Какими качествами должен обладать мужчина

Помните шутку про самое лучшее качество мужчины, а именно — отсутствие глаз, которыми он бы смотрел на других женщин? Хочется верить в метафоричность этого утверждения, однако доля правды в нем есть. Верность была и остается крайне востребованной у женщин чертой мужского характера. Но она не единственная в перечне требований к кандидату в спутники жизни.

В нашей статье мы рассмотрим самые популярные качества, которые присущи идеальному мужчине.

Каков он — принц на белом коне

Найдите 10 женщин и попросите их описать качества идеального мужчины. Вы получите диаметрально противоположные мнения, ведь все мы разные. Одни без ума от байронических героев — горделивых красавцев вроде мистера Дарси из романа «Гордость и предубеждение». Других покоряют ироничные снобы вроде Мистера Бига из «Секса в большом городе». Третьи что-то находят в балагурах типа Афони из одновременной советской трагикомедии.

Каждая женщина в мечтах лелеет образ идеального мужчины. Соответственно, ее внимание направлено именно на тех, кто максимально подходит под заданные критерии. Именно это свойство позволяет парам находить друг друга. Ведь если бы мы мечтали об одних и тех же мужчинах, то ждали бы своих принцев до пенсии.

5 главных качеств мужчины

Согласно исследованиям, практически все психологические черты современных людей сформировались под влиянием механизмов выживания. Это наше наследство от далеких предков. И что примечательно: механизмы выживания мужчин и женщин отличались.

Например, мужчинам важно было найти заботливую женщину, которая будет ухаживать за потомством. А женщины выбирали сильных и смелых партнеров, ведь именно они считались более активными в размножении плюс могли защитить детей.

Сегодня женщинам выживать в буквальном смысле не приходится, поэтому физическая сила и смелость болтаются где-то в конце списка лучших качеств мужчин. Но зато на передний план вышли производные от них черты — ответственность, целеустремленность, надежность. Что лишь подтверждает теорию об инстинктивном выборе партнера.

Давайте подробнее рассмотрим качества, которыми должен обладать настоящий мужчина.

Целеустремленность и настойчивость

Целеустремленный мужчина имеет четко выстроенную систему жизненных ценностей и принципов. Он знает чего хочет, умеет добиваться поставленных целей. Это характеризует его как цельную личность. Последовательную в поступках, мудрую и осознанную.

Рядом с таким мужчиной женщина чувствует себя безмятежно и уверенно, поскольку его трудно сбить с намеченного пути. Он хозяин своей жизни и всегда выполняет обещания. Признанный авторитет для членов своей семьи и окружения.

Высокий интеллект

Так уж сложилось, что женщинам нравятся мужчины, которые в чем-то их умнее. Общение с ними обогащает, напитывает новыми знаниями, опытом и неизведанными ранее эмоциями. Настоящие интеллектуалы вызывают неподдельное восхищение, интригуют и долго удерживают внимание. Они способны находить нетривиальный выход из положения и приятно удивлять.

При этом мужчине не нужно быть эрудитом-заучкой или книжным червем. Достаточно иметь острый ум, сообразительность, хорошую память на лица/факты/события. Кстати, последнее помогает избежать неловких ситуаций, когда супруг забывает о годовщине свадьбы или именинах тещи.

Щедрость

А точнее — отсутствие скупости. Именно этой негативной черте под силу разрушить романтический флёр на старте отношений. Скупость убивает чувства, потому что свидетельствует о некой дистанции между мужчиной и женщиной. Он не готов тратить на нее свои ресурсы, а значит, в его планы не входят долгосрочные отношения.

Женщина боится оказаться в сложной жизненной ситуации наедине со своими финансовыми проблемами, поэтому вряд ли свяжет судьбу со скупым человеком.

И кстати, психологи утверждают, что мужская щедрость в тратах и подарках подразумевает щедрость во внимании и эмоциях. Поэтому с таким мужчиной всегда будет интересно.

Преданность

Женщины по своей природе моногамны. Как только они находят «того самого», обычно останавливают поиски и не особо реагируют на других мужчин. Того же они ждут и от своих половинок. Поэтому способность хранить верность считается одним из лучших мужских качеств.

Но не стоит рассматривать преданность лишь в контексте верности между супругами. Ведь у этого слова есть и общечеловеческое значение. Мы преданы не только любимым, но и друзьям, родным, своему делу и жизненному кредо.

Способность быть преданным во всех смыслах означает надежность и предсказуемость. С таким мужчиной не страшно смотреть в завтрашний день.

Чувство юмора

Люди с хорошим чувством юмора обычно коммуникабельны, открыты, дружелюбны. С ними интересно и легко общаться, в их компании всегда комфортно.

Умение пошутить над ситуацией, рассказать веселую историю или подметить смешную деталь помогает как на старте отношений, так и во время совместной жизни.

Такой мужчина всегда приободрит в моменты грусти. Он органично впишется в любую компанию и всегда найдет, чем рассмешить свою любимую.

Борьба за недостатки

В одном из интервью Мэрилин Монро отметила: «Честно говоря, мне не нужен тот, кто видит во мне только хорошее. Мне нужен тот, кто видит во мне и плохое, но при этом все еще хочет быть со мной». Эта мысль резонирует с известной фразой Уильяма Фолкнера: «Мы любим человека не за достоинства, а вопреки недостаткам».

Действительно, положительные черты характера мужчины могут покорить женщину в самом начале отношений. Но от них почти не зависит сценарий развития событий в будущем. И вот почему.

У личности есть две стороны, и любить лишь за светлую — легко и просто. Но настоящая борьба между «да» и «нет» в сознании женщины, размышляющей над перспективами отношений, возникает в момент оценки его недостатков.

Всего несколько вопросов помогут понять, можете ли вы создать гармоничный, счастливый и долговременный союз с мужчиной:

Каковы его недостатки?

Влияют ли они на наши отношения или конкретно на меня?

Могу ли я бороться с ними?

Смогу ли принять эти недостатки, смириться с ними?

Хорошая новость в том, что большинство мужских недостатков поддается коррекции. Также можно выработать спокойное к ним отношение, то есть закрывать глаза. Ну и для особо талантливых и упорных всегда доступен путь превращения недостатков в достоинства, ведь, как писал Вольтер, «в слабости мужчин — сила женщин».

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Присматривайтесь к мужчинам, с которыми планируете строить отношения. Не позволяйте вводить себя в заблуждение красивыми ухаживаниями, которыми иногда умело маскируют истинную суть. Лучше потратить время на изучение характера потенциального спутника жизни, чем потом столкнуться с болью и разочарованием.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2463797442339146506/

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