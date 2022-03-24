13 видов рыбы, которые нельзя есть

Употребление в пищу морепродуктов считается очень здоровым, не так ли? На самом деле всё не так однозначно. "Загрязнения в море значительно увеличивают риски ухудшения здоровья как окружающей среды в целом, так и человека в частности", - говорит Брайан Клемент (Brian Clement), автор книги "Рыба-убийца: как правильно есть морепродукты" ("Killer Fish: How Eating Aquatic Life Endangers Your Health"), и содиректор Института здоровья Гиппократа.
Мы даже не представляем себе сколько на самом деле рыбы загрязнено металлами, промышленными химикатами, пестицидами и различными паразитами, которые наносят серьёзный урон нашему здоровью и окружающей среде.
Всё это выливается в болезни пищевого происхождения. Кроме того, безответственные методы рыболовства оказывают серьёзное воздействие на морскую экосистему.
Многие виды рыбы вылавливаются в чрезмерном количестве или становятся приловом (неумышленная добыча, которая попадает в сети во время промышленного рыболовства). По оценкам, глобальный прилов составляет 40 процентов от общего объёма добычи в мире – 63 миллиарда тонн.
Какие же виды рыбы и почему следует избегать в первую очередь?
Опасные рыбы
1. Дикий чилийский сибас
Если вы хотите полакомиться этой рыбой, то вам нужно очень внимательно изучить её происхождение.В чилийском морском окуне очень высокое содержание ртути, поэтому если уж очень хочется, употреблять его в пищу можно не чаще двух раз в месяц, и это при условии, что вы не едите другую опасную рыбу.
Этой рыбе также угрожает слишком быстрое сокращение численности, потому как сибас пользуется большим спросом, а глобальные запасы сокращаются. Держитесь подальше от сибаса, пойманного в районе островов Крозе, островов принца Эдварда и Марианских островов, а также в Чили. Там самая заражённая рыба и там ее вылавливают очень много.
Названные места не признаны как доступные для ловли из-за чрезмерного сокращения популяции рыбы. Также здесь происходит большой прилов, который угрожает существованию других видов рыбы.
В качестве альтернативы выбирайте сибаса, пойманного в районе острова Маккуори в южной части Тихого океана, у Фолклендских островов, у побережья Аргентины или у удалённых островов Антарктики (Херд и Макдональд). В идеале на упаковке должна присутствовать экологическая маркировка.
2. Кафельник
Кафельник – это ещё одна рыба, в мясе которой высокая концентрация ртути. Её потребление также рекомендуют строго ограничить, до одной порции в месяц для взрослых, при условии не употребления в пищу других заражённых видов рыбы.
Сегодня этой рыбы осталось не так много, и она очень часто попадает в прилов. Если вам хочется полакомиться кафельником, ищите рыбу, выловленную в Средней Атлантике, там лучшие методы рыболовства.
Рыба с высоким содержанием ртути
3. Атлантический большеголов
Эти рыбы могут жить до ста лет. Однако, несмотря на то, что эта одна из самых долгоживущих рыб, глобальный запас их очень низкий из-за медленного репродуктивного цикла и чрезмерного вылавливания.
Несмотря на то, что промысел в океане в последние годы становится всё более регламентированным, эту рыбу всё равно советуют избегать. А всё из-за чрезмерного вылавливания и из-за разрушительного метода траления, который используют рыбаки.
Помимо прочего, в мясе большеголова, как в мясе предыдущих рыб, содержится большое количество ртути.
4. Акула
Ртуть движется по пищевой цепи вверх. Когда она выпадает в качестве осадков, в виде дождя или снега, она загрязняет наши естественные источники воды. Ртуть поглощается маленькими водными растениями и животными, которых употребляют в пищу крупные рыбы, ими, в свою очередь, питаются ещё более крупные рыбы, поэтому происходит процесс накапливания вредного вещества, под названием "биоаккумуляция".
Фонд защиты окружающей среды рекомендует не есть акул, в том числе и из-за высокого содержания ртути. По оценкам, половина акул, погибающих каждый год, умирают в результате прилова.
Самые опасные рыбы
5. Королевская макрель
Эту рыбу следует полностью избегать. У макрели, которая ещё известна под названием скумбрия, один из самых высоких показателей по содержанию ртути. Лучше не рисковать и не употреблять ее в пищу совсем, хотя и разрешается женщинам есть менее одной порции в месяц, при условии, что не употребляется никакая другая заражённая рыба.
В качестве альтернативы выбирайте атлантическую скумбрию, это самый лучший эко-вариант.
