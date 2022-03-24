13 видов рыбы, которые нельзя есть

Употребление в пищу морепродуктов считается очень здоровым, не так ли? На самом деле всё не так однозначно. "Загрязнения в море значительно увеличивают риски ухудшения здоровья как окружающей среды в целом, так и человека в частности", - говорит Брайан Клемент (Brian Clement), автор книги "Рыба-убийца: как правильно есть морепродукты" ("Killer Fish: How Eating Aquatic Life Endangers Your Health"), и содиректор Института здоровья Гиппократа.

Мы даже не представляем себе сколько на самом деле рыбы загрязнено металлами, промышленными химикатами, пестицидами и различными паразитами, которые наносят серьёзный урон нашему здоровью и окружающей среде.

Всё это выливается в болезни пищевого происхождения. Кроме того, безответственные методы рыболовства оказывают серьёзное воздействие на морскую экосистему.

Многие виды рыбы вылавливаются в чрезмерном количестве или становятся приловом (неумышленная добыча, которая попадает в сети во время промышленного рыболовства). По оценкам, глобальный прилов составляет 40 процентов от общего объёма добычи в мире – 63 миллиарда тонн.

Какие же виды рыбы и почему следует избегать в первую очередь?

Опасные рыбы

1. Дикий чилийский сибас

Если вы хотите полакомиться этой рыбой, то вам нужно очень внимательно изучить её происхождение.

В чилийском морском окуне очень высокое содержание ртути, поэтому если уж очень хочется, употреблять его в пищу можно не чаще двух раз в месяц, и это при условии, что вы не едите другую опасную рыбу.

Этой рыбе также угрожает слишком быстрое сокращение численности, потому как сибас пользуется большим спросом, а глобальные запасы сокращаются. Держитесь подальше от сибаса, пойманного в районе островов Крозе, островов принца Эдварда и Марианских островов, а также в Чили. Там самая заражённая рыба и там ее вылавливают очень много.

Названные места не признаны как доступные для ловли из-за чрезмерного сокращения популяции рыбы. Также здесь происходит большой прилов, который угрожает существованию других видов рыбы.

В качестве альтернативы выбирайте сибаса, пойманного в районе острова Маккуори в южной части Тихого океана, у Фолклендских островов, у побережья Аргентины или у удалённых островов Антарктики (Херд и Макдональд). В идеале на упаковке должна присутствовать экологическая маркировка.

2. Кафельник

Кафельник – это ещё одна рыба, в мясе которой высокая концентрация ртути. Её потребление также рекомендуют строго ограничить, до одной порции в месяц для взрослых, при условии не употребления в пищу других заражённых видов рыбы.

Сегодня этой рыбы осталось не так много, и она очень часто попадает в прилов. Если вам хочется полакомиться кафельником, ищите рыбу, выловленную в Средней Атлантике, там лучшие методы рыболовства.

Рыба с высоким содержанием ртути

3. Атлантический большеголов

Эти рыбы могут жить до ста лет. Однако, несмотря на то, что эта одна из самых долгоживущих рыб, глобальный запас их очень низкий из-за медленного репродуктивного цикла и чрезмерного вылавливания.

Несмотря на то, что промысел в океане в последние годы становится всё более регламентированным, эту рыбу всё равно советуют избегать. А всё из-за чрезмерного вылавливания и из-за разрушительного метода траления, который используют рыбаки.

Помимо прочего, в мясе большеголова, как в мясе предыдущих рыб, содержится большое количество ртути.

4. Акула

Ртуть движется по пищевой цепи вверх. Когда она выпадает в качестве осадков, в виде дождя или снега, она загрязняет наши естественные источники воды. Ртуть поглощается маленькими водными растениями и животными, которых употребляют в пищу крупные рыбы, ими, в свою очередь, питаются ещё более крупные рыбы, поэтому происходит процесс накапливания вредного вещества, под названием "биоаккумуляция".

Фонд защиты окружающей среды рекомендует не есть акул, в том числе и из-за высокого содержания ртути. По оценкам, половина акул, погибающих каждый год, умирают в результате прилова.

Самые опасные рыбы

5. Королевская макрель

Эту рыбу следует полностью избегать. У макрели, которая ещё известна под названием скумбрия, один из самых высоких показателей по содержанию ртути. Лучше не рисковать и не употреблять ее в пищу совсем, хотя и разрешается женщинам есть менее одной порции в месяц, при условии, что не употребляется никакая другая заражённая рыба.

В качестве альтернативы выбирайте атлантическую скумбрию, это самый лучший эко-вариант.

