Воззвание украинскому народу

Дорогие мои украинцы! Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него войну, мор, чуму и прочие напасти. Однако Господь наказал народ Украины гораздо страшнее, посадив ему на шею бандеровскую профашистскую элиту (вроде всадников апокалипсиса), которая является универсальным бедствием, несоизмеримым с любыми напастями вместе взятым! Именно эту прозападную бандеровскую шваль безжалостно и варварски используют для противостояния с Матушкой Россