Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Ершов
    Да ты, автор, подавился костью обглоданной, и изрыгаешь бред. Долбоёб бля!Зюганов назвал ви...
  • Александр Фишкин
    Вспомним, однако, о том, что когда свергали царя, большевиков ещё НЕ БЫЛО.Зюганов назвал ви...
  • Отари Хидирбегишвили
    Дорогой ты мой "образцовый" коммуняка Геннадий!Главными виновниками в беспредельной нищете россиян в первую очередь я...Зюганов назвал ви...

Как Мария Стюарт выбирала себе мужей и боролась за короны?

Королева Шотландии Мария Стюарт трижды была замужем. Выбор супруга для королевы — всегда политика. А если женщина правит страной, имеющей соседом мощную Англию, выбор супруга превращается в сложную проблему, чреватую войнами и потерей трона.

Как Мария Стюарт выбирала себе мужей и боролась за короны?

Историческая личность родилась в ночь с 7 на 8 декабря 1542 года в семье шотландского короля Якова (Иакова) V и французской принцессы Марии Лотарингской. Уже через неделю после рождения дочери Яков V скончался, и Мария была провозглашена королевой.                                                                                                                     

Страной стал править регент Джеймс Гамильтон, бывший ближайшим родственником Марии и её наследником. А девочка с рождения оказалась в центре сложной политической борьбы, в которой различные стороны пытались использовать Марию в своих интересах. Положение обострялось тем, что Мария Стюарт была правнучкой Генриха VII и имела права на английский престол.                                                                                       

Мария еще не научилась ходить, а ей уже подыскивали супруга. Противоборствующие партии предлагали сынов французского или английского королей. Первоначально победила проанглийская партия, которую поддерживали протестанты.

                                                                                                                                               

В июле 1543 года с Англией был подписан договор, в соответствии с которым Мария должна была выйти замуж за сына английского короля принца Эдуарда. Договор вызвал возмущение многих шотландских дворян. Так как предполагалось, что после свадьбы королевы Шотландия будет присоединена к Англии. Восставшие дворяне свергли проанглийскую партию, но в дело вмешалась Англия, войска которой вторглись в шотландские земли. Франция, у которой традиционно были сложные отношения с Англией, выступила на стороне Шотландии.

Как Мария Стюарт выбирала себе мужей и боролась за короны?

Франсуа Клуэ, «Мария Стюарт в юности», ок. 1555—1559 гг. Фото: ru.wikipedia.org                                                         

С переменным успехом война продолжалась несколько лет, пока в июне 1548 года не был подписан договор о браке шотландской королевы Марии Стюарт и наследника престола Франции дофина Франциска. После этого французские войска еще два года «очищали» Шотландию от англичан. А пятилетняя королева 7 августа 1548 года отправилась во Францию, где ей предстояло прожить 13 лет. Французский двор Генриха II и Екатерины Медичи отличался куртуазностью, утонченностью и покровительством искусству. Годы, проведенные при этом изысканном дворе, много дали молодой королеве. Она изучила европейские и латинский языки, научилась хорошо танцевать, музицировать, петь и даже писать стихи. К совершеннолетию Мария превратилась в изящную девушку, отличающуюся грациозностью, изысканными манерами, острым умом и умением очаровывать собеседников. При дворе она пользовалась большой популярностью и любовью.                                                 

Как Мария Стюарт выбирала себе мужей и боролась за короны?

Франциск II и Мария Стюарт Фото: ru.wikipedia.org                                                                                                           

Пышную свадьбу сыграли в апреле 1558 года. Казалось, у молодой четы впереди длинная и счастливая жизнь. Летом следующего года скончался король Франции Генрих II, и на престол вступил Франциск II. Мария получила корону страны, обстановка в которой была стабильной, армия сильна, а дворянство с восхищением относилось к молодой королеве. Мария имела сильное влияние на короля и умело проводила в стране политику, благоприятную для Шотландии, королевой которой она оставалась. Могла ли она даже предполагать, какие бурные события ждут её впереди? 5 декабря 1560 года Франциск II скончался, и Мария Стюарт вынуждена была вернуться в Шотландию, раздираемую религиозным противостоянием католиков и протестантов. Она снова оказалась в центре сложной политической борьбы. Королева была католичкой, а в стране победила партия протестантов, объявивших свою религию государственной.                                                                                     

Как Мария Стюарт выбирала себе мужей и боролась за короны?

