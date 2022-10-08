16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

Все мы в жизни сталкиваемся с такими моментами, когда нас одолевают неприятности и кажется, что весь мир вот-вот рухнет. В такие минуты истории о силе духа — то, что доктор прописал. Мы нашли самых обычных людей, которые на собственном примере доказали, что справиться можно с любой ситуацией и при любых жизненных обстоятельствах, главное — поверить в себя!

«Ты по-прежнему мой № 1. Люблю, твой папочка».



«Вещи, которые я успела сделать в своей жизни: вот эта»

«Моя бабушка попала в больницу и очень хотела повидаться со своей собачкой. Мне ничего не оставалось, как сделать вид, что у меня грудничок, чтобы протащить в палату ее любимицу. Мы это сделали!»

«Всем тем, кто в школе называл меня странной, посвящается»

«Мне кажется, я выгляжу круто с бритой головой. Когда я только начала терять волосы из-за химиотерапии, я была просто раздавлена, но сейчас я в полном восторге от своей лысой головы»

Дорогие читатели, вы интересны — расскажите нам о себе! Может, вы были волонтером в доме престарелых, жили в Бангладеш, работали в мишленовском ресторане в Париже или просто хотели бы рассказать всему миру, почему так важно встречать близких в аэропорту?

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А вы знали об этом?

Слово «силуэт» появилось благодаря назначению на должность генерального контролера (министра) финансов Франции Этьена де Силуэта (1709−1767). Министром он стал после Семилетней войны, ввергшей Францию в кризис. Силуэт был вынужден обложить налогами практически все признаки богатства — от дорогих штор до прислуги, и богачи маскировали свои состояния, покупая дешевые вещи. Предметы обихода, маскирующие богатство, стали называться вещами-силуэтами, а в середине XIX века такое название получила самая простая и дешевая разновидность живописи — обвод по контуру.

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