9 наиболее удачных автоматов и пулеметов иностранного производства

По своей сути война не меняется на протяжении всей человеческой истории. Тем не менее ее инструменты меняются каждое столетие и даже десятилетие. Особенно после того, как оружие стало огнестрельным. Все рекорды в этой области побил XX век, а также начало XXI.

Сегодня же посмотрим и вспомним наиболее удачные примеры автоматического оружия – пулеметов, пистолетов-пулеметов и штурмовых винтовок со всего мира.

1. Heckler & Koch MP5K

Укороченная модель.

Семейство пистолетов-пулеметов, которое пользуется просто неимоверной популярностью в наше время. Об оружии знает буквально каждый школьник, во многом не без помощи Голливуда, у которого давние отношения с Heckler & Koch. Конкретно MP5 любят и уважают за его простоту и надежность. Конструкция ПП принципиально не менялась с 1966 года, с самого момента появления оружия. При этом наиболее удачной считается все-таки модификация MP5K, укороченный ПП с дополнительной ручкой, появившийся на свет в 1976 году.

2. Ceska Zbrojovka Scorpion EV03

Пользуется спросом у полиции.

Несмотря на скромный возраст, данный пистолет-пулемет уже успел себя неплохо зарекомендовать на рынке. Разработано оружие было в Словакии, а его производством на сегодняшний день занимается Чехия.

3. Heckler & Koch UMP

Выпускается CZ EV03 с 2010 года. Оружие не годится для применения его в полномасштабных боевых действиях, однако благодаря своей легкости и компактности приобрело страшную популярность в полиции и спецназе.

Неплохой образец.

Если немцы что-то и умеют делать хорошо, кроме автомобилей, так это оружие. Еще один «красавчик» из второй половины 1990-х годов и является дополнением к семейству MP5. Если кажется, что проще «пятерки» может быть только пареная репа, то это не так. Как это ни странно, но конструкция UMP на порядок проще, чем у своего технического и идейного предшественника. При этом благодаря современным материалом автомат не проигрывает в надежности.

4. M2 Browning

Настоящий ветеран.

Крупнокалиберный американский пулемет системы Джона Браунинга появился на свет еще в 1933 году. Используется пулемет до сих пор. За прошлый и нынешний век M2 умудрился побывать почти во всех вооруженных конфликтах. Только за одну Вторую мировую войну только пехотных вариантов было выпущено около 400 тысяч экземпляров, не считая станковых пулеметов для техники. Пулемет настолько точный, что иногда переделывается под снайперскую стрельбу.

5. M1919 Browning

Еще один дедушка.

Еще один пулемет-долгожитель системы Браунинга. Принят на вооружение образец был сразу после Первой мировой войны и продержался в армии США до 1970-х годов. Высокая скорострельность – более 600 выстрелов в минуту, делали его одним из самых грозных пулеметов своего времени. В горячих точках попадается по сей день.

6. M60

Неоднозначный пулемет.

Американский пулемет 1957 года выпуска, которому было суждено стать едва ли не самым известным заморским пулеметом в мире. Во многом благодаря все тому же кинематографу. Примечательно, что пулемет не славился ни надежностью, ни «производительностью», от чего американцы были вынуждены постоянно его дорабатывать. Действительно удачной стала только модель M60E4 от 1995 года.

7. FN F2000

Не оружие пришельцев.

Легкий и прочный автомат от компании FN Herstal. Фигуристый дизайн, приклад и ложе из пластика, конструкция, позволяющая использовать FN Herstal и левше, и правше. Все это (и не только это) делает F2000 скорее произведением искусства. Тем не менее, оружие снискало большую популярность в спецподразделениях многих стран мира.

8. Colt M4

Рабочая лошадка армии США.

Американский карабин, который был создан на базе злополучной M16A2 и состоящий на вооружении армии США по состоянию на сегодняшний день. Действительно удачный образец оружия, в котором были решены все проблемы и недостатки предшественников. Эксплуатируется абсолютно всеми подразделениями американской армии. Один из первых штатных автоматов в мире, который включает в базовый набор огромное количество дополнительного снаряжения и аксессуаров. На сегодняшний день в этом вопросе американцы действительно смогли задать тренд.

9. M240E6

Серьезное оружие.

Еще один американский пулемет, который поступил в армию США в 1977 году и используется по сей день как в сухопутных войсках, так и на флоте. На сегодняшний день это едва ли не самый популярный пулемет американской армии, который используется как на станке, так и в качестве ручного. В конце 1990-х годов появилась модификация M240E6 с корпусом из титанового сплава.

Источник

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как Третий Рейх вербовал советских солдат и военспецов: чем пугали и что предлагали https://otari.mirtesen.ru/blog/43291599184/

Топ-10: Интересные факты про чихуахуа, которые вы могли не знать https://otari.mirtesen.ru/blog/43813771662/

Что такое «смертный грех» и чем он отличается от обычного https://otari.mirtesen.ru/blog/43274699012/