Лицом к лицу с Богом на горе Синай

И для паломника, желающего прикоснуться к величайшим святыням, и для туриста, жаждущего увидеть места, которые за свое историческое, художественное и природное значение объявлены ЮНЕСКО достоянием человечества, Cинайский полуостров – особая точка на поверхности земного шара.

Увидеть Синай собственными глазами – значит увидеть и прочувствовать то, что запомнится на всю жизнь. А если удастся сделать фото – воспоминания будут еще четче, ярче, глубже. В нашем семейном архиве хранятся синайские фотографии: мои и те, что сделала дочь, когда они с мужем тоже поднялись на священную гору Моисея. Все мы решились на это нелегкое паломничество, когда были в Египте. Только это произошло в разные годы и в те времена, когда еще не было коронавируса и добраться до Синайского полуострова было не так уж сложно.

Синай – это место духовных исканий

С тех пор прошло немало лет, но все помнится так, как будто было вчера. Особенно когда глядишь на снимки, сделанные во время тех памятных путешествий, или слышишь имена святых пророков Моисея, Илии, великомученицы Екатерины или думаешь о заповедях Божиих.

***

Неопалимая купина – та самая, что горела, не сгорая

Египет – древняя страна пирамид и фараонов.

Ныне же – государство, подавляющее число жителей которого исповедует ислам. И все-таки Египет – это еще и земля, которая прославилась множеством христианских подвижников и святых мест.

Так, если самолет приземляется в Шарм-Эль-Шейхе, ты оказываешься на Синайском полуострове, а значит, совсем рядом со священной для многих народов горой Хорив или горой Моисея, которую местные бедуины называют по-своему – Гебель Муса. Именно здесь пророк получил от Самого Бога скрижали с заповедями. Именно по этим пустынным, иссушенным солнцем долинам Синая шли евреи из египетского рабства в Землю обетованную. Здесь же, у подножия Гебель Муса, до сих пор растет Неопалимая купина – та самая, что горела, не сгорая, когда Бог говорил с Моисеем. Здесь же, на склоне горы Хорив, на высоте 1570 метров, стоит православный монастырь святой Екатерины – один из самых древних в мире.



На вершине многие паломники кутаются в одеяла

Синай неразрывно связан с именами многих великих святых. Еще в III веке, привлеченные священностью этого места, в его пещерах начали селиться монахи-отшельники. А в 330 году святая Елена, мать императора Константина, построила часовню над корнями Купины, чем и положила начало созданию будущей монашеской обители. Ее мощные, неприступные стены, напоминающие больше крепость, чем монастырь, возвел в середине VI века император Юстиниан.

**

Восхождение на гору Синай возможно в течение всего года и всегда начинается ночью – днем слишком жарко, да и восход солнца в горах великолепен.

Мое паломничество началось от монастыря святой Екатерины, куда от Дахаба через египетские военные блокпосты нас довез микроавтобус. Дальше – пешком.

У меня фонарик, теплая одежда и сухой паек в рюкзаке, который несет один из моих спутников – опытный альпинист Сергей Судник. Юный проводник-бедуин указывает путь к вершине Гебель Муса, а это 2285 метров над уровнем моря. Идти часа три-четыре.



Одежда, быт, традиции бедуинов не меняются веками

Шагаем в полной темноте. Луч фонарика выхватывает из черной, как нефть, ночи мизерную часть тропы – но хотя бы видно, куда ставить ногу. А проводник движется так уверенно, будто видит в темноте. Идем молча. Изредка из мрака раздается: «Кэмел?» Направляю туда луч света: верблюды, лениво жующие жвачку, и бедуин, который предлагает подвезти нас ближе к вершине горы. Спасибо, пока сил хватает!

Удивительный народ эти бедуины – от их внешнего облика и жилищ веет седой древностью. Их одежда, быт, традиции, образ жизни не меняются веками. Разве что пластик использовать стали и носить кроссовки. Бедуины – мусульмане, хотя когда-то в древности были христианами. Однако мужчины племени джебелейях по-прежнему служат паломникам, идущим на Синай, и выполняют различные работы в стенах монастыря святой Екатерины.

***

Звезды. Свет их такой сочный, будто небо совсем рядом. Но смотреть на них пока некогда. Все внимание на тропу. Небо все ближе, а сил – меньше, воздуха не хватает – дыхание сбивается. Альпинист подсказывает, что надо не делать глубоких вдохов, а дышать часто и быстро. Так на большой высоте лучше вентилируются легкие. Тело будто налито свинцом — шаг, еще… Тяжко-то как! Эх, верблюда бы! А походка бедуина-проводника по-прежнему легка, как у горной лани. Спрашиваю, как часто он совершает восхождение. Говорит, подбирая отдельные русские слова, что через день. Ничего себе! Настоящий сын гор! Он предлагает руку, опираюсь на нее и одолеваю-таки последний отрезок крутой лестницы без перил, ведущей, без преувеличения, в самое небо.

