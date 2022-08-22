Приветствую, любители кладов!

Как мало в наше время совершают по-настоящему большие научные открытия. В Советском союзе также были прорывы, но некоторые из них были не очень удобны. Сегодня я расскажу вам как в СССР замолчали великое археологическое открытие, неудобное для нашей истории

Находка ученых

На территории Сибири в 1977 году в Тайге группа ученых отправилась в экспедицию. Там они обнаружили открывшуюся расщелину в скале. Зайдя внутрь они обнаружили множество человеческих останков и орудий труда. Это было древнее погребение первобытных людей. Казалось бы весь научный мир ждет прорыв. Ученые взяли останки, орудия труда и образцы слоев грунта.

Результаты исследований и открытие века

Для орудий труда был проведен термолюминесцентный анализ, который показал, что возраст породы орудий составляет от 370 тысяч лет. Также был проведет радиоуглеродный анализ останков, который показал, что возраст скелетов 5-6 тысяч лет до нашей эры. Для Советского союза это была великая находка, которая должна была развеять лженауку.

Как замолчали неудобное открытие

Весной 1986 года был назначен симпозиум, который должен был и обнародовать находки и великое археологическое открытие. Однако этот симпозиум сначала переносили, а потом и вовсе отменили.

Всему виной теория циклических оледенений, по которой построена вся история нашего мира. Дело в том, что это археологическая находка опровергала эту историю. Вместо того чтобы разобраться и переписать нашу историю, открытие дружно замолчали, а потом и вовсе стали высмеивать.

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А вы знали об этом?

Амазонка — самая полноводная река в мире. Здесь водится множество самых экзотических рыб. Одних пираний около 60 видов! В Амазонке плавают пресноводные дельфины.И все-таки в этой реке есть не всё, что свойственно другим рекам. Ведь на Амазонке до сих пор нет ни одного моста.Учитывая, что Амазонка протекает через три страны — Перу, Колумбию и Бразилию, а в бассейне реки проживает более 30 миллионов человек, кажется невероятным, что через реку не перекинуто ни одного моста. Почему же так происходит? Причина отсутствия мостов через Амазонку проста. В них нет необходимости, уверен Вальтер Кауфман из Швейцарского технологического института в Цюрихе.Амазонка, в основном, проходит через малонаселенные районы, а это значит, что здесь очень мало крупных дорог, к которым мог бы примыкать мост.В тех же городах и поселках, которые примыкают к реке и им нужно сообщение друг с другом, уже много лет используются паромы.Кроме того, Амазонка — далеко не идеальное место для строителей мостов, так как на реке есть целый ряд природных препятствий, которые придется преодолевать инженерам и строителям.Например, обширные болота и мягкие почвы около реки потребуют очень длинных подъездных виадуков и глубоких фундаментов. А значит и повлекут за собой крупные финансовые расходы.

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