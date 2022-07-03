«Венец безбрачия»: как этот феномен объясняют ученые

Венец безбрачия - распространенное и сейчас суеверие, основанное на суеверии в то, что в результате какого-то магического воздействия человек может быть лишен возможности найти свою любовь и заключить брак.

Признаки венца безбрачия

Если симпатичная и хозяйственная девушка долго не могла выйти замуж, родные всерьез считали, что дочь сглазили или наложили на нее венец безбрачия. Он считался огромным препятствием на пути к личному счастью, поскольку обрекал человека на одинокую жизнь до конца его дней.

На Руси рано заключали браки. Дочерей выдавали замуж в 12-15, а сыновей женили в 14-17. Стоило кому-то «засидеться» в девках/ женихах чуть дольше положенного срока, как родственники начинали бить тревогу. Особенно волновались матери и бабушки. О венце безбрачия говорили, если:

- на миловидную девушку/юношу не обращали внимания представители противоположного пола;

- если и были какие-то приглашения «сходить вместе на ярмарку» и т.д., то до свадьбы дело никогда не доходило;

- девица давно перешагнула крайнюю границу «брачного возраста» (18-20 лет), а в ее доме ни разу не было сватов;

- юноша предпринимал попытки жениться, но девушки ему всякий раз отказывали;

- в роду уже были одиночки, вдовы, брошенные мужьями женщины (если негативные ситуации повторялись, говорили о родовом проклятии).

Все это – яркие свидетельства того, что на человека или даже его предков мог быть наложен венец безбрачия. В этом случае родные обращались за помощью к сельской ведунье, чтобы она сняла венец путем специального обряда белой магии.

Что говорят психологи?

Современные психологи связывают существование феномена «венца безбрачия» с определенными схемами поведения, которые на подсознательном уровне копируются у предков последующими поколениями. Например, если у матери не сложилась личная жизнь, она может бессознательно проецировать маленькой дочери свои обиды на мужчин. У девочки на уровне подсознания закрепляется негативное отношение к противоположному полу и неверие в то, что она сама может быть когда-то счастлива.

Вырастая, она ведет себя таким образом, чтобы всячески отталкивать парней. Это происходит неосознанно, но в итоге приводит к ожидаемому результату: девушка остается одна, внутренне как бы подтверждая материнскую установку, что все мужчины – мерзавцы и счастье ни с одним из них не возможно. Ходить к колдуньям в этом случае бесполезно. Гораздо лучший результат дает работа с психологом.

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А вы знали об этом?

В некоторых районах горного Тибета она не станет завидной невестой, пока не займется сексом не менее чем с 20 различными мужчинами.

Учитывая малочисленность местного населения, сделать это непросто, и девица вынужденно отправялется в путешествие, по дороге предлагая себя прохожим!

Девушек из племени закаев, живущего на Суматре, по традиции лишает невинности родной отец, когда они достигают 17-летия. Причем делает это прилюдно: в ритуале принимают участие все родственники и жители деревни, независимо от возраста. После дефлорации участники церемонии по очереди повторяют проникновение, используя для этого пальцы или предметы фаллической формы. По окончанию обряда девушка считается подготовленной ко вступлению в брак.

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