Ленинские миллионы: откуда у «вождя революции» было столько денег

Жизнь Владимира Ульянова окутана легендами, в том числе ходили слухи и о его внушительном состоянии. Например, известная американская газета «Таймс» сообщала, что вождь мирового пролетариата положил на счета в банках Швейцарии порядка 75 млн франков в 1921 году. Был ли Владимир Ульянов-Ленин столь богатым человеком?
Объекты недвижимого имущества
Чета Ульяновых никогда не была бедной и стабильный доход у членов семьи имелся. Например, в распоряжении семьи числилось имение в Кокушкине, доходность которого составляла ежегодно порядка 2000 рублей. Мать Владимира Ульянова 3-4 раза в год отправляла Владимиру в эмиграцию материальную помощь от 300 до 500 руб. Но это непроверенная информация, которая подвергается критике, поскольку исследователи считают, что недвижимость не могла приносить столь высокого дохода.
Косвенным доказательством тому служит и факт, что после смерти главы семейства вдова обратилась к государству с просьбой помочь в захоронении супруга и назначить ей пенсию.
Есть свидетельства, что Марии Ульяновой предложили забрать награды ее мужа, но она отказалась, узнав, что необходимо за это платить деньги. Нет информации и о недвижимости вождя мирового пролетариата за границей.Да, ходили слухи о том, что во Франции во время эмиграции он владел большой квартирой, но соратники свидетельствуют, что, хотя жилье его и было просторным, но обставлено оно было весьма скромно.
Занятия писательством
Владимир Ульянов писал статьи для газеты, есть его научные труды, которые регулярно издавались. За работу автор получал гонорары, эта информация подтверждается, в частности, упоминанием о них самим Лениным в письмах к родным. В одном из писем он прямо указывает на то, что за книгу под названием «Развитие капитализма в России» он получил 250 рублей. Также Ленин издавал газеты: «Социал-демократ», «Вперёд», «Искра», «Пролетарий». Он выступал в качестве редактора, получал оклад. Ленину, как известно, регулярно выдавали денежные средства из кассы партии, это называлось «диетой».
Непредвиденные источники дохода
1913 году скончалась тетя Надежды Крупской, оставив племяннице с мужем солидное наследство в 7000 рублей. Поскольку мама Крупской проживала в тот период совместно с дочерью и зятем, то деньги поступили в общий семейный бюджет. Частично они пошли на оплату операции жене вождя, поскольку она страдала базедовой болезнью. Частично средства были использованы для выпуска газеты «Социал-демократ».
Иногда даже несчастный случай оказывался и не совсем «несчастным». Так, Ленина как-то сбила машина, когда он ехал на велосипеде во Франции. После этого последовал иск, и в соответствии с решением суда, вождь получил моральную компенсацию в 115 франков. А также суд постановил нерадивого водителя купить новый велосипед.
Точно установлено, что и соратники по партии материально помогали Ленину.
Банковские счета
Поговаривали, что в период проживания во Франции Владимир Ульянов открыл счет в банке «Лионский кредит» и положил туда солидную сумму в 350 000 рублей, но этому так и не нашлось убедительных доказательств.
Но доподлинно известно, что он пользовался услугами банков в Швейцарии. Это упоминалось и в газете «Таймс». «Ленин все еще хранит деньги банке в Швейцарии, хотя на нашем континенте годовой процент более высокий», — так писало СМИ. А в одном из швейцарских банков и сейчас есть счет, принадлежащий Владимиру Ульянову. По словам сотрудников этого финансового учреждения, там есть несколько франков. Но неясно, какова была сумма на счете ранее и куда могли деться те самые «ленинские миллионы».
Источник : https://cyrillitsa.ru/history/172539-leninskie-milliony-otku...
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков во главе кровожадного палача Ленина!
К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».
Для особо пламенных сторонников большевиков хочу привести два поучительных исторических факта, которые однозначно свидетельствуют о непосредственном планировании и руководстве Западом переворотов в России. Изначально идея разыграть карту «Ленин против России» пришла в голову немецкому иудею, рейхсканцлеру Теобальду фон Бетман-Гольвегу. Итогом этого сотрудничества с большевиками стало получение Лениным от немецких иудеев 50 миллионов марок золотом для осуществления государственного переворота . После чего он тайно проехал из Швейцарии в Швецию в пломбированном вагоне вместе с 31 соратниками, большинство из которых были иудеями.
Германия, воевавшая с Россией и странами Антанты, была крайне заинтересована в дестабилизации политического положения в России. И тут Ленин с его кровожадными интернациональными заговорщиками пришёлся им очень кстати. В связи с этим хотелось бы отметить, что ни в одной стране мира ,пожалуй, не было такого факта, чтобы агент иностранных спецслужб покоился в мавзолее с такими почестями, как Ленин.
Значительным денежным вкладом в осуществление октябрьского переворота и безбедной жизни большевисткой номенклатуры были деньги, привезенные из США ещё одним продажным «вождем революции» – Лейбе Давидовичем Бронштейном (Львом Троцким). Мало кто знает, что Лев Троцкий был гражданином США, авантюристом, проходимцем и далеко не бедным «пролетарием». Перед тем, как вернуться на свою историческую Родину, простой иммигрант имел многочасовую беседу с американским президентом Вудро Вильсоном , после чего встретился с одним из крупнейших финансистов и банкиров США Яковом Шиффом и получил от него под расписку двадцать миллионов долларов золотом на организацию военного переворота в России.
Любопытно, что перед этим Троцкий выступал на митинге евреев в Нью-Йорке и призывал евреев ехать с ним – «Забирать власть у Русского Царя!».Именно после этого Троцкий привёз в Россию 276 иудейских бандитов из восточного района Нью-Йорка, а также оружие и боеприпасы. Вся эта банда приплыла на корабле под названием «Христиания», тоже любезно оплаченном иудейскими банкирами Ротшильдом, Варбургом, Хакаурером и т. д..
Вместе с тем сами большевики были бандитами, ворами и рекетирами , грабившие своих богатых соотечественников для своего воровского общака! Особенно на этом поприще выделялся будущий палач народов и кровожадный садист Сталин .По сути, Сталин в молодости был обыкновенным насильником, вором и бандитом (значившийся в полицейской картотеке как криминальный лидер по кличке «Рябой»),грабившим для партийного большевистского «общака» банки, рэкетировавший богатых предпринимателей и даже был уличен в пиратстве!
Правда, после ареста появилась версия, что он стал штатным агентом царской охраны, донося на своих же товарищей по партии. Именно поэтому Сталин, придя к власти, уничтожил всех свидетелей его темного и бандитского прошлого, как ,например, легендарного революционера Камо, вместе с которым грабил банки (придя к власти, он даже приказал снести памятник Камо, установленный в Тифлисе, а также репрессировал его сестру ). Не надо также забывать , что именно во время его правления возник и «узаконился» единственный в мире институт воров в законе!
Вот на какие деньги припеваючи жил Ленин и его криминальная банда , устроившая настоящий геноцид своему народу!Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а также своего страстного гомосексуального поклонника Зиновьева !
Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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