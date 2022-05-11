Как жил император воровского мира "Япончик"

История знает немало примеров людей, оказавших существенное влияние на ход событий. Это известные личности, чаще всего обладавшие непростым характером и незаурядной силой воли. Есть такие персоны и в криминальном мире, у которого хватает своих героев и живых легенд. Сложно представить себе 90-е годы без имени этого человека — Вячеслав Иваньков, еще более известный под прозвищем «Япончик», был одним из главных российских «воров в законе», криминальным королем московской преступности. А его жизнь состояла из череды удивительных событий.

Семья «Япончика»

История про благополучного мальчика, внезапно решившего пойти наперекор принципам семьи и ударившегося в криминал — не про Вячеслав Иванькова. Семья, где он появился на свет в 1940 году, была неблагополучной. Отец много пил и мало уделял внимания своим близким, а в 50-х годах и вовсе бросил их. Мать же страдала психическим расстройством, опасаясь грязи и микробов. Она маниакально намывала все вокруг, несколько раз в день меняла одежду, даже проглаживала бумажные банкноты. В такой обстановке Вячеслав рос слабым, часто болел, а главное — недополучал родительского внимания. Мать часто его направляла на лечение на курорты, но если это и имело эффект, то непродолжительный.

Промучившись до средней школы, Вячеслав решил взять здоровье в свои руки. Он решил заняться спортом — но обычные секции его не принимали. Тогда он разработал на основе джиу-джитсу собственную систему тренировок и за короткое время добился хороших результатов. Школу Иваньков не слишком любил, поэтому как-то дотянул до девятого класса, и сразу же поступил в цирковое училище. Его собственные тренировки и восстановленное здоровье позволили ему пойти учиться на воздушного гимнаста. Возможно, мы бы услышали о нем, как о великом цирковом артисте, но судьба его круто развернулась в один миг. Во время тренировки он сорвался с высоты и получил черепно-мозговую травму. Поначалу казалось, что это происшествие на нем никак не отразилось, однако вскоре он начал периодически терять сознание. На карьере гимнаста точно можно было поставить крест.

В дальнейшем последствия этой травмы сильно сказались на его здоровье. Какое-то время у Иванькова даже наблюдалась шизофрения и была присвоена инвалидность. Хотя, согласно другим источникам, это был лишь удобный повод избежать ответственности при проблемах с законом. Точно об этом теперь мало кто знает. Так или иначе, но Иванькову пришлось искать себе занятие в жизни, чтобы зарабатывать на жизнь и поддерживать свою семью. Сначала он некоторое время проработал слесарем, но быстро понял, что законопослушными методами на приличное существование не заработаешь, и тогда в его жизни появились не вполне законные методы.

Личная жизнь «Япончика»

В первый раз Иваньков женился в двадцать лет, в 1960 году. Его избранницей стала девушка, ни много ни мало, благородных кровей — из древнего ассирийского рода. Звали девушку Лидия Айвазова. Тогда все друзья стали в шутку называть Вячеслава «Ассирийским зятем», и это прозвище надолго к нему приклеилось. В этом «ассирийском» браке у пары родилось двое сыновей, Геннадий и Эдуард. В настоящее время они оба живут за границей. В итоге с Лидией Иваньков все же развелся, а во второй раз женился уже в США, когда поехал туда в 1992 году налаживать криминальные схемы. Этот брак был фиктивным, его избранницей стала Ирина Ола, в то время гражданка Америки. Благодаря ей «Япончик» спокойно жил там несколько лет.

Также Иванькову приписывают романтические отношения с Калиной Никифоровой, известной воровкой и аферисткой. Одно совершенно точно — они вместе проворачивали дела и реализовывали мошеннические схемы. А ее сына Виктора он признал как приемного — впоследствии он также стал «вором в законе». «Япончик» доверял Никифоровой, а она выполняла при нем обязанности его секретаря и личного помощника.

Последние же годы жизни «Япончику» скрашивала его официальная гражданская жена и верная спутница Фаина Комиссар (Рослина), родившаяся в Украине, а впоследствии принявшая американское гражданство.

Известный криминальный авторитет однозначно не был обделен женским вниманием. Какое-то время даже ходили слухи о его связи с Никой Кузнецовой, участницей шоу «Битва экстрасенсов». Женщина даже заявила, что растит сына от криминального авторитета. Однако, кроме слов самой Ники, никаких подтверждений тому нет, и скорее всего тут имела место попытка прославиться и обратить на себя внимание, сделав такое сенсационное заявление. Похожую попытку привлечь внимание предпринял в 2000 году и серийный убийца Юрий Владимиров. Он заявил, что его отцом был «Япончик», а сам он появился на свет от внебрачной связи.

