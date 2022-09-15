7 головоломок для самых настойчивых

Разгадывание головоломок - не только веселое и интересное занятие, но еще и полезное. Мозг человека очень быстро привыкает к лени. Если ежедневно не давать ему хотя бы минимально сложных заданий, то он прекратит работать уверенно и интенсивно. А вот если обеспечить себе регулярные тренировки для мозга, то вы даже не заметите, как будете с легкостью справляться с любыми жизненными ситуациями, где потребуется логический и рациональный подход. Не пренебрегайте этим!

Предлагаем 7 условий, с которыми нужно справиться. Все ответы увидите ниже, поэтому не спешите листать страничку, пока не убедитесь, что на 100% уверены в своих вариантах.

1. Какое число нужно поставить вместо знака вопроса?

2. Нужно найти двух одинаковых чудиков.

3. Добавьте одну спичку, чтобы решить пример.

4. Разделите фигуру на равные части с помощью двух линий (не обязательно прямых).

5. Выберите три бильярдных шара и разместите их на белых отметках так, чтобы получилось 30.

6. Выберите правильную тень, которую отбрасывает птичка.

7. Сколько мячиков на картинке?

Определились?

Уверены в своих ответах?

Точно?

Тогда пришло время узнать правильные:

1. 18.

2. 2 и 11; 4 и 12.

3.

4.

5. 13 + 11 + 6 = 30, потому что шар под номером "9" можно повернуть в положение "6".

6. №5.

7. 30 мячиков. Первый уровень - 1. Второй уровень - 2*2 = 4. Третий уровень - 3*3 = 9. Четвёртый уровень - 4*4 =16 1+4+9+16 = 30.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2568922207466817700/

А вы знали об этом?

Известно, что в древнем Риме девственниц-весталок хоронили заживо, если они не сохраняли девства. Даже в более поздние времена представители народа бари в Судане заживо закапывали лучших девушек племени в жертву богине Земли. А племя динка в том же регионе до конца XIX века хоронило живыми почитаемых народом вождей.

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