6. Атлантическая треска

Атлантической трески вылавливали очень много, поэтому сегодня эта рыба страдает от массового сокращения численности популяции. В целом, потребление большинства видов этой трески следует избегать, или очень сократить.

Альтернативой в данном случае будет треска, выращенная в системах рециркуляции аквакультуры. Эти системы функционируют на суше, а вход и выход рыбы строго контролируется. Численность популяции также держится под контролем.

7. Рыба-меч

Эта рыба также занимает одну из лидирующих позиций по содержанию ртути, причём она накапливается с течением времени. Детям эта рыба противопоказана, взрослым можно одну порцию в месяц, опять же при условии, что не употребляется никакая другая заражённая рыба.

Кроме того, большая часть этой рыбы добывается с использованием длинных линий, рыболовного метода, из-за которого в сети попадают также существа, находящиеся под угрозой исчезновения, в том числе черепахи, акулы и морские птицы.

Опасная для еды рыба

8. Эсколар

Часто продается как белый тунец, потому что он напоминает тунца и по внешнему виду, и по образу жизни. Его мясо очень вкусное, однако, употребление этой рыбы в слишком большом количестве может вызвать кериорею, одну из форм диареи.

Эсколар содержит неусваиваемое жирное вещество, называемое гемпилотоксин, которое придаёт мясу такой сочный маслянистый вкус и текстуру. Однако, это вещество может спровоцировать развитие проблем с кишечником, если съесть этой рыбы слишком много. Имейте это в виду и употребляйте её в пищу редко и маленькими порциями.

9. Голубой тунец

Большинство видов тунца, в том числе жёлтый, чёрный, альбакор, большеглазый, содержат в разном количестве ртуть. У голубого тунца уровень ртути самый высокий, также у него самые низкие оценки по экологичности.

Ярусный лов – это самый распространенный метод ловли тунца. Он подразумевает использование крючков с наживкой, прикреплённых к крючковому орудию лова – донному ярусу. Кроме того, из-за высокого спроса на голубого тунца, его вылавливают чрезмерно много.

Голубой тунец вырастает в среднем до 230 кг, но половое созревание у него происходит очень медленно. Их часто вылавливают до того, как они успеют дать потомство.

10. Красный снэппер

Эта рыба попала в данный список из-за постоянной проблемы чрезмерного улова. Это привело к тому, что с 1980-х годов численность популяции постоянно сокращается.

Вам стоит проявить осторожность при покупке красного снэппера, потому что под его именем часто продают похожих тилапий. Лучшая альтернатива снэпперу – чёрная треска и полосатый басс.

11. Икра веслоноса, лопатоноса и осетра

Черную икру добывают у осетровых рыб, запасы которых сегодня сильно истощены. Эти доисторические гиганты живут уже на протяжении многих миллиардов лет, но из-за высокого спроса на их икру, осетровые вымирают.

Веслонос и осетр – это долгоживущие и медленно растущие рыбы, которые способны на размножение лишь в конце жизни, что значительно увеличивает вероятность их чрезмерного вылавливания.

Опасная рыба для человека

12. Махи-махи

Любителям морепродуктов следует проявлять осторожность, когда речь заходит о махи-махи. Эта рыба может вызвать отравление гистаминами. Если рыбу должным образом не охладить, то бактерии начинают разрушать аминокислоту гистидин в рыбе, образуя гистамин, способный вызвать заболевание, похожее на аллергическую реакцию.

Эта рыба будет производителем гистамина, если о её сохранности не позаботится вся цепочка поставщиков. Некоторые махи-махи с огромным уровнем гистамина вообще не выглядят испорченными, другие же могут выделять неприятный запах при готовке.

13. Суши, роллы с тунцом и готовая еда с морепродуктами в супермаркетах

Если вы покупаете роллы с тунцом в супермаркете, вы должны помнить о том, что большая часть таких ролл изготовлена из некачественных морепродуктов. Низкокачественный тунец, который они содержат, обрабатывается фильтрованным оксидом углерода, чтобы изменить цвет на красный и продлить срок хранения.

Тунец, на котором написано, что он был заморожен, и при этом он ярко-красного цвета, определенно был обработан, чтобы мясо выглядело свежим. Это означает, что вы не можете судить о свежести продукта по его внешнему виду.

Из-за того, что цепочку поставок морепродуктов очень сложно полностью проследить, трудно быть уверенным в продукте, который переходил из рук в руки и непонятно сколько времени провёл на складах. По этой же причине не стоит покупать разного рода готовые к употреблению ассорти из морепродуктов.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2441390594991065367/

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