Почему появляются родовые проклятия?

Проклятия по Роду накладываются до седьмого колена. Само слово «проклятие» несет в себе ту или иную программу какого-либо энергоинформационного нарушения, а это значит, что эти нарушения могут быть привнесены самим членом Рода или другими людьми.
Типичные причины возникновения Родовых проклятий:
1. Родовое проклятие можно накликать самому, отказавшись от силы Рода по вашему древу Рода из-за незнания своей истории, непочитания предков, непринятия их, проблем с родителями, бабушками, дедушками — все это значительно снижает поток вашей силы Рода.
2. Род — это своеобразный эгрегор, очень мощный, у которого есть свои задачи. Если по каким-то причинам вы не продвигаете интересы своего Рода, если ваша деятельность, образ жизни ведет к деградации Рода, то данный эгрегор будет избавляться от такого человека через болезни, зависимости, половую дисфункцию, отсутствие потомства и так далее.
3. Проклятие можно получить, если перебросить ответственность на члена Рода или сам Род, если, к примеру, в Роду был черный маг, он мог скидывать разнообразные болезни с одних людей на других.
4. Непринятие силы Рода, когда мощная Душа человека или его дар перекрываются техногенным аспектом, зависимостями, низкой духовностью, неверием в себя.
5. Прямые проклятия от людей, когда проклинают весь Род. Это, своего Рода, сгусток темной энергии, который оседает на Родовых каналах, передаваясь таким образом из поколения в поколение до седьмого колена, пока он не потеряет свою силу. Проклятие активируется только тогда, когда человек совершает плохой поступок или уже совершил его в этом или прошлых воплощениях. Чем сильнее в содеянном виноват сам человек, тем глубже проникает проклятие.
В настоящее время каждый может обрести силу Рода, если начнет духовно развиваться, соблюдать заповеди, почитать свой Род и своих родителей, уважать традиции и молиться за процветание своего Рода. Вот, например, молебен на процветание Рода, который увеличивает поток энергии по Родовым каналам, очищает их от грехов и проклятий, благотворно влияя на его представителей.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2367397974637807949/
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