Ленинские миллионы: откуда у «вождя революции» было столько денег

Жизнь Владимира Ульянова окутана легендами, в том числе ходили слухи и о его внушительном состоянии. Например, известная американская газета «Таймс» сообщала, что вождь мирового пролетариата положил на счета в банках Швейцарии порядка 75 млн франков в 1921 году. Был ли Владимир Ульянов-Ленин столь богатым человеком?

Объекты недвижимого имущества

Чета Ульяновых никогда не была бедной и стабильный доход у членов семьи имелся. Например, в распоряжении семьи числилось имение в Кокушкине, доходность которого составляла ежегодно порядка 2000 рублей. Мать Владимира Ульянова 3-4 раза в год отправляла Владимиру в эмиграцию материальную помощь от 300 до 500 руб. Но это непроверенная информация, которая подвергается критике, поскольку исследователи считают, что недвижимость не могла приносить столь высокого дохода.

Косвенным доказательством тому служит и факт, что после смерти главы семейства вдова обратилась к государству с просьбой помочь в захоронении супруга и назначить ей пенсию.

Есть свидетельства, что Марии Ульяновой предложили забрать награды ее мужа, но она отказалась, узнав, что необходимо за это платить деньги. Нет информации и о недвижимости вождя мирового пролетариата за границей.

Занятия писательством

Да, ходили слухи о том, что во Франции во время эмиграции он владел большой квартирой, но соратники свидетельствуют, что, хотя жилье его и было просторным, но обставлено оно было весьма скромно.

Владимир Ульянов писал статьи для газеты, есть его научные труды, которые регулярно издавались. За работу автор получал гонорары, эта информация подтверждается, в частности, упоминанием о них самим Лениным в письмах к родным. В одном из писем он прямо указывает на то, что за книгу под названием «Развитие капитализма в России» он получил 250 рублей. Также Ленин издавал газеты: «Социал-демократ», «Вперёд», «Искра», «Пролетарий». Он выступал в качестве редактора, получал оклад. Ленину, как известно, регулярно выдавали денежные средства из кассы партии, это называлось «диетой».

Непредвиденные источники дохода

1913 году скончалась тетя Надежды Крупской, оставив племяннице с мужем солидное наследство в 7000 рублей. Поскольку мама Крупской проживала в тот период совместно с дочерью и зятем, то деньги поступили в общий семейный бюджет. Частично они пошли на оплату операции жене вождя, поскольку она страдала базедовой болезнью. Частично средства были использованы для выпуска газеты «Социал-демократ».

Иногда даже несчастный случай оказывался и не совсем «несчастным». Так, Ленина как-то сбила машина, когда он ехал на велосипеде во Франции. После этого последовал иск, и в соответствии с решением суда, вождь получил моральную компенсацию в 115 франков. А также суд постановил нерадивого водителя купить новый велосипед.

Точно установлено, что и соратники по партии материально помогали Ленину.

Банковские счета

Поговаривали, что в период проживания во Франции Владимир Ульянов открыл счет в банке «Лионский кредит» и положил туда солидную сумму в 350 000 рублей, но этому так и не нашлось убедительных доказательств.

Но доподлинно известно, что он пользовался услугами банков в Швейцарии. Это упоминалось и в газете «Таймс». «Ленин все еще хранит деньги банке в Швейцарии, хотя на нашем континенте годовой процент более высокий», — так писало СМИ. А в одном из швейцарских банков и сейчас есть счет, принадлежащий Владимиру Ульянову. По словам сотрудников этого финансового учреждения, там есть несколько франков. Но неясно, какова была сумма на счете ранее и куда могли деться те самые «ленинские миллионы».

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/172539-leninskie-milliony-otku...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков во главе кровожадного палача Ленина!

К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

Для особо пламенных сторонников большевиков хочу привести два поучительных исторических факта, которые однозначно свидетельствуют о непосредственном планировании и руководстве Западом переворотов в России. Изначально идея разыграть карту «Ленин против России» пришла в голову немецкому иудею, рейхсканцлеру Теобальду фон Бетман-Гольвегу. Итогом этого сотрудничества с большевиками стало получение Лениным от немецких иудеев 50 миллионов марок золотом для осуществления государственного переворота . После чего он тайно проехал из Швейцарии в Швецию в пломбированном вагоне вместе с 31 соратниками, большинство из которых были иудеями.

Германия, воевавшая с Россией и странами Антанты, была крайне заинтересована в дестабилизации политического положения в России. И тут Ленин с его кровожадными интернациональными заговорщиками пришёлся им очень кстати. В связи с этим хотелось бы отметить, что ни в одной стране мира ,пожалуй, не было такого факта, чтобы агент иностранных спецслужб покоился в мавзолее с такими почестями, как Ленин.

Значительным денежным вкладом в осуществление октябрьского переворота и безбедной жизни большевисткой номенклатуры были деньги, привезенные из США ещё одним продажным «вождем революции» – Лейбе Давидовичем Бронштейном (Львом Троцким). Мало кто знает, что Лев Троцкий был гражданином США, авантюристом, проходимцем и далеко не бедным «пролетарием». Перед тем, как вернуться на свою историческую Родину, простой иммигрант имел многочасовую беседу с американским президентом Вудро Вильсоном , после чего встретился с одним из крупнейших финансистов и банкиров США Яковом Шиффом и получил от него под расписку двадцать миллионов долларов золотом на организацию военного переворота в России.

Любопытно, что перед этим Троцкий выступал на митинге евреев в Нью-Йорке и призывал евреев ехать с ним – «Забирать власть у Русского Царя!».Именно после этого Троцкий привёз в Россию 276 иудейских бандитов из восточного района Нью-Йорка, а также оружие и боеприпасы. Вся эта банда приплыла на корабле под названием «Христиания», тоже любезно оплаченном иудейскими банкирами Ротшильдом, Варбургом, Хакаурером и т. д..

Вместе с тем сами большевики были бандитами, ворами и рекетирами , грабившие своих богатых соотечественников для своего воровского общака! Особенно на этом поприще выделялся будущий палач народов и кровожадный садист Сталин .По сути, Сталин в молодости был обыкновенным насильником, вором и бандитом (значившийся в полицейской картотеке как криминальный лидер по кличке «Рябой»),грабившим для партийного большевистского «общака» банки, рэкетировавший богатых предпринимателей и даже был уличен в пиратстве!

Правда, после ареста появилась версия, что он стал штатным агентом царской охраны, донося на своих же товарищей по партии. Именно поэтому Сталин, придя к власти, уничтожил всех свидетелей его темного и бандитского прошлого, как ,например, легендарного революционера Камо, вместе с которым грабил банки (придя к власти, он даже приказал снести памятник Камо, установленный в Тифлисе, а также репрессировал его сестру ). Не надо также забывать , что именно во время его правления возник и «узаконился» единственный в мире институт воров в законе!

Вот на какие деньги припеваючи жил Ленин и его криминальная банда , устроившая настоящий геноцид своему народу!Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а также своего страстного гомосексуального поклонника Зиновьева !

Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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