Как Ленин вытрясал из Госбанка 10 миллионов в ноябре 1917 года. Комедия в четырех действиях с оркестрами и арестами

Казалось бы, после того, как большевики захватили 25 октября 1917 года власть в Петрограде, они могли бы с тем же успехом послать вооруженных товарищей и в Госбанк, взломать там хранилища и получить столько денег, сколько там имеется.

Но все дело в том, что до разгона Учредительного собрания все было совсем не так однозначно, а Госбанк охраняли в отличие от Зимнего дворца не юнкера, а команда Семеновского полка, настроенная более чем серьезно. Ну и кроме того, на тот момент в стране была еще и пресса, которая подчинялась не только большевикам и другие партии и много других факторов. Вплоть до непонимания у самих новых правителей – что такое государственные финансы и как с ними работать. Поэтому с получением первых денег на срочные расходы Совнаркома получилась в некотором роде комедия в четырех действиях с эпилогом, о которой я сейчас и расскажу.

Действие Первое.

В котором у большевиков появляется наркомат финансов в виде стола и дивана со спящим Менжинским

Нет, само собой, большевики понимали, что пока деньги не отомрут сами собой, кто-то должен ими заведовать. Поэтому в первом Совнаркоме имелся и нарком финансов И.И. Скворцов-Степанов. Только он находился в Москве, где развернулись бои, а в Петрограде вместо него работать остался Вячеслав Менжинский, который, по сути, в первые дни, занимался в Совнаркоме финансами в одиночку.

Собственно весь наркомат сначала представлял собой стол в Смольном, на котором на стене красовалась надпись «Народный комиссар финансов» и диван, который Менжинский откуда-то притащил в эту комнату и тут же на этом же диване уснул, потому что был вымотан до последней степени.

Действие Второе.

В котором большевикам никто не дает денег и они арестовывают начальство Госбанка

Так проходят первые дни славной Советской власти. Банки работают через раз, точнее, фактически бастуют. Зарплата рабочим не платится, при этом чиновники министерств получили зарплату за пару месяцев вперед с условием саботировать решения Совнаркома. Никто не верит, что большевики продержатся долго, все ждут, что скоро их скинут либо части с фронта, либо в конце концов соберется Учредительное собрание и вся история Ленина и его сподвижников закончится.

Смольный, в котором находится Совнарком, сидит без денег. Совсем. Нет денег даже на то, чтобы купить писчую бумагу. При этом раздербанить хранилища Госбанка большевики не решаются – так как это вызовет огромный скандал. Дело доходит до того, что Менжинский начал договариваться с одним польским банкиром, что он даст Совнаркому частный заем в 5 миллионов рублей. Правда, об этом узнал Ленин, после чего Менжинский получил взбучку и приказание требовать деньги с Госбанка.

Менжинский пишет грозные депеши в Госбанк. Госбанк эти депеши в упор не видит, ссылаясь на забастовку и непризнание банковскими работниками власти Совнаркома. Зарплату служащим, согласившимся работать на Совнарком, по прежнему платить нечем, на текущие расходы денег тоже нет.

Так наступает 4 ноября 1917 года. Денег у Совнаркома по-прежнему нет. В Смольный, к Менжинскому доставляют руководство Минфина и управляющего Госбанком Шипова. Менжинский попытался уговорить их оформить выдачу денег Совнаркому. Все дружно отказываются, так как не понимают, что это такое за Совнарком, на каком основании он правит Россией и требует государственные деньги.

Разговор заканчивается тем, что управляющего Госбанком Шипова арестовывают за то, что он заявляет – Госбанк выдаст деньги, если Совнарком оформит все как положено – ассигновкой Минфина через Главное казначейство.

Арестованного Менжинским управляющего Госбанком надо где-то держать. Поэтому Менжинский поместил арестованного Шипова в ту же комнату где спал он сам и секретарь Совнаркома Горбунов. Чтобы было куда лечь Шипову, Горбунову пришлось уступить тому свою кровать, а самому пристроиться там же – на стульях.

Действие Третье.

В котором в борьбу за деньги для Совнаркома вступает товарищ Троцкий и сводный духовой оркестр

Тем временем проходит еще несколько дней. Наступает 7 ноября, а денег у Совнаркома по-прежнему нет. 6 ноября Менжинский попытался получить деньги в Госбанке, но там ему ответили тоже, что и Шипов в Смольном – приезжай дорогой нарком с ассигновкой Минфина через Главное казначейство и мы тебе сразу все выдадим.

Менжинский попробовал провести собрание и рассказать о трудностях революционного момента. Но сотрудники Госбанка не оценили пламенных речей и нажали тревожную кнопку, после чего быстро появилась команда Семеновского полка, не расположенная шутки шутить рядом с государственными деньгами. Переговоры не задались и Менжинский отбыл в Смольный.

Утром 7 ноября в дело вступил сам Лев Давыдович Троцкий. По его предложению были выделены отряды от революционно настроенных частей, которые отправились к Госбанку с оркестром, чтобы показать банковским служащим, что Петроградский гарнизон поддерживает Совнарком в его требовании выдать 10 миллионов.