***



Храм Святой Троицы на вершине Синая

На вершине очень холодно. Ветер пронзительный. Наш проводник предлагает взобраться по какой-то неустойчивой конструкции в расщелину, где ветер меньше, и исчезает. Прячемся и ждем рассвета.

Дошли вовремя – небо на востоке начинает светлеть. Каждую секунду, нет, полсекунды, его цвет меняется. Легкие перистые облака переливаются неописуемыми оттенками красного, розового, золотого, алого, червонного. Восток великолепен! Мир на наших глазах как будто рождается заново: «И был вечер, и было утро» (Быт. 1).

Мысленно произношу самые краткие молитвы: «Отче наш», «Царю Небесный». Не хочется многословия. Не хочется чего-то просить у Бога. Хотя многие совершали и совершают трудный подъем на Хорив ради прощения грехов. Господи, мне лишь бы ощутить Твое присутствие в «гласе хлада тонка» (3 Цар. 19: 12), в веянии тихого ветра, как это было дано пророку Илие.



Почему-то именно здесь, на Синае, великим людям, святым людям – Моисею и Илие – было дано познать Единого Бога, встретиться с Ним, общаться. Почему-то именно здесь. Гора эта не раз освящена особым присутствием Всевышнего. И нам, живущим в ХХI веке, хочется увидеть это место, стать причастными его мистической, Божественной тишине.



Колокольня монастыря святой Екатерины на Синае

Пройдет всего несколько часов, и внизу, рядом с Неопалимой Купиной, где Моисею было сказано: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3: 5), гид, который встретит нас в монастыре святой Екатерины, как бы продолжит мои мысли, сказав:

«Синай – место, символизирующее внутренний путь, взросление, встречу со своей глубиной как Божественным образом, встречу с Богом. Моисей встретил Бога Живого, призывающего к движению, к посвящению своей жизни Ему Одному и научающему жить в доверии, неопределенности. Он показал избранному народу, что Он — и Царь, и Законодатель, и Судья, и Проводник, и Кормилец. Илия тоже искал Бога. Искал в огне и силе, а ответ был – в тишине, в слабости, в сокровенности, в темноте, в уединении…»

***

Среди камней, на террасах горы собралось множество людей со всех концов земного шара. Многие с головой укутаны в одеяла. А Моисей здесь, на вершине, провел 40 дней и ночей без куртки и одеяла, без чая и сухого пайка.

Заря над Синаем преображает весь горный массив. Солнце несет тепло, свет, радость, всеобщее оживление. Новый день. Совершенно новый! Активно щелкают фотоаппараты. Снимаю и я. Фото помогут сохранить то, что упустит память.

А еще покупаю у бедуинов камень. Снаружи ничем не примечательный, невзрачный. Ни за что бы не догадалась, что внутри него – полость с ослепительно блестящими кристаллами. Это «Слеза Моисея». Говорят, что это застывшие слезы пророка, который оплакивал грехи своего народа. Красивая легенда… И полезная.

***



Одно неверное движение – и можно сорваться вниз

Начинаем спуск. Людской поток, будто быстрый горный ручей, стремится вниз, к подножию Гебель Муса. Казалось бы, вниз спускаться легче. Не тут-то было! Если путь наверх частично состоял из каменных ступеней, то более короткая, «монашеская» тропа, по которой решаем идти вниз, целиком состоит из ступеней. Но мы еще об этом не знаем.

Усталость неимоверная! Хотя во время подъема удалось часок вздремнуть в бедуинской хижине-кафе, безумно хочется спать. Каждый шаг – над крутым обрывом, одно неверное движение – и можно сорваться вниз. Но Бог хранит нас! Солнечный свет наконец дает возможность увидеть саму гору. Эти красноватые скалы с их замысловатыми формами и лакунами словно выточены водой, но реки здесь никогда не было. Это ветер. Века его упорной работы превратили камни в точеные скульптуры. А оттенок камня такой, точно впитал в себя цвет рассвета.

***

Открывается величественный вид на монастырь. Его маленькая община, состоящая в основном из греков, практически автономна и независима – ее возглавляет архиепископ Синайский, который избирается старшими монахами и посвящается в сан патриархом Иерусалимским. Здесь свой устав, свои древние традиции. У обители даже есть свой герб и флаг! Более чем за 1400 лет существования обители здесь ни разу не прерывалась жизнь духовная, монашеская, всегда совершалась Божественная литургия.



Стены монастыря святой Екатерины впечатляют своей мощью!



Стены монастыря впечатляют своей мощью. Раньше попасть внутрь можно было только через специальные лифты-подъемники, похожие на большие скворечники. Людей и пищу поднимали в корзинах на высоту 15-ти метров. Теперь же входят через узкую низкую дверь прямо под лифтом. С проводником-бедуином мы попрощались, и теперь нас ведет новый гид – москвичка Светлана Фоломешкина.