С помощью своих многочисленных любовниц Иваньков нередко уходил от ответственности за свои преступления. Они его покрывали, предоставляли ему алиби и пользовались своим положением, чтобы выгородить его перед законом. Одна девушка по имени Света вовсю задействовала свои связи в юридических сферах, чтобы помогать своему криминальному любовнику. Другая, Евгения, заместитель главного врача, однажды подстраховала авторитета и «спрятала» в больнице, обеспечив алиби. Потом она за это поплатилась, получив статью за пособничество и отправившись на исправительные работы.

Иваньков умело и совершенно не стесняясь использовал свои личные связи в криминальной деятельности, которая шла из года в год все успешнее.

Начало карьеры «Япончика»

Свои первые шаги на криминальном поприще Иваньков делал самым классическим образом — постигая науку карманных краж. В 1965 году его впервые поймали, при этом он оказал сопротивление. Оценив его психическое состояние, оперативники направили его на психиатрическую экспертизу, которая поставила диагноз — шизофрения. Иванькова направили на принудительное лечение. «Отдохнув» в больнице три с небольшим месяца, он сбежал. Однако, вскоре был вновь задержан и отправлен обратно. Выписали его только в 1967 году, признав, что психиатрическое расстройство было последствием той самой травмы, когда Иваньков упал на тренировке, но из этого состояния он уже вышел и здоров.

Вернувшись на свободу, «Япончик» даже и не думал вставать на законопослушный путь. Тем более, его заметил влиятельный «законник» того времени — Геннадий Карьков («Монгол»). Ему пришлись по душе изворотливость начинающего преступника, смекалистость и умение быстро адаптироваться под меняющиеся обстоятельства. Он принял его в свою банду, занимавшуюся вымогательством среди цеховиков и других представителей социальной прослойки, богатевших на нетрудовые доходы разными доступными для советского гражданина способами. Их группировка орудовала на территории всего СССР. Они одевались в милицейскую форму и приходили к своим жертвам, вынуждая их расстаться с ценностями. Иногда своих жертв бандиты вывозили в лес и там пытали. Нередко случались и убийства.

В то же время Иваньков для прикрытия работал то в фотолаборатории, то школьным спортивным тренером. В 1974 году его задержали после драки в ресторане, при этом у него были с собой поддельные документы. Суд приговорил авторитета к семи месяцам. А пока Иваньков дожидался суда в «Бутырке», он был коронован Валерьяном Кучулорией («Писо») и Гайком Геворкяном («Гога Ереванский»). К тому времени его деятельность в банде «Монгола» уже подошла к концу. Всех участников переловили в 1972-ом, однако никто из них не выдал соучастия Иванькова. С этого момента у «Япончика» началась самостоятельная деятельность. Он собрал собственную группировку и занялся рэкетом. Постепенно его авторитет рос, и вот Иваньков уже стал входить в круг наиболее влиятельных московских «воров в законе».

Активная деятельность «Япончика»

В 1981 году «Япончик» все-таки попался в руки сотрудников правопорядка. Его осудили за разбой и грабеж на четырнадцать лет. В тюрьме он проявил свой непримиримый характер, сменил несколько колоний. В одной из них подрался с «активистом», нанес ему телесные повреждения и получил еще одну судимость и один год тюремного срока. При этом Иваньков не сидел сложа руки, а работал над усилением своего влияния. Он участвовал в коронациях, активно вмешивался в дела местного криминального сообщества там, где отбывал наказание. В частности, именно в то время у него произошел конфликт с грузинским «законником» Ильей Симония («Махо»), который потянул за собой далеко идущие последствия, как для всего криминального сообщества — в виде войны между «Дедом Хасаном» и «Таро», так и для него лично. В то время противостояние закончилось в пользу Иванькова, сумевшего раскороновать «Махо», и тот затаил смертельную обиду.