Оркестр и солдатская демонстрация под командованием подполковника Муравьева приходит, музыка гремит, появляется гордый Менжинский и предъявляет сотрудникам Госбанка мандат от Совнаркома с требованием выдать 10 миллионов рублей на экстраординарные нужды. Менжинский гордо дает банковским сотрудникам 10 минут на размышление…

Сотрудники Госбанка берут в руки мандат… И оказывается, что на нем нет НИ ОДНОЙ ПОДПИСИ. Ни один из сотрудников Совнаркома мандата на получение денег не подписал.

Разумеется, сотрудники Госбанка тут же показывают эту чудесную бумагу солдатам и командующему ими Муравьеву. Те немного обалдевают, Менжинский судорожно расписывается в мандате сам. Но в солдатской толпе уже звучат фразы:

«…и вот с такими-то бумажками Совнарком требует выдачи 10-ти миллионов народных денег…»

После чего Муравьев отправляется за разъяснениями в Смольный – что это собственно было и зачем их послали в Госбанк?

На этом тема с оркестром закрывается, демонстрация сворачивается и уже совсем немузыкально растворяется в осенней питерской мгле.

Денег у Совнаркома по-прежнему нет.

«…Этот «парад», привел только к тому, что даже низшие служащие и банковский караул, поддерживавшие Советскую власть, выступили с протестом, боясь, что банк будет разграблен…»

- записал в воспоминаниях один из участников тех прекрасных событий.

Действие Четвертое.

В котором Совнарком выполняет требования Госбанка и получает таки пять миллионов вместо десяти.

Тем временем 8 ноября 1917 года во главе ВЦИК поставили Свердлова вместо Каменева. Менжинский рассказал Свердлову, что Госбанк отказывается выдавать деньги в том числе и потому что законодательная власть в лице ВЦИК не дала разрешение на получение денег исполнительной власти в лице Совнаркома.

ВЦИК тут же принял решение, что

«…Центральный Исполнительный Комитет берет на себя, впредь до Учредительного собрания, контроль над расходованием денежных сумм по ордерам Совета Народных Комиссаров, с каковой целью Центральный Исполнительный Комитет создает финансовую комиссию из 9 членов…»

Совнарком выпустил декрет следующего содержания:

«Во исполнение постановления Центрального Исполнительного Комитета съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 2-го созыва от 8 ноября с. г. Совет Народных Комиссаров по представлению заместителя народного комиссара по Министерству финансов постановил: предоставить комиссару Государственного банка. В. В. Оболенскому право, в виде временной и исключительной меры, выдать с текущего счета департамента. Государственного казначейства краткосрочный аванс Совету Народных Комиссаров в размере 25 000 000 руб. (двадцать пять миллионов рублей), с отнесением их на. текущий счет Совета Народных Комиссаров.

Настоящий декрет входит в силу немедленно»

Документ был сделан строго по форме, которую требовал Госбанк – он был принят по представлению Наркомфина. В нем указывалось откуда снять деньги и имелась ссылка на постановление действующего законодательного органа. Был выделен специальный уполномоченный для получения денег – секретарь Николай Горбунов.

Правда, к этому моменту добавилась еще и забастовка банковских работников, так что кассиров и тех, кто имел право вскрывать кладовые, доставляли под конвоем. Равно как и счетчиков, сотрудников Главной кассы и так далее.

17 ноября Ленин вызвал к себе Горбунова и напутствовав его словами

«Если денег не достанете — не возвращайтесь»

отправил в Госбанк за миллионами. Там к этому моменту все было относительно готово – наличность пересчитана, комиссары приставлены и сотрудники банка должным образом промотивированы на работу по выдаче денег. Мотивация в основном заключалась продемонстрированными заряженными револьверами и прочим огнестрелом.

Впрочем, на этот раз деньги выдали.

Правда, у представителей новой власти не обошлось без косяков. Потому что приехали без мешков для денег. Пришлось позаимствовать старые мешки, в которые свалили пять миллионов, выданные Совнаркому в тот день.

Деньги привезли в Смольный, где Горбунов просто уселся на мешки с пятью миллионами с револьвером в руках и стал ждать Ленина. Когда тот пришел и Горбунов сдал ему наличность, то деньги перетащили в платяной шкаф в соседней комнате. В качестве сигнализации и защиты применили несколько стульев, которые выставили полукругом вокруг шкафа и поставили часового, сторожить первый советский бюджет.

Эпилог

Менее чем через месяц большевики национализировали все банки. И больше проблем с деньгами у них не было. Кроме того, они обнаружили, что если денег нет, то их можно напечатать. И включили печатный станок так, что вскоре миллион рублей стало такой мелочью, что о них не стоило горевать.

А заодно большевики постепенно заметили, что если не просто арестовать «саботажников», а кого-то показательно расстрелять или выгнать из жилья семью – то это очень хорошо мотивирует работать остальных. В столице этим станут пользоваться относительно экономно, а вот чем дальше от Петрограда, тем чаще станут сначала стрелять, а потом объяснять структуру момента.

Но все это случится немного позже, как и разгон Учредительного собрания. Ведь самое смешное то, что на тот момент большевики активно готовились к его созыву и даже очень четко организовали выборы. Самый ураган был еще было впереди, хоть до него оставалось совсем немного. А пока большевики радовались полученным пяти миллионам на текущие расходы Совнаркома.

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