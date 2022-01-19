Как появилось выражение «тамбовский волк тебе товарищ»?

Сегодня культурный символ и региональный бренд города Тамбова маскируется под устойчивым словосочетанием «Тамбовский волк».

Заметим, отмечаются случаи, когда в известных фразеологизмах русского языка типа «смотреть волком», «голодный как волк» стал появляться компонент «тамбовский волк», заменяющий слово «ВОЛК», например: «Ты, Толик, не смотри на меня тамбовским волком… (Н. Александрова «Коварство и свекровь», 2006); «Тогда вперёд! Я проголодался, как тамбовский волк» (Н. Леонов, А. Макеев «Бог огненной лагуны!, 2008).

Словосочетание «тамбовский волк» сопоставляется с выражением «брянский волк». Вспоминается песня:

Товарищ Сталин, Вы большой ученый,

В языкознаньи знаете Вы толк,

А я простой советский заключенный,

И мне товарищ – серый брянский волк.

Юз Алешковский «Песня о Сталине» (1959):

Видимо, появление ставшего сегодня широко известного устойчивого словосочетания «тамбовский волк» обязано ранее существовавшему в русском языке устойчивому сочетанию «брянский волк». Но под влиянием народной речи и исторического прошлого Тамбовского края в XX в., прежде всего речь идёт об Антоновском крестьянском восстании, словосочетание «тамбовский волк» активно стало употребляться» вместо выражения «брянский волк».

Учёными установлена самая ранняя фиксация словосочетания «тамбовский волк» – 1912 год, рассказ уроженца Тамбовщины Алексея Силыча Новикова-Прибоя «Порченый»: «Эх вы, тамбовские волки! – насмешливо заговорил Петр, взявшись сам за дело. – Вам, видно, не чай пить, а только щи хлебать осметком!».

В выражении «бранский волк» определение «брянский» восходит к названию города Брянск, образованному от Дебрянск (дебри – непролазный лес, дебрь – лесная чаща).

Лесов было достаточно и на Тамбовщине, и, соответственно, было много волков. Происхождение устойчивого словосочетания «тамбовский волк» связывают с тем, что в прицнинских чащобах водились особые волчьи особи, что тамбовские волки – название подвида местных волков, шкуры которых дорого ценились на международных торгах. Однако в справочной литературе по зоологии об этом нет никаких сведений.

Остались только легенды, одна из которых гласит, что в петровские времена в Москве часто проводились базары, ярмарки, торги. Прибывшие из Англии купцы выбирали товары и вдруг увидели необыкновенной красоты волчьи шкуры. Они были в восторге, купили несколько шкур в подарок королю, который решил оторочить одежду своих полков этим великолепным волчьим мехом – палевого цвета, с густым ворсом. Но для этого нужно было бы очень много шкур. Король приказал купцам снова поехать в Москву и закупить как можно больше волчьих шкур. По-русски купцы говорили плохо, но один англичанин запомнил, что эти шкуры продавали купцы из Тамбова. Вот и пришлось им ходить по рядам и у всех спрашивать: «Это тамбовские волки?». Отметим, что одна из первых волчьих шкур, привезенных из России, до сих пор хранится в музее британской Конной королевской гвардии.

Выражение «тамбовские волки» имело и негативную характеристику. По мнению тамбовского краеведа Ивана Овсянникова, в дореволюционной Тамбовщине после завершения сельскохозяйственных сезонных работ тысячи здоровых мужиков оставались без дела. В поисках приработка они сбивались в артели и брались за любую работу в других губернских центрах (пилили и кололи дрова, плотничали). О них местные жители говорили: «Опять тамбовские волки понаехали, по дворам рыщут». Выражение «тамбовские волки» могло служить для общего именования тамбовских крестьян на отхожих промыслах, сбивавших цену на работу, т.е. «тамбовскими волками» назывались крестьяне-отходники.

Происхождение словосочетания «тамбовские волки» связывают и с тем, что в прошлом тамбовские жители очень почитали блаженного Симеона, который жил в лесу и всегда был окружён волками.

В наши дни словосочетание «Тамбовский волк» стало законным использованием товарного знака – фирменным наименованием для многих тамбовских образцов продукции и товаров.

Современный город Тамбов ассоциируется с расхожей фразой «Тамбовский волк тебе товарищ!», которая впервые прозвучала в фильме «Адмирал Ушаков» (1953 г): «Волк тамбовский волк вам товарищ. Я для вас гражданин капитан – ясно!». Затем приобрела цитатный характер после выхода в 1955 году фильма «Дело Румянцева» и вошла в особую моду в конце XX века.

Существует мнение ученых, что выражение «Тамбовский волк тебе товарищ!» возникло в уголовном мире, где слово «товарищ» употреблять было не принято (использовались слова типа кореш, братан, братишка, брателло, корифан и др.).

Как известно, слово ТОВАРИЩ долгое время было политизированным. В милицейско-криминальной среде было неприемлемо и нелепо называть врагов народа и воров в законе «товарищами». Поэтому и возникли в уголовном мире соответствующие ответы на обращение «товарищ»: «Тамбовский волк тебе товарищ».

Есть и другое суждение: по мнению и уголовников, и политических, самая жестокая вооружённая охрана (известная как ВОХРА или ВОХР – войска внутренней охраны НКВД), сопровождавшая зэков во время их перевозки «столыпинскими» вагонами в просторы ГУЛАГа, была сформирована из тамбовских вохровцев.

Думается, что появлению и активному использованию известного выражения «Тамбовский волк тебе товарищ» способствуют устойчиво закрепленные в народном сознании многочисленные значения у слова ВОЛК и его производных (волчара, волчина, волк-одиночка), служащие для характеристики человека через отношение к нему окружающих (или его отношение к окружающим).

Значение устойчивого словосочетания «Тамбовский волк тебе товарищ!» лингвистические словари определяют следующим образом: о человеке, недостойном кого-либо, кому он набивается в товарищи. Это выражение используется в случае, когда говорящий даёт понять, что не считает собеседника своим товарищем.

Таким образом, первоначальное употребление выражения «тамбовский волк» в художественном тексте А.С. Новикова-Прибоя свидетельствует о том, что его устойчивости в русском языке способствовала народная речь, просторечие. Словосочетание же «Тамбовский волк тебе товарищ» предположительно связано с этапным или лагерным конвоем, в состав которых входили озлобленные после жестоко подавленного Антоновского крестьянского восстания (1920-1921 гг.) жители Тамбовской губернии.

В наши дни фразеологизм «Тамбовский волк тебе товарищ» полностью утратил уничижительный оттенок. Активно стали использоваться выражения типа «Тамбовский волк – мой товарищ», «Тамбовский волк мне не товарищ, тамбовский волк – моя любовь», «Тамбовский волк – наш надёжный партнёр», «Тамбовский волк тебе брат», «Тамбовский волк – надёжный товарищ», «Мой товарищ – тамбовский волк».

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