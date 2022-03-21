Картофельные бунты: почему на Руси напрочь отказывались сажать картошку

Крестьян на Руси приходилось заставлять высаживать и есть картофель. Сначала народ не мог понять, как есть плоды, потом староверы прозвали овощ «дьявольским яблоком» и категорически отказались потреблять его в пищу. А позже, когда из-за гибели зерновых посевов наступил страшный голод, крестьяне и вовсе взбунтовались против того, чтобы отдавать лучшие земли под незнакомый заморский деликатес.

Историческая справка

Френсис Дрейк Френсис Дрейк

По одной из версий немецких историков, картошку в Европу привёз Френсис Дрейк, и было это в 1580 году. Где-то в Баварии даже есть памятник — Дрейк стоит с цветком растения в руке. Однако эта теория не совсем правдива. В действительности овощ был завезён на несколько десятков лет раньше испанскими моряками, которые нашли растение на острове Чилоэ. Сперва растение считалось декоративным, но к началу 17 века картофель уже замелькал в книгах по кулинарии. В 1698 году с ним познакомился Пётр I.

Новый диковинный продукт

Екатерина II Екатерина II

В 19 веке главными на крестьянских столах были репа и редька. Корнеплоды готовили по-всякому, даже использовали для изготовления вина. Когда же Пётр в Голландии отведал угощение из картофеля, он остался под таким мощным впечатлением, что немедленно приказал распространить по всей Российской Империи клубни для рассады.

Император допустил одну банальную ошибку: он не объяснил народу, как правильно готовить овощ. Картофель пробовали есть сырым, но было жутко невкусно. Пытались употреблять в пищу даже зелёные ягодки, которые появляются на месте соцветий, — такие эксперименты кончились многочисленными отравлениями. В следующий раз приучить народ к картошке пробовала Екатерина II. Она закупила почти восемь тонн «земляных яблок», которые в бочках, набитых соломой, так и отправились в Петербург. Однако из-за того, что на дворе уже была поздняя осень, все запасы пропали. Осталось лишь 135 кило, которые высадили, но так и не собрали из-за разразившегося Пугачёвского бунта.

Николай І Николай І

Следующим был Николай І. Во время его правления произошла массовая гибель зерновых урожаев, из-за чего в империи начался страшный голод. Тогда правитель отдал указ начать повсеместную культивацию картофеля, а также предложил премировать тех, кто добивался успехов в разведении новой культуры. И вот тут народ поднял бунт. Крестьяне хотели продолжать выращивать хлеб и никак не могли понять, почему не известному доселе овощу теперь нужно отводить самые лучшие земли.

Массовые недовольства

Непреодолимую ненависть к диковинному продукту почему-то испытывали именно староверы. Клубни нарекли «чёртовыми яблоками», «плевками дьявола» и даже «детьми распутных грешниц». Они ни в какую не хотели сажать картошку и уж тем более её есть. По одной из старообрядческих легенд, первый куст появился на месте, где были заживо похоронены блудницы. Мол, тот, кто рискнёт отведать плод, тотчас же подвергнет себя искушениям и неминуемо попадёт в ад.

Массовые бунты большой волной прокатились по всем главным губерниям и Поволжью. Народ сжигал поля, дрался с чиновниками. Историки полагают, что в тех беспорядках приняло участие по меньшей мере полмиллиона человек. В конце концов правительство нашло решение. Чиновники придумали использовать привычку простых людей красть казённое имущество в своих интересах. Крестьянам было запрещено высаживать картофель, а склады и поля с ней стали строго охранять, но только в дневное время. Народ охотно повёлся на эту уловку: по ночам лезли тырить клубни и втихаря стали выращивать картофель на своих огородах.

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