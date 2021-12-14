Почему появляются родовые проклятия?

Проклятия по Роду накладываются до седьмого колена. Само слово «проклятие» несет в себе ту или иную программу какого-либо энергоинформационного нарушения, а это значит, что эти нарушения могут быть привнесены самим членом Рода или другими людьми.

Типичные причины возникновения Родовых проклятий:



1. Родовое проклятие можно накликать самому, отказавшись от силы Рода по вашему древу Рода из-за незнания своей истории, непочитания предков, непринятия их, проблем с родителями, бабушками, дедушками — все это значительно снижает поток вашей силы Рода.

2. Род — это своеобразный эгрегор, очень мощный, у которого есть свои задачи. Если по каким-то причинам вы не продвигаете интересы своего Рода, если ваша деятельность, образ жизни ведет к деградации Рода, то данный эгрегор будет избавляться от такого человека через болезни, зависимости, половую дисфункцию, отсутствие потомства и так далее.

3. Проклятие можно получить, если перебросить ответственность на члена Рода или сам Род, если, к примеру, в Роду был черный маг, он мог скидывать разнообразные болезни с одних людей на других.

4. Непринятие силы Рода, когда мощная Душа человека или его дар перекрываются техногенным аспектом, зависимостями, низкой духовностью, неверием в себя.

В результате такого развития человек лишается своей силы Рода, он не может ее принять и поэтому для эгрегора Рода такая Душа не интересна.

5. Прямые проклятия от людей, когда проклинают весь Род. Это, своего Рода, сгусток темной энергии, который оседает на Родовых каналах, передаваясь таким образом из поколения в поколение до седьмого колена, пока он не потеряет свою силу. Проклятие активируется только тогда, когда человек совершает плохой поступок или уже совершил его в этом или прошлых воплощениях. Чем сильнее в содеянном виноват сам человек, тем глубже проникает проклятие.

В настоящее время каждый может обрести силу Рода, если начнет духовно развиваться, соблюдать заповеди, почитать свой Род и своих родителей, уважать традиции и молиться за процветание своего Рода. Вот, например, молебен на процветание Рода, который увеличивает поток энергии по Родовым каналам, очищает их от грехов и проклятий, благотворно влияя на его представителей.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2367397974637807949/

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