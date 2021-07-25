Куликовская битва: почему ученые до сих пор не обнаружили место, где она состоялась

Куликовская битва считается самым спорным сражением в истории России. Дело в том, что литературные источники, по которым ученые стараются воссоздать картину прошлого — «Сказание о Мамаевом побоище», «Летописная повесть о Куликовской битве» и «Задонщина», имеют ряд расхождений. Конкретная дата, место, сколько человек участвовало — все это упоминается в различных вариациях. Так где же правда?

Противоборствующие стороны

Некоторые старинные фрески, изображающие Мамаево побоище, содержат интересный нюанс. Лица, амуниция и флаги враждующих армий похожи. На иконе «Сергий Радонежский с житиями» мы можем видеть воинов Дмитрия Донского с явно монголоидными чертами. Это дает повод утверждать, что битва состоялась между двумя интернациональными армиями. С одной стороны выступал Дмитрий Донской в союзе с ханом Тохтамышем, с другой – Мамай с литовскими и рязанскими князьями.

Военные маневры

Подготовка к битве также изобилует противоречиями. В частности, историк Е. Харин отмечает необычный маршрут движения армий: вначале оба войска шли по восточному донскому берегу, затем переправились через реку практически в одном месте и сразились на западном берегу. Оспаривается и количественный состав противостоящих сторон. Традиционная версия приводит цифры: 150 тыс. ратников и 300 тыс. ордынцев, современные историки уменьшают численность до 30 тыс. русских и 60 тыс. монголо-татар.

Место сражения

Самый уязвимый момент в официальной концепции Куликовской битвы – это ее локация. Историки отмечают, что на Куликовом поле не найдено археологических свидетельств произошедшего побоища: военного снаряжения и человеческих захоронений. По мнению скептиков, битва произошла совершенно в другом месте - в междуречье Красивой Мечи и Сосны.

Сторонники «новой хронологии» идут еще дальше. Они считают, что Мамаево побоище состоялось в непосредственной близости от Кремля — в районе Зарядья, на Китайгородском проезде. Эту версию подтверждает расположенная неподалеку Церковь Всех Святых на Кулишках.

В пользу теории, что битвы никогда не было, говорят сведения европейских хронистов: Иоганна Пошильге, Дитмара Любекского и Альберта Кранца. Они описывают крупнейшее сражение между войском литовского князя Ольгерда и татаро-монголами в 1362 г. Возможно, что именно эта битва послужила прообразом события, известного как Куликовская битва.

Источник : : https://cyrillitsa.ru/history/162094-kulikovskaya-bitva-poch...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но сегодня Куликовскую битву официально празднуют как победу русского оружия над татарами, и она находится в реестре славных военных побед российского государства. Однако это более чем странно, особенно если учесть, что Дмитрий Донской воевал на стороне татар, литовцев против войск Мамая, состоявших опять-таки из русских, литовцев и татар .

Еще более фантастическим является то, что многие российские историки считают,что это сражение привело к свержению ига Золотой Орды и положило начало восстановлению единой Руси.Именно так Куликовская битва зафиксирована в российских исторических документах и в школьных учебниках. Однако, как ни странно, Куликовская битва считается одним из самых загадочных и противоречивых событий в русской истории, обросшихся большим количеством мифов, домыслов и разоблачений. Порой ставится под сомнение даже сам факт этого сражения.

Исходя из этого, трудно сказать — причем здесь русско-татарские отношения и доблесть русского оружия?На самом деле истинная картина тех событий по понятным причинам безбожно скрывается. Значение же битвы состоит вовсе не в том, что якобы тогда Русь побила татар в борьбе против татаро-монгольского ига, а все с точностью наоборот: это русское войско вместе с литовцами и татарской конницей Тохтамыша воевало за интересы Орды против восставшего темника Мамая.

Все дело в том, что в начале 1370-х Великий князь Литовский Ольгерд, пользуясь смутой в Золотой Орде, освободил Московское княжество и вернул его в «русский мир», так что в период 1372-1383 годов Москва не была под «татаро-монгольским игом», а была под протекторатом Великого Княжества Литовского (ВКЛ).

Царь же Орды Тохтамыш являлся союзником ВКЛ против восставшего на Дону темника Мамая ,кстати, вовсе не татарина.Как ни странно, Мамай был из казаков и являлся крымским “князем” (согласно источникам, Мамай — это христианское имя, до сих пор присутствующее в христианских святцах греческой церкви в форме Мамий).В Крыму он принял католичество, а его войско состояло из наемной генуэзской пехоты, донских казаков-тюрок и народов Северного Кавказа.

Именно Мамай начал поход против Золотой Орды с целью свергнуть ее царя Тохтамыша, а затем завоевать Московское княжество ВКЛ. Отсюда понятно, почему Куликовской битвой командовали литовские князья Ольгердовичи и Тохтамыш, которые находились в засаде, бросив на убой ополчение Москвы. Они же и победили в битве, а Дмитрий Донской в этой битве просто переоделся в пешего ратника и прятался в кустах, видимо, ожидая кто победит. Собственно говоря, его вообще заставили принять участие в конфликте, в котором он предпочитал бы не участвовать.Продолжение в моей статье : «Невероятная правда о Куликовской битве»

С уважением , Отари Хидирбегишвили !

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