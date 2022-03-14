Почему советские солдаты ездили на танках и БТР сидя на броне?

Солдаты всегда были горазды на выдумки и смекалку, которые помогали не только легче перенести все тяготы боевых действий, но и даже спасти жизнь, свою и боевых товарищей. И хотя порой решения такого рода внешне представляются довольно странными, они действительно эффективны.

Именно по этой причине советские солдаты ездят сидя на бронемашинах сверху — не хвастовства ради, а в силу жизненной необходимости.

Впервые советские солдаты ездили «на броне» еще в начале 1940-х годов. На фотографиях периода Великой отечественной запечатлены знаменитые танки Т-34, на которых густо сидят краснорамейцы. Тогда БТР еще не было, а когда требовалось наступать в условиях бездорожья, именно танки легче всего удавалось перебрасывать пехоту на передовую. Конечно, это было весьма рискованно, ведь боец, сидящий на броне, мог быть сбит вражеской пулей, однако других вариантов тогда не было.

Красноармейцы на Т-34 во время Великой отечественной войны



Уже после окончания войны Советский ВПК начал разработку и производство первых бронемашин, которые поступили на вооружение к началу следующего десятилетия. Вот только первые же полевые испытания выявили некоторые недостатки в их конструкции.

Правда, от продолжения эксплуатации БТРов командование не отказалось. Поэтому все проблемы как нельзя ярко проявились во время войны в Афганистане. Так, стало ясно, что высокая пожароопасность двигателя и недостаточная толщина брони становилась причиной жертв среди советских солдат, особенно при попадании в бронемашину фугаса. Именно поэтому бойцы предпочитали ездить на броне — так была вероятность слететь в кювет, а не сгореть внутри машины.

Эта же тенденция продолжилась уже в российской армии во время боевых действий в Чечне. Тогда же особенно проявилась еще одна причина, почему солдаты ездили на бронемашинах. Дело в том, что война на неподконтрольной территории усложняла поставки боеприпасов, в которых постоянно нуждались бойцы, поэтому приходилось их возить с собой. Именно потому личный состав и ездил сидя на БТР — большая часть пространства внутри машины была попросту занята оружием и патронами к нему.



Солдаты на БТР в Грозном

Источник : https://back-in-ussr.com/2020/06/pochemu-sovetskie-soldaty-e...

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