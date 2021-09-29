6 фраз, которые могут привести к расставанию

О важности произнесенных слов, которые могут как подарить человеку крылья, так и ударить наотмашь, сказано много. Ведь слова - это инструмент, которым мы пользуемся, чтобы передавать другим людям свою интерпретацию реальности, свои чувства, настроение и взгляды.
Даже если вы глубоко внутри уважаете и любите человека, он об этом не узнает, пока вы не скажете. А неаккуратные фразы, брошенные в момент ссоры или из-за плохого настроения запомнятся навсегда.
Фразы, которые нельзя произносить в адрес партнера
Психологи считают, что есть фразы, которые с очень большой долей вероятности могут привести к разрыву отношений, если партнер будет слышать их очень часто. Какие же предложения надо вычеркнуть из своего лексикона?
1. "Нам надо серьезно поговорить"
2. "Будь мужиком!"
3. "А я тебя предупреждала..."
4. "Как же меня достала твоя мама с нравоучениями!"
5. "Тебе надо срочно идти в спортзал!"
6. "Спасибо, уже не надо никакой помощи. Я всё сделаю сама".
Не забывайте, что каждый человек уникален. Если вы видите, что раните мужчину своими словами, не повторяйте их больше, а лучше найдите хорошую общую тему для откровенного разговора о том, что вас беспокоит в отношениях.
Только через мудрость и терпение можно найти точки соприкосновения, чтобы сохранить теплоту и любовь в паре.
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