в возрасте 73-х лет. И в честь него был назван Крейсер. Большой противолодочный корабль проекта 1134-А носит название "Адмирал Исаков".

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А вы знали об этом?

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