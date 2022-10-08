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16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

Все мы в жизни сталкиваемся с такими моментами, когда нас одолевают неприятности и кажется, что весь мир вот-вот рухнет. В такие минуты истории о силе духа — то, что доктор прописал. Мы нашли самых обычных людей, которые на собственном примере доказали, что справиться можно с любой ситуацией и при любых жизненных обстоятельствах, главное — поверить в себя!

«С самого детства я сильно комплексовала из-за своей фигуры. Но не так давно я все же приняла себя такой, какая я есть, и теперь мои фотографии украшают Международную ярмарку современного искусства. Я так горжусь собой!»

16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

«Окончил университет, не имею никаких задолженностей, отец-одиночка. И да, это все ради них»

16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

«Хожу в зал уже 800 дней, и я близок к тому, чтобы с гордостью заявить, что я сбросил 45 кг»

16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

«40 лет назад моя бабушка из-за переезда потеряла связь со своей лучшей подругой. И вот после нескольких лет поисков нам наконец-то удалось ее найти. Они снова вместе, а я плачу»

16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

«Я считаю, что люди должны знать, что на одном колесе моей инвалидной коляски изображен космос, а на другом — цветы»

16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

«Продал автомобиль, чтобы оплатить операцию своему песику. Это сработало»

16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

«11 месяцев, минус 73 кг, никаких хирургических вмешательств.
Жизнь прекрасна!»

16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

«Мы поспорили кое с кем на £ 1 800 о том, что нам удастся за сутки подняться на вершины самых высоких гор Шотландии, Англии и Уэльса. Нам удалось это сделать за 23 часа и 53 минуты. И теперь весь этот выигрыш пойдет на благотворительность»


16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки



«Наш бионический отряд»

16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

«Я рассталась с парнем, пришла домой и обнаружила там это»

16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

«Ты по-прежнему мой № 1. Люблю, твой папочка».


«Вещи, которые я успела сделать в своей жизни: вот эта»

 

16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

«В свои 20 лет я разработала дизайн собственного свадебного платья и вот этими руками, при помощи иголки и нитки, сшила его. Никогда в жизни не гордилась собой больше»

16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

«После 117 дней, проведенных в отделении интенсивной терапии, он наконец-то дома»

16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

«Моя бабушка попала в больницу и очень хотела повидаться со своей собачкой. Мне ничего не оставалось, как сделать вид, что у меня грудничок, чтобы протащить в палату ее любимицу. Мы это сделали!»

16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

«Всем тем, кто в школе называл меня странной, посвящается»

16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

«Мне кажется, я выгляжу круто с бритой головой. Когда я только начала терять волосы из-за химиотерапии, я была просто раздавлена, но сейчас я в полном восторге от своей лысой головы»

16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

Дорогие читатели, вы интересны — расскажите нам о себе! Может, вы были волонтером в доме престарелых, жили в Бангладеш, работали в мишленовском ресторане в Париже или просто хотели бы рассказать всему миру, почему так важно встречать близких в аэропорту? 

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А вы знали об  этом?

Слово «силуэт» появилось благодаря назначению на должность генерального контролера (министра) финансов Франции Этьена де Силуэта (1709−1767). Министром он стал после Семилетней войны, ввергшей Францию в кризис. Силуэт был вынужден обложить налогами практически все признаки богатства — от дорогих штор до прислуги, и богачи маскировали свои состояния, покупая дешевые вещи. Предметы обихода, маскирующие богатство, стали называться вещами-силуэтами, а в середине XIX века такое название получила самая простая и дешевая разновидность живописи — обвод по контуру. 

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Ваше мнение для меня важно, поэтому  буду весьма благодарен за ваши комментарии!

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