Потрясающие открытия, которые были сделаны археологами-любителями

Энтузиазм – вещь важная и весьма полезная, в том числе и в том случае, когда дело заходит о науке.

Именно любители-энтузиасты внесли действительно выдающийся вклад в изучение истории, ведь некоторые находки, сделанные ими, бесценны.

1. Эмбрионы динозавров

Эмбрионы динозавров.

Археолог - любитель и химик по профессии Тимоти Хуань наткнулся на что-то невероятное в китайской провинции Юньнань. Гнезда динозавров содержали более 200 окаменелых яиц с эмбрионами на разных стадиях развития. До этого ученые не могли и мечтать проследить разные этапы развития динозавра (в данном случае, люфенгозавра) внутри яйца. Ученый сосредоточился на исследовании бедер динозавров и узнал два удивительных факта. Их бедренные кости были очень пористыми внутри и росли намного быстрее, чем у любого другого эмбриона млекопитающего или птицы сегодня. Во-вторых, бедренные кости были утолщены за счет мышц. Это означает, что крошечные динозавры не только быстро росли, но также активно работали ногами... внутри яйца. Возраст яиц датируется 199,6 - 175,6 миллионами лет, что делает их самыми старыми эмбрионами, когда-либо обнаруженными.

2. Самородок Балларата

Начинающий старатель поиска в австралийском регионе Балларат нашел рекордный по размеру самородок. Хотя золото в этом районе обнаруживали и раньше, ничего подобного этому "монстру" никогда не находили. Вес самородка составлял 5,5 кг, а оценен он был более чем в $ 300 000. Предыдущий рекорд составлял 3,66 кг.

3. Бесценные артефакты римской эпохи

Когда Ран Файнштейн и Офер Ранаан исследовали место кораблекрушения у берегов Израиля, они нашли скульптуру на морском дне. Они изначально не придали этому большого значения и продолжали исследовать судно, которое затонуло недалеко от древнего порта Кесария. Хотя они нашли еще ряд скульптур на дне, пара энтузиастов еще не знала, что они обнаружили кусочек затопленной римской истории. Это был самый большой "улов" за последние тридцать лет: лампы и амфоры, бронзовые статуи, чучела животных и якоря, тысяч монет с отчеканенными профилями римских императоров Константина и Лициния. Бесценные предметы датируются разными эпохами: некоторые принадлежат к четвертому веку нашей эры, а другие были сделаны в первом и втором веках. Эксперты полагают, что корабль затонул из-за шторма 1700 лет назад.

4. Древнеримские прически

Археолог-любитель и профессиональный парикмахер нашла уникальный способ смешать свои две профессии. Джанет Стивенс воссоздала древнеримскую прическу, которую тысячи лет назад носили весталки. Весталки (жрицы богини Весты) были шестью наиболее важными женщинами в Риме и их локоны символизировали целомудрие. Со временем их прически были утеряны в веках. Сохранились только два бюста весталок, на которых можно достаточно подробно рассмотреть прически и именно их изучала Стивенс. Волосы весталок были разделены на шесть отдельных пучков, два из них обвивались вокруг лица, а из четырех остальных сплетались косички. Затем из двух первых прядей сплеталась седьмая косичка, которая завязывалась на затылке.

5. Монастырь Линдисфарна

Об одном из самых древних монастырей, построенных в Англии, не осталось ни малейшего упоминания о том, где он фактически стоял. Известно лишь было, что он был построен в 635 г. н.э., и, скорее всего, в непосредственной близости от более позднего монастыря эпохи средневековья. Но найти останки этого монастыря сумели обнаружить только случайный посторонний человек, который нашел надгробие с датой 7 века на острове Линдисфарн.

6. Самое большое сокровище в Дании

Когда любители-археологи обнаружили семь браслетов в поле, это событие уже само по себе было примечательным для Дании. Браслеты, шесть из которых были золотыми, а один серебряным, датируются примерно 900 годом. Вес золота примерно тянул на 900 граммов, что было крупнейшим кладом эпохи викингов, обнаруженным в Дании. Как они оказались в поле, неизвестно, но, возможно, они были частью ритуального захоронения или просто спрятанными личными трофеями.

7. Золото Рейхсбанка

Монеты времен Второй мировой войны общей стоимостью $ 65 000 были найдены, закопанными под деревом. Скорее всего, эти золотые монеты отчеканил центральный банк Германии, поскольку на них были четко видна свастика и слова "Рейхсбанк Берлин 224". Однако, что интересно, монеты по сути были странной смесью французской, бельгийской, итальянской и австро-венгерской валюты с 1831 по 1910 годы. Эксперты считают, что эти деньги, скорее всего, являлись частью золотовалютных резервов банка и были украдены кем-то.

8. Итака

Самозваный британский археолог считает, что он нашел Итаку — остров, где родился легендарный герой Одиссей из поэмы Гомера "Одиссея". Роберт Биттлстоун использовал полевые раскопки и спутниковые изображения для поиска этого места в Кефалонии (западная Греция). Биттлстоун утверждает, что место, описанное в поэме, соответствует геологическому описанию современного полуострова в Кефалонии, известного как Палики. Археолог предполагает, что тогда он был островом и только со временем землетрясения завалили канал, который отделял Итаку от Кефалонии.

9. Храм джайнов

При поиске исторических ценностей индийский учитель наткнулся на старое здание в лесу. Г-н Раджагуру, который был заядлым любителем археологии, понял, что это был древний храм. Хотя храм был разорен и разграблен, он представлял собой огромную историческую ценность, поскольку в нем сохранились несколько скульптур и каменная настенная резьба 9-го века. Расположенный в притоке реки Памбара храм джайнов был богато украшен изображениями морской жизни, таких как рыбы и крабы, возможно, в честь некогда существующего в этой местности рыболовного сообщества. На небольшом расстоянии от развалин храма стоят колонны, изображающие двух кланяющихся людей.

5. Туннели рабов

В Италии на вилле римского императора Адриана обнаружилась неожиданная находка - разветвленная сеть подземных туннелей. Большинство из них уже были известны из древних архитектурных планов, но исследователи подозревали, что под землей кроется гораздо больше, чем они нашли.

Поэтому они обратились за помощью к археологам-любителям, которые сумели отрыть ряд ранее неизвестных подземных туннелей, которые, скорее всего, помогали тысячам слуг, рабов и торговцев поддерживать беспрерывное функционирование жизни на вилле. Но эти туннели помимо того, что не были отмечены на планах, фактически вели от усадьбы к целой подземной дороге. Адриан, который правил с 117 г. н.э. до 138 г. н.э., мог бы использовать их для тайных встреч.

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