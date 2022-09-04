Простые задачки, которые осилит не каждый

Перед вами несколько простых задачек, ответ на которые очевиден, но далеко не все с ними справятся. Предлагаем проверить себя и попробовать решить эти задачи.
Ответ: 5 центов. Если мяч стоит 5 центов, а бита на 1 доллар дороже, то она стоит 1.05 доллара. Их суммарная стоимость 1,1 доллара.
Ответ: На второй. Вы обогнали второго бегуна и теперь на его позиции вы.
Ответ: Водитель шел пешком
Ответ: Полиция не занимается тушением пожаров.
А вы знали об этом?
Аппетит у баснописца Крылова был чудовищный. Меню составлялось из самых тяжелых, сытных кушаний. Обедали тогда рано, в 5 часов. Часто пишут, что наш великий баснописец так любил плотно поесть, что и умер-то от переедания. Но это миф. На самом деле Крылова свело в могилу двустороннее воспаление легких.
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