Джеймс Стюарт, 1-й граф Морей Фото: ru.wikipedia.org                                                                                           

Несмотря на юный возраст — королеве было только 18 лет, — она проявила мудрость и гибкость. Мария Стюарт признала протестантизм в качестве государственной религии, но прекратила гонения на приверженцев католицизма, который исповедовала сама. Функции управления страной передала своему сводному брату Джеймсу Стюарту, незаконнорожденному сыну Якова V, которому дала титул графа Морея. Себе Мария оставила представительские функции, создав королевский двор, напоминающий французский в миниатюре.                   

Казалось, обстановка стабилизировалась. Но протестанты стали требовать нового брака королевы с представителем своей религии. Их поддерживала и королева Англии Елизавета I, законность рождения которой её отец Генрих VIII в свое время ставил под большое сомнение. Наличие в соседнем государстве претендентки на её корону, причем с чистой родословной, Елизавету откровенно пугало. Она всячески навязывала «соседке» в качестве жениха своего фаворита — графа Лестера. Шотландские католики, воспрянувшие духом при Марии Стюарт, предлагали королеве в мужья представителя испанской династии.                                                           

Как Мария Стюарт выбирала себе мужей и боролась за короны?

Генри Стюарт, лорд Дарнли Фото: ru.wikipedia.org Несмотря на сильное давление со всех сторон, Мария решила выбирать мужа сама. Свой выбор она остановила на ревностном католике Генрихе Стюарте, лорде Дарнли, который, как и она, был правнуком английского короля Генриха VII. Избранник был красив, обладал изысканными манерами, а главное — этим браком Елизавете наносился чувствительный укол, так как, став королем, Генрих существенно упрочивал свои права на английский престол.                                                             

 В июле 1565 года состоялось венчание, но вместе с медовым месяцем королева получила новые политические проблемы. Резко осложнились отношения с Англией, а внутри страны протестанты, возглавляемые графом Мореем, подняли восстание, закончившееся провалом. В такой обстановке королеве нужен был рядом надежный и волевой помощник, но супруг, ставший королем-консортом, таковым быть не смог. Генрих оказался труслив, самолюбив и вероломен. Его неуклюжие попытки вмешиваться в государственные дела без согласования с королевой привели к тому, что Мария его просто от себя удалила.                                               

Отвергнутый муж, надеявшийся править наравне с женой, организовал заговор. 9 марта 1566 года заговорщики ворвались к Марии Стюарт и на её глазах убили Давида Риччо, ее личного секретаря и, если верить молве, её любовника. Чтобы разрядить ситуацию, королева помирилась с мужем. Но через три месяца, когда у неё родился сын Яков VI, ставший наследником шотландской короны, она окончательно рассталась с Генрихом.           

Как Мария Стюарт выбирала себе мужей и боролась за короны?

Яков VI Шотландский Фото: ru.wikipedia.org                                                                                                                     

В число фаворитов королевы быстро выдвинулся Джеймс Хепберн, граф Босуэлл, чья преданность Марии Стюарт была доказана многими делами. 10 февраля 1567 года законный супруг королевы Генрих Дарнли был убит в уединенном доме недалеко от Эдинбурга. Была ли замешана в этом убийстве королева, было ли убийство инициативой Босуэлла, ставшего любовником королевы, или это была умелая провокация, подготовленная графом Мерреем, история умалчивает. Существует множество различных догадок и версий, но это уже удел романистов.                                                                                                                                                                         

Как Мария Стюарт выбирала себе мужей и боролась за короны?

