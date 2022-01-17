Почему некультурных людей называют хaмaми и причем здесь евреи?

Поскольку иудейская вера стала основой для появления христианства и ислама, а ее священные писания в той или иной степени знакомы и уважаются представителями каждой из этих религий, основные события Ветхого Завета известны весомой части человечества.

Начальные части Библии говорят о всемирной истории как о жизни более-менее одной семьи и только сильно позже между народами происходит некое разделение. Все человечество считается потомками Ноя, поскольку после всемирного потопа на планете остались только те, кто вместе с ним поднялся на ковчег, а остальные сгинули в пучине. Кстати, дети у Ноя появились только в возрасте пятисот лет, а внуки у него родились только после окончания наводнения.

Этот ветхозаветный патриарх считался праведником, а его сыновья, от которых, как предполагается, произошли все современные народы, характером были поплоше и не имели такой твердости духа. Тем не менее, своего авторитетного батю уважали, и пока он был в силе, вели себя прилично.

Но как-то раз Ной после тяжких работ на своем винограднике напился вина и лежал в своем шатре без одежды. Дальше случилось следующее: «И увидел Хам, отец Ханаана, нaгoтy отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим. » Братья, впрочем, повели себя более адекватно, подошли к отцу спиной, чтобы не видеть лишнего, и прикрыли его тело.

Когда Ноя немного отпустило, за недостойное поведение своего папаши он проклял Ханаана, одного из четырех сыновей Хама, а бескультурье и наглость с тех пор называется хамством. Справедливости ради, традиция использовать для обозначения такого типа поведения библейское словечко, пришла к нам из Польши. Местные ясновельможные паны сами считали себя потомками одного из воспитанных сыновей Ноя, а вот крестьян, большинство из которых были малороссами, возводили к родственникам Хама.

Для древних евреев упоминание о проклятии Ханаана было своеобразным оправданием того, что они вторглись в землю Израиля из пустыни и покорили или избавились от ее населения. Но в новое время появились куда более интересные теории. Поскольку потомками библейского Хама традиционно считались африканские народы, в Западной Европе колониальному угнетению черного континента нашли религиозное оправдание. Дескать, поскольку сам господь сказал, что они рабы, значит, так тому и быть

Правда, Ной говорил, что проклят и будет рабом только род Ханаана, но до этого никому не было никакого дела. До появления нацистской расовой теории, делавшей акцент не на веру, а на науку, такие взгляды на Западе были преобладающими и из-за высокой степени религиозности тогдашних европейцев особых сомнений ни у кого не вызывали.

Кстати, насчет того, что точно сделал Хам со своим отцом, есть определенные сомнения, возникающие из-за объективных трудностей в понимании Библии современными читателями. Поскольку древнееврейское письмо мало понятно и нынешним евреям, и другим исследователям ветхозаветных текстов, есть версия, что под понятием «открыть нaгoтy» подразумевается не то излишне тесные и не очень естественные отношения Хама с Ноем, не то тесные, но более естественные отношения Хама со своей мачехой.

Но точно сказать, где правда, ныне никто не может. И тайна сия велика есть. Но поскольку имя этого человека переводится, как «горячий», всякое может быть.

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