***

Миновав колодец Моисея, возле которого пророк, по преданию, познакомился со своей супругой Сепфорой, приближаемся к Неопалимой Купине. Долго смотрю на священный куст и пытаюсь вспомнить все глубочайшие смыслы и прообразы, связанные с ним. Их так много! Но самый важный – напоминание, связанное с Богоматерью, с тайной воплощения Бога через Нее.





Купина еще в древности была пересажена чуть-чуть в сторону ради того, чтобы престол часовни, которую строила здесь святая царица Елена, оказался точно над тем местом, где Господь явился Моисею, то есть над корнями священного растения. Ботаники относят его к семейству рутовых, русское название – ясенец. Говорят, оно обладает удивительными свойствами. Листья и ствол этого растения усеяны железами, выделяющими эфирные масла. Если поднести к нему огонь, то при безветренной погоде он вспыхнет сильнее и на мгновение охватит веточку, но не причинит ей вреда.



Мне не довелось побывать в часовне, куда паломники из благоговения входят без обуви, памятуя, что и великий Моисей стоял на этом святом месте босым. Но здесь, в монастыре, все такое святое и древнее, что, наверное, достаточно приложить ладонь к любому камню, чтобы сказать: «Я прикасался к святыне, я был на горе, где Бог говорил с человеком лицом к лицу!»



***



Идем в «сокровищницу монастыря». Подолгу любуемся шедеврами ювелирного искусства – богослужебными предметами из драгоценных металлов и самоцветов. Но меня больше впечатляют иконы, выполненные в технике энкаустики (краски смешиваются с горячим воском). Все, что собрано здесь, – уникально и бесценно. То же можно сказать и о древних манускриптах из библиотеки монастыря, которая по богатству собранных книг считается второй в мире после Ватиканской. В этой библиотеке хранятся пергаментные страницы «Синайского кодекса» (V в.) – самой древней из найденных рукописей с текстом Библии.



В сокровищнице хранится еще один уникальный документ: копия полученной монахами в 623 году охранной грамоты. «Подписана» она… отпечатком руки Мухаммеда. В Фирмане записано, что мусульмане будут защищать монастырь от нападений, а также освобождают его от уплаты налогов.



На территории обители до сих пор сохранилась мечеть, возведенная в начале XII века, чтобы бедуины, работающие в монастыре, могли совершать свои молитвы. Рядом колокольня с девятью бронзовыми колоколами. Слышим звон одного из них (и это особая привилегия монастыря, ибо в мусульманских странах христианам запрещено звонить в колокола). Это знак для паломников.





Рака с мощами святой Екатерины в Синайском монастыре



***

Светлана приглашает нас пройти в храм Преображения Господня. Об этом храме и его святынях можно рассказывать бесконечно! Но в этот раз мой главный интерес – мощи святой великомученицы Екатерины. Весьма впечатляет тот факт, что Синайская обитель, первоначально именовавшаяся монастырем Преображения или монастырем Неопалимой Купины, с XI века переименована в честь этой святой.





Базилика Преображения и колокольня. Фото: прот. Игорь Пчелинцев



Глава и левая рука великомученицы появились в обители совершенно чудесным образом. Святая дева жила и была казнена язычниками в Александрии (то есть на другом краю Египта) приблизительно в 305 году. Спустя три столетия монахи синайского монастыря, получив особое откровение свыше, нашли ее святые останки на вершине самой высокой горы Синая, рядом с Гебель Муса.





Кольцо святой Екатерины



Синайские горы – это место, где два великих пророка искали Бога и встретили Его. И, видимо, неслучайно это священное место связано еще и с именем святой Екатерины. Об этом заставила задуматься наш гид Светлана, когда высказала неожиданную мысль:

«Екатерина при жизни никогда не была на Синае и, может быть, даже ничего не знала про это место. Мне кажется, она оказалась связанной с Синаем потому, что внутренне была связана с событиями, происходившими здесь с другими людьми.



Моисей и Илия искали здесь Того, Кто есть и будет всегда. А Екатерина искала не только это. Она искала Любовь, Которая есть и будет всегда. И, скорее всего, в этом она была первой…»





Святая Екатерина Александрийская, с житием



В память о поклонении мощам великомученицы монахи дарят всем паломникам серебряное кольцо с гербом монастыря и словами на греческом: Агиа Екатерина (святая Екатерина). Подхожу к ларцу со святыней. Пожилой монах с бесконечно доброй улыбкой жестом показывает, чтобы я не забыла приподнять край своей шапочки – он может помешать поцеловать ларец. Господи! Сколько любви и заботы в этом жесте. Прикасаюсь губами к святыне, и инок, стоящий неподалеку, вручает мне колечко.

***

Фотографии, камень, колечко. Такое осязаемое, простое и вместе с тем драгоценное напоминание о невещественном – о священном и таинственном Синае. О месте духовных исканий, о суровых горах, пробуждающих в человеке жажду истины и прозрения, где напряженный внутренний поиск ведет к подвигу самопознания, к встрече со своим сокровенным «я» и с Богом.



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