Джеймс Хепберн Фото: ru.wikipedia.org                                                                                                                               

15 мая 1567 года состоялась свадьба Марии Стюарт и Джеймса Босуэлла. Королева приобрела любящего и преданного мужа, а также новые серьезные проблемы. Шотландское дворянство сочло её виновной в смерти мужа. Оправдываться или как-то опровергать это мнение Мария Стюарт не стала. В стране снова началось восстание сторонников графа Морея. Военное столкновение королевские войска проиграли, и Мария Стюарт оказалась в плену. Ей пришлось отречься от престола в пользу сына, регентом при котором назначили графа Морея.                                                                                                                                                                                    

В начале мая 1568 года преданные Марии Стюарт дворяне организовали её побег из плена и даже собрали небольшое войско. Но уже 13 мая в битве при Лангсайде были наголову разбиты войсками графа Морея. Мария Стюарт не захотела сдаваться своему сводному брату и бежала в Англию, где попросила помощи у королевы Елизаветы. Это была роковая ошибка. Мария Стюарт оказалась пленницей. В заключении, пусть и комфортном, ей предстояло провести 19 лет.                                                                                                                                     

Англию, как и Шотландию, часто сотрясали заговоры. Теперь у заговорщиков появился весомый козырь, в стране находилась претендентка на престол, чьи права на него были предпочтительнее, чем у правящей королевы. Несколько заговоров было раскрыто, и Елизавета получила возможность обвинить Марию Стюарт в покушении на свою жизнь и приговорить к смерти.                               

Как Мария Стюарт выбирала себе мужей и боролась за короны?

Казнь Марии Стюарт Фото: ru.wikipedia.org 8 февраля 1587 года в замке Фотерингей топор палача обезглавил Марию Стюарт. Смерть королева встретила с шотландским хладнокровием. Даже перед смертью она отказалась отречься от своих прав на английский престол, хотя Елизавета предлагала ей за это свободу.                           

Лишенная шотландского престола, Мария Стюарт предпочла умереть, имея хоть и призрачные, но права на престол Англии. Через 16 лет мечту Марии Стюарт осуществит её сын, став королем Англии Яковом I.

Источникhttps://shkolazhizni.ru/biographies/articles/17181/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Почему в Америке и Европе нет отчеств, а в России есть у всех? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43900120628/)

Почему в Америке и Европе нет отчеств, а в России есть у всех? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43900120628/)

За какие стихи воры в законе полюбили Есенина https://otari.mirtesen.ru/blog/43158178958

Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

5 фактов из жизни Гоголя, о которых не принято говорить

Читать
Чешское радио раскрыло подробности дела о взрывах на складах во Врбетице
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Чешское радио раскрыло подробности дела о взрывах на складах во Врбетице

Гнилая душонка. Сосед поехал на море с дочкой соседей и чуть не получил срок.
Материал, выбранный редакторами МиртесенПозитив для оптимистов

Гнилая душонка. Сосед поехал на море с дочкой соседей и чуть не получил срок.

Юрист: Введение службы пробации в систему исполнения наказаний снизит преступность
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Юрист: Введение службы пробации в систему исполнения наказаний снизит преступность

Экс-главу Шаранги заподозрили в махинациях: вспоминаем, за что Олег Зыков оказался под следствием
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Экс-главу Шаранги заподозрили в махинациях: вспоминаем, за что Олег Зыков оказался под следствием

Не рой другому яму - сам в неё попадёшь или о пятой колонне и её заокеанском хозяине
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсяко - разно

Не рой другому яму - сам в неё попадёшь или о пятой колонне и её заокеанском хозяине

Французские траулеры отошли от Джерси после прибытия британских ВМС
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлагоL

Французские траулеры отошли от Джерси после прибытия британских ВМС

Россия в ООН выступила с жестким требованием по Украине
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон и Порядок