А в 1991 году стало происходить странное. За Иванькова вдруг стали заступаться известные деятели культуры и спорта. Писались письма с просьбой освободить авторитета. Судя по всему, эта волна внезапной «народной поддержки» сыграла свою роль, потому что «Япончик» вышел на свободу по УДО. А в 1992 году он отправился в США и поселился в Нью-Йорке. Считается, что его целью было налаживание связей с местным преступными бандами и создание каналов наркотраффика. Со временем и в Штатах «Япончик» стал популярным, как представитель русской мафии. Про него даже написал книгу Роберт Мур, известный американский писатель. Но деятельность авторитета не прошла незаметной для американской полиции, они разработали целую операцию по захвату Иванькова. В 1997 году суд США отправил его за решетку на девять лет и семь месяцев за вымогательство и заключение фиктивного брака.

В местной тюрьме «Япончику» пришлось доказать, что с русскими авторитетами следует считаться. У него произошел конфликт с афроамериканской группировкой заключенных, оккупировавшей телевизоры в зоне отдыха. Иваньков самовольно переключил на тот канал, который хотел посмотреть, за что его обещали наказать на прогулке. Российский авторитет к этому как следует подготовился. В первую очередь он заручился поддержкой итальянских сидельцев, с лидерами которых он сотрудничал и на воле. Затем сумел достать нож и примотал его к своей руке скотчем, чтобы его нельзя было выбить. Когда на прогулке к нему двинулись афроамериканцы, то он также пошел им навстречу, а за ним поднялись итальянцы. Увидев решительность русского и его поддержку, противники решили уладить вопрос мирно, и больше в этой тюрьме никто его не трогал.

До конца срока «Япончик» все же не досидел. На российской стороне начался процесс по его вызволению на родину. В 2000 году авторитета заочно обвинили в России за убийство двух бизнесменов и у американских властей была запрошена экстрадиция преступника. В 2004 году Иванькова освободили и тут же депортировали в Россию. И тут внезапно дело, возбужденное против него, развалилось, присяжные признали его невиновным, и «Япончик» оказался на свободе.

Закат «Япончика»

После суда Иваньков заявил, что уходит на покой. Однако, от активной деятельности он все же не отказался. Довольно часто «Япончик» разрешал споры между группировками, а также выступал на стороне «Деда Хасана» в его противостоянии с Тариелом Ониани («Таро»). А в 2009 году на авторитета было совершено покушение. Он был расстрелян из винтовки недалеко от одного из московских ресторанов. Киллер стрелял из припаркованной напротив автомашины. Иванькова срочно доставили в больницу, где врачи принялись сражаться за его жизнь. Его срочно прооперировали, а затем ввели в медикаментозную кому. Сердце авторитета останавливалось — он перенес клиническую смерть, но сумел выкарабкаться. И все же, пролежав в больнице около двух месяцев, король российской преступности умер от перитонита.

Расследование убийства одного из самых известных «воров в законе» 90-х годов длилось очень долгое время. Только к 2020 году стала вырисовываться общая картина преступления. А непосредственным заказчиком устранения Иванькова был признан тот самый грузинский «законник», с которым в тюрьме у него случился конфликт — Илья Симония («Махо»). Много лет тот вынашивал идею о мести и все-таки сумел воплотить ее в жизнь. Более того, за устранение Иванькова «Махо» было обещано восстановление воровского имени, что и случилось позже.

Хоронили авторитета со всей возможной пышностью. Его тело было положено в дорогой дубовый гроб, с подсветкой и кондиционером. С места события вели репортажи корреспонденты крупных СМИ. Всего на церемонию собралось пятьсот человек, а перед гробом несли российский флаг. Широкое освещение этого события вызвало неудовольствие даже в Госдуме. Похоронили авторитета на Ваганьковском кладбище, а на месте захоронения ему был поставлен дорогой памятник.

В качестве преемника «Япончика» одно время назывался Тимур Казаков («Саша Казак»), однако он отказался от криминальной деятельности. В настоящее время он является одним из крупнейших бизнесменов Ташкента. Затем стало известно, что дела «Япончика» взял на себя Алексей Петров, возглавлявший Мазуткинскую ОПГ. Его также знали под кличками «Петрик» и «Леня Хитрый». В 2019 году его жизнь также оборвал киллер.

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А вы знали об этом?

Хатакири, беспощадные убийцы древней Японии, которые мастерски владели искусством меча и в идеале знали техники рукопашного боя, таких воинов насчитывалось единицы, но если он встречался на поле боя, то шансы на выживание противников ровнялись нулю.В древние времена об этих самураев ассасинах (убийцах) ходили легенды, для кого-то это были всего лишь страшными сказками на ночь, а кто-то этого остерегался всерьез. Но прямых подтверждений этих полуночных воинов не было, так как выжить, после встреч с ними не удавалось никому. Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43152911115/)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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