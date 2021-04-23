Как Мария Стюарт выбирала себе мужей и боролась за короны?

Королева Шотландии Мария Стюарт трижды была замужем. Выбор супруга для королевы — всегда политика. А если женщина правит страной, имеющей соседом мощную Англию, выбор супруга превращается в сложную проблему, чреватую войнами и потерей трона.





Историческая личность родилась в ночь с 7 на 8 декабря 1542 года в семье шотландского короля Якова (Иакова) V и французской принцессы Марии Лотарингской. Уже через неделю после рождения дочери Яков V скончался, и Мария была провозглашена королевой.

Страной стал править регент Джеймс Гамильтон, бывший ближайшим родственником Марии и её наследником. А девочка с рождения оказалась в центре сложной политической борьбы, в которой различные стороны пытались использовать Марию в своих интересах. Положение обострялось тем, что Мария Стюарт была правнучкой Генриха VII и имела права на английский престол.

Мария еще не научилась ходить, а ей уже подыскивали супруга. Противоборствующие партии предлагали сынов французского или английского королей. Первоначально победила проанглийская партия, которую поддерживали протестанты.

В июле 1543 года с Англией был подписан договор, в соответствии с которым Мария должна была выйти замуж за сына английского короля принца Эдуарда. Договор вызвал возмущение многих шотландских дворян. Так как предполагалось, что после свадьбы королевы Шотландия будет присоединена к Англии. Восставшие дворяне свергли проанглийскую партию, но в дело вмешалась Англия, войска которой вторглись в шотландские земли. Франция, у которой традиционно были сложные отношения с Англией, выступила на стороне Шотландии.

Франсуа Клуэ, «Мария Стюарт в юности», ок. 1555—1559 гг. Фото: ru.wikipedia.org

С переменным успехом война продолжалась несколько лет, пока в июне 1548 года не был подписан договор о браке шотландской королевы Марии Стюарт и наследника престола Франции дофина Франциска. После этого французские войска еще два года «очищали» Шотландию от англичан. А пятилетняя королева 7 августа 1548 года отправилась во Францию, где ей предстояло прожить 13 лет. Французский двор Генриха II и Екатерины Медичи отличался куртуазностью, утонченностью и покровительством искусству. Годы, проведенные при этом изысканном дворе, много дали молодой королеве. Она изучила европейские и латинский языки, научилась хорошо танцевать, музицировать, петь и даже писать стихи. К совершеннолетию Мария превратилась в изящную девушку, отличающуюся грациозностью, изысканными манерами, острым умом и умением очаровывать собеседников. При дворе она пользовалась большой популярностью и любовью.

Франциск II и Мария Стюарт Фото: ru.wikipedia.org

Пышную свадьбу сыграли в апреле 1558 года. Казалось, у молодой четы впереди длинная и счастливая жизнь. Летом следующего года скончался король Франции Генрих II, и на престол вступил Франциск II. Мария получила корону страны, обстановка в которой была стабильной, армия сильна, а дворянство с восхищением относилось к молодой королеве. Мария имела сильное влияние на короля и умело проводила в стране политику, благоприятную для Шотландии, королевой которой она оставалась. Могла ли она даже предполагать, какие бурные события ждут её впереди? 5 декабря 1560 года Франциск II скончался, и Мария Стюарт вынуждена была вернуться в Шотландию, раздираемую религиозным противостоянием католиков и протестантов. Она снова оказалась в центре сложной политической борьбы. Королева была католичкой, а в стране победила партия протестантов, объявивших свою религию государственной.

Джеймс Стюарт, 1-й граф Морей Фото: ru.wikipedia.org

Несмотря на юный возраст — королеве было только 18 лет, — она проявила мудрость и гибкость. Мария Стюарт признала протестантизм в качестве государственной религии, но прекратила гонения на приверженцев католицизма, который исповедовала сама. Функции управления страной передала своему сводному брату Джеймсу Стюарту, незаконнорожденному сыну Якова V, которому дала титул графа Морея. Себе Мария оставила представительские функции, создав королевский двор, напоминающий французский в миниатюре.

Казалось, обстановка стабилизировалась. Но протестанты стали требовать нового брака королевы с представителем своей религии. Их поддерживала и королева Англии Елизавета I, законность рождения которой её отец Генрих VIII в свое время ставил под большое сомнение. Наличие в соседнем государстве претендентки на её корону, причем с чистой родословной, Елизавету откровенно пугало. Она всячески навязывала «соседке» в качестве жениха своего фаворита — графа Лестера. Шотландские католики, воспрянувшие духом при Марии Стюарт, предлагали королеве в мужья представителя испанской династии.