Россия в ООН выступила с жестким требованием по Украине

Польшу предупредили о неожиданных последствиях из-за отказа от газа из России
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

Польшу предупредили о неожиданных последствиях из-за отказа от газа из России

Радий Хабиров навестил маму бывшего мэра Уфы Ульфата Мустафина
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

Радий Хабиров навестил маму бывшего мэра Уфы Ульфата Мустафина

День скорби по-латвийски: политики почитают память "героев" на кладбище Ваффен СС
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

День скорби по-латвийски: политики почитают память "героев" на кладбище Ваффен СС

Французское общество поверило устроившим мятеж генералам
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе об оружии

Французское общество поверило устроившим мятеж генералам

Ермак и покорение Сибири: и тут нашёлся повод засомневаться
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

Ермак и покорение Сибири: и тут нашёлся повод засомневаться

Иски Пригожина «добили» ФБК
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы из Советского Союза

Иски Пригожина «добили» ФБК

Легенды викингов не врут: Валькирии существовали на самом деле
Материал, выбранный редакторами МиртесенПотерянные миры

Легенды викингов не врут: Валькирии существовали на самом деле

За слова о тирании власти патриарха Кирилла «записали» в иноагенты
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаше мнение

За слова о тирании власти патриарха Кирилла «записали» в иноагенты

КМБ. От заката до рассвета
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

КМБ. От заката до рассвета

Гаспарян преподал Эстонии урок истории, развеяв миф о «советской оккупации»
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Гаспарян преподал Эстонии урок истории, развеяв миф о «советской оккупации»

Кассир проворачивала аферы с чеками в магазине на Большой Новодмитровской
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

Кассир проворачивала аферы с чеками в магазине на Большой Новодмитровской

Захарова ответила на слова Зеленского о «вездесущих русских»
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Захарова ответила на слова Зеленского о «вездесущих русских»

Что нужно знать о «Спутнике лайт»
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтроNews

Что нужно знать о «Спутнике лайт»

Шойгу доложил Путину о подготовке к параду Победы в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Шойгу доложил Путину о подготовке к параду Победы в Москве

Минприроды опровергло ужесточение правил для грибников
Материал, выбранный редакторами МиртесенДокументы и Факты

Минприроды опровергло ужесточение правил для грибников

Путин сообщил об отслеживании ситуации с COVID-19 в других странах
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Путин сообщил об отслеживании ситуации с COVID-19 в других странах

Подросток совершил суицид в день рождения матери
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Подросток совершил суицид в день рождения матери

Большинство украинцев сочли ошибкой отказ Зеленского от "Спутника V"
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Большинство украинцев сочли ошибкой отказ Зеленского от "Спутника V"

Власти ЦАР связали вброс RFI о специалистах из РФ с неоколониальными амбициями Франции
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Власти ЦАР связали вброс RFI о специалистах из РФ с неоколониальными амбициями Франции

Жители четырех сел остались без газа из-за аварии под Геленджиком
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Жители четырех сел остались без газа из-за аварии под Геленджиком

А нас-то за что? Альгис Микульскис о реакции оппозиции на запрет заниматься политикой
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

А нас-то за что? Альгис Микульскис о реакции оппозиции на запрет заниматься политикой

Рискуя жизнью. Омский полицейский удостоен медали за спасение
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

Рискуя жизнью. Омский полицейский удостоен медали за спасение

Чиновники ЯНАО проехали по дворам на самокатах
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Чиновники ЯНАО проехали по дворам на самокатах

Пашинян: "Россия протянула руку помощи"
Материал, выбранный редакторами МиртесенThe Moscow Post

Пашинян: "Россия протянула руку помощи"

Чешский премьер призвал поумерить русофобию на фоне «шпионского скандала»
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Чешский премьер призвал поумерить русофобию на фоне «шпионского скандала»

Картина дня

наверх