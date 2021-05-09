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Древнерусский «американский футбол»: какая игра была популярна у новгородцев

Древнерусский «американский футбол»: какая игра была популярна у новгородцев

Кила — русская народная игра с мячом. По своим правилам она больше похожа на американский футбол, из-за чего ее часто называют русским регби. В нее играли еще во времена Новгородской республики, а сегодня кила часто становится зрелищной частью народных гуляний во многих городах.

Главный участник

Прелесть килы в том, что играть в нее может любое количество человек, а команды называются «ватагами». Числом участников определяются и размеры прямоугольной площадки, которая делится пополам и ограничивается начерченными линиями или веревками. В каждой половине есть «город» — противоположная сторона, до которой с мячом пытаются добраться игроки. Покрытие подходит любое: земля, песок и даже снег.

Главным атрибутом игры является набивной мяч, облик которого воссоздан по артефактным аналогам X—XIII вв., обнаруженным при раскопках в Новгороде. По форме он напоминает приплюснутую тыкву, а шьется новгородский мяч из двух кружков и полоски. Весит прилично — полтора килограмма. Еще один вариант кроя мяча — четырехлепестковый. Его аналог, обнаруженный при раскопках Старого Гостиного двора в Москве, датирован XVI веком.

Регби по-русски

Килу нередко называют русским регби, и, в общем-то, справедливо.

Чтобы не нарушить правила килы, важно знать: если мяч находится на земле, то использовать руки нельзя. И даже навешивать мяч с земли для себя запрещено — один игрок пнул, другой схватил, пока мяч «завис в воздухе». Такой принцип ведения игры называется «земля-воздух». В регби лежащий на земле мяч поднимать руками можно, а в американском футболе — только если игрок пасанул назад.

В киле пасовать мяч разрешается в любую сторону. В регби — только назад. В американском футболе — без ограничений назад и только один раз вперед. В киле игроки более свободны — они могут атаковать любого игрока без ограничений. В регби — «нападать» можно только на того, у кого мяч. В американском футболе игрока без мяча атаковать можно, но нельзя захватывать и удерживать.

Запрещенные приемы

Кила не накладывает чрезмерно строгих ограничений на игроков. Мяч на земле и поваленный на землю игрок — не повод останавливать состязание. И все-таки определенные табу есть. Большинство из них описаны в этнографических заметках, собранных в Краснодарском крае.

По рассказам жителя одной из деревень Л. Богомолова, запрещено было устраивать «кучу-малу», когда 5—6 игроков наваливаются на одного, чтобы завладеть килой. Нельзя душить, осуществлять захваты шеи, ставить подножки, бить по ногам. Игроки в борьбе за мяч могли только обхватить, повалить или оттолкнуть от себя противника. Судьи как таковые на матче отсутствовали. Игроки и зрители сами решали, кто проштрафился.

Вологодская кила

Основные правила современной килы взяты у жителей Олонецкой губернии (сегодня входит в состав Вологодской области). Интересно описываются правила килы в «Вологодских губернских ведомостях» 1867 года, а затем более подробно их пересказывает С. Максимов в очерке 1903-го «Нечистая, неведомая и крестная сила».

На Вологодчине в килу тоже предпочитали играть зимой. По вечерам жители больших деревень собирались на матч, при этом по возрасту ограничений не было, и нередко зрелый игрок с легкостью утирал нос удалью, силой и смекалкой молодому парню. Участники делились на две «партии». Кто начнет — решает жребий. Ну а затем — самое веселье: мяч пинают ногами, хватают в руки, носятся по всему полю, «пока не встречают сопротивление». Одолеть противника игроки стараются «всевозможными манерами», чтобы в результате мяч оказался на дальней стороне части противника. Это могло продолжаться 2—3 часа.

Кила по-никулински

В Тенишевском архиве есть описание килы, в которую играли в Никулинской волости Вытегордского уезда Олонецкой губернии. «Настоящее сражение» традиционно устраивали на проводы Масленицы. Участвовали в никулинской киле уже не жители одного села, а разных — двух, трех и более.

На реку выходили «две толпы мужиков» (всего человек 60—80) и определяли места, до которых «гнать мяч». Мяч величиной с большой арбуз брошен, и тут начинается «бойня» — «все бросаются на него и начинают пихать ногами». Когда мяч от нерасторопного игрока уходит, обязательно находится какой-нибудь удалец, который мяч подхватывает и бросается с ним к цели. Противники «тузят» друг друга кулаками. Слышатся крики и брань, звонкие оплеухи, глухие удары ног. Пар от тяжело переводящих дыхание игроков «валит столбом». На снегу остается кровь. По сути, жесткая борьба за мяч становилась альтернативой кулачному бою — еще одной традиционной русской забаве Масленичной недели.

Ну вы и киловники

Проиграть в килу считалось огромным унижением. Довольные победители начинали скандировать: «Кила! Кила!», а за проигравшими до следующей Масленицы закреплялось обидное прозвище — киловники. Напротив, парни-победители автоматически приобретали всеобщий почет и уважение, а всякая девица почитала за счастье посидеть рядом с таким парнем на вечорках. Как пишет Максимов, кроме этой мотивации, стремление к победе объяснялось и тем, что победители получали щедрые порции водки от местных богачей.

От ученических забав до воспитания воинского духа

Совершенствовать мастерство в киле многие начинали еще в ученические годы. Николай Помяловский в «Очерках бурсы» пишет, что на школьном дворе две партии сходились стенка на стенку, при этом один из учеников «вел мяч-килу» — медленно передвигал ее ногами. В этом состоял «верх искусства в игре», потому что от сильного удара кила могла улететь к противникам. Если «город» удавалось взять, ученики кричали: «Кила!», и с чувством абсолютно удовлетворения возвращались на позиции, чтобы продолжить состязание.

В историко-этнографическом исследовании В. Горбунова «Воинская состязательно-игровая традиция в народной культуре русских» встречается и еще несколько интересных подробностей килы, которую устраивали в Демянском узде Новгородской области. Во время состязания все много и громко кричали, подбадривая и оскорбляя, любыми способами «старались свалить противника», при каждом заработанном очке горланили «Кила!», а нарушившим правила — «мылили шею».

Игра на интерес

Не для всех кила была забавой. Заонежские рыбаки ставили на кон спорные рыболовецкие тони. Победитель получал безоговорочное право вести добычу неводом или другими способами в лучших местах водоема. В ходе этнографических экспедиций по Карелии в 2008 году ученым удалось расширить знания об одной из самых популярных мужских забав в Заонежье в конце XIX века.

По рассказам местного жителя В. Ржановского, его дед, священник Сенногубского прихода, рассказывал, что в килу на интерес играли рыбаки двух приходов — Кижского и Сенногубского. Кожаный мяч по форме напоминал дыню. Внутри — конский волос. Мяч разыгрывался на южном мысе Керк-острова. Сенногубы должны были гнать килу к кижским церквям, а кижане стремились загнать мяч на крыльцо сенногубской церкви. Победителями становились те, у кого получалось ударить мячом по церковному крыльцу хотя бы раз. Они и получали спорные рыболовецкие тони. Участвовать в игре вызывались только самые сильные рыбаки. Бились за мяч с азартом, но кровь старались не пускать. Чтобы защитить ноги от ударов, использовали лайфхак — в сапоги вставляли лучину.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158432

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