Простые задачки, которые осилит не каждый

Перед вами несколько простых задачек, ответ на которые очевиден, но далеко не все с ними справятся. Предлагаем проверить себя и попробовать решить эти задачи.

Ответ: 5 центов. Если мяч стоит 5 центов, а бита на 1 доллар дороже, то она стоит 1.05 доллара. Их суммарная стоимость 1,1 доллара.

Ответ: На второй. Вы обогнали второго бегуна и теперь на его позиции вы.

Ответ: Водитель шел пешком

Ответ: Полиция не занимается тушением пожаров.

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А вы знали об этом?

Аппетит у баснописца Крылова был чудовищный. Меню составлялось из самых тяжелых, сытных кушаний. Обедали тогда рано, в 5 часов. Часто пишут, что наш великий баснописец так любил плотно поесть, что и умер-то от переедания. Но это миф. На самом деле Крылова свело в могилу двустороннее воспаление легких.

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