6. Атлантическая треска
Атлантической трески вылавливали очень много, поэтому сегодня эта рыба страдает от массового сокращения численности популяции. В целом, потребление большинства видов этой трески следует избегать, или очень сократить.
Альтернативой в данном случае будет треска, выращенная в системах рециркуляции аквакультуры. Эти системы функционируют на суше, а вход и выход рыбы строго контролируется. Численность популяции также держится под контролем.
7. Рыба-меч
Эта рыба также занимает одну из лидирующих позиций по содержанию ртути, причём она накапливается с течением времени. Детям эта рыба противопоказана, взрослым можно одну порцию в месяц, опять же при условии, что не употребляется никакая другая заражённая рыба.
Кроме того, большая часть этой рыбы добывается с использованием длинных линий, рыболовного метода, из-за которого в сети попадают также существа, находящиеся под угрозой исчезновения, в том числе черепахи, акулы и морские птицы.
Опасная для еды рыба
8. Эсколар
Часто продается как белый тунец, потому что он напоминает тунца и по внешнему виду, и по образу жизни. Его мясо очень вкусное, однако, употребление этой рыбы в слишком большом количестве может вызвать кериорею, одну из форм диареи.
Эсколар содержит неусваиваемое жирное вещество, называемое гемпилотоксин, которое придаёт мясу такой сочный маслянистый вкус и текстуру. Однако, это вещество может спровоцировать развитие проблем с кишечником, если съесть этой рыбы слишком много. Имейте это в виду и употребляйте её в пищу редко и маленькими порциями.
9. Голубой тунец
Большинство видов тунца, в том числе жёлтый, чёрный, альбакор, большеглазый, содержат в разном количестве ртуть. У голубого тунца уровень ртути самый высокий, также у него самые низкие оценки по экологичности.
Ярусный лов – это самый распространенный метод ловли тунца. Он подразумевает использование крючков с наживкой, прикреплённых к крючковому орудию лова – донному ярусу. Кроме того, из-за высокого спроса на голубого тунца, его вылавливают чрезмерно много.
Голубой тунец вырастает в среднем до 230 кг, но половое созревание у него происходит очень медленно. Их часто вылавливают до того, как они успеют дать потомство.
10. Красный снэппер
Эта рыба попала в данный список из-за постоянной проблемы чрезмерного улова. Это привело к тому, что с 1980-х годов численность популяции постоянно сокращается.
Вам стоит проявить осторожность при покупке красного снэппера, потому что под его именем часто продают похожих тилапий. Лучшая альтернатива снэпперу – чёрная треска и полосатый басс.
11. Икра веслоноса, лопатоноса и осетра
Черную икру добывают у осетровых рыб, запасы которых сегодня сильно истощены. Эти доисторические гиганты живут уже на протяжении многих миллиардов лет, но из-за высокого спроса на их икру, осетровые вымирают.
Веслонос и осетр – это долгоживущие и медленно растущие рыбы, которые способны на размножение лишь в конце жизни, что значительно увеличивает вероятность их чрезмерного вылавливания.
Опасная рыба для человека
12. Махи-махи
Любителям морепродуктов следует проявлять осторожность, когда речь заходит о махи-махи. Эта рыба может вызвать отравление гистаминами. Если рыбу должным образом не охладить, то бактерии начинают разрушать аминокислоту гистидин в рыбе, образуя гистамин, способный вызвать заболевание, похожее на аллергическую реакцию.
Эта рыба будет производителем гистамина, если о её сохранности не позаботится вся цепочка поставщиков. Некоторые махи-махи с огромным уровнем гистамина вообще не выглядят испорченными, другие же могут выделять неприятный запах при готовке.
13. Суши, роллы с тунцом и готовая еда с морепродуктами в супермаркетах
Если вы покупаете роллы с тунцом в супермаркете, вы должны помнить о том, что большая часть таких ролл изготовлена из некачественных морепродуктов. Низкокачественный тунец, который они содержат, обрабатывается фильтрованным оксидом углерода, чтобы изменить цвет на красный и продлить срок хранения.
Тунец, на котором написано, что он был заморожен, и при этом он ярко-красного цвета, определенно был обработан, чтобы мясо выглядело свежим. Это означает, что вы не можете судить о свежести продукта по его внешнему виду.
Из-за того, что цепочку поставок морепродуктов очень сложно полностью проследить, трудно быть уверенным в продукте, который переходил из рук в руки и непонятно сколько времени провёл на складах. По этой же причине не стоит покупать разного рода готовые к употреблению ассорти из морепродуктов.
Источник : https://sreda.temadnya.com/2441390594991065367/
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