Генри Стюарт, лорд Дарнли Фото: ru.wikipedia.org Несмотря на сильное давление со всех сторон, Мария решила выбирать мужа сама. Свой выбор она остановила на ревностном католике Генрихе Стюарте, лорде Дарнли, который, как и она, был правнуком английского короля Генриха VII. Избранник был красив, обладал изысканными манерами, а главное — этим браком Елизавете наносился чувствительный укол, так как, став королем, Генрих существенно упрочивал свои права на английский престол.

В июле 1565 года состоялось венчание, но вместе с медовым месяцем королева получила новые политические проблемы. Резко осложнились отношения с Англией, а внутри страны протестанты, возглавляемые графом Мореем, подняли восстание, закончившееся провалом. В такой обстановке королеве нужен был рядом надежный и волевой помощник, но супруг, ставший королем-консортом, таковым быть не смог. Генрих оказался труслив, самолюбив и вероломен. Его неуклюжие попытки вмешиваться в государственные дела без согласования с королевой привели к тому, что Мария его просто от себя удалила.

Отвергнутый муж, надеявшийся править наравне с женой, организовал заговор. 9 марта 1566 года заговорщики ворвались к Марии Стюарт и на её глазах убили Давида Риччо, ее личного секретаря и, если верить молве, её любовника. Чтобы разрядить ситуацию, королева помирилась с мужем. Но через три месяца, когда у неё родился сын Яков VI, ставший наследником шотландской короны, она окончательно рассталась с Генрихом.

Яков VI Шотландский Фото: ru.wikipedia.org

В число фаворитов королевы быстро выдвинулся Джеймс Хепберн, граф Босуэлл, чья преданность Марии Стюарт была доказана многими делами. 10 февраля 1567 года законный супруг королевы Генрих Дарнли был убит в уединенном доме недалеко от Эдинбурга. Была ли замешана в этом убийстве королева, было ли убийство инициативой Босуэлла, ставшего любовником королевы, или это была умелая провокация, подготовленная графом Мерреем, история умалчивает. Существует множество различных догадок и версий, но это уже удел романистов.

Джеймс Хепберн Фото: ru.wikipedia.org

15 мая 1567 года состоялась свадьба Марии Стюарт и Джеймса Босуэлла. Королева приобрела любящего и преданного мужа, а также новые серьезные проблемы. Шотландское дворянство сочло её виновной в смерти мужа. Оправдываться или как-то опровергать это мнение Мария Стюарт не стала. В стране снова началось восстание сторонников графа Морея. Военное столкновение королевские войска проиграли, и Мария Стюарт оказалась в плену. Ей пришлось отречься от престола в пользу сына, регентом при котором назначили графа Морея.

В начале мая 1568 года преданные Марии Стюарт дворяне организовали её побег из плена и даже собрали небольшое войско. Но уже 13 мая в битве при Лангсайде были наголову разбиты войсками графа Морея. Мария Стюарт не захотела сдаваться своему сводному брату и бежала в Англию, где попросила помощи у королевы Елизаветы. Это была роковая ошибка. Мария Стюарт оказалась пленницей. В заключении, пусть и комфортном, ей предстояло провести 19 лет.

Англию, как и Шотландию, часто сотрясали заговоры. Теперь у заговорщиков появился весомый козырь, в стране находилась претендентка на престол, чьи права на него были предпочтительнее, чем у правящей королевы. Несколько заговоров было раскрыто, и Елизавета получила возможность обвинить Марию Стюарт в покушении на свою жизнь и приговорить к смерти.

Казнь Марии Стюарт Фото: ru.wikipedia.org 8 февраля 1587 года в замке Фотерингей топор палача обезглавил Марию Стюарт. Смерть королева встретила с шотландским хладнокровием. Даже перед смертью она отказалась отречься от своих прав на английский престол, хотя Елизавета предлагала ей за это свободу.

Лишенная шотландского престола, Мария Стюарт предпочла умереть, имея хоть и призрачные, но права на престол Англии. Через 16 лет мечту Марии Стюарт осуществит её сын, став королем Англии Яковом I.



Источник: https://shkolazhizni.ru/biographies/articles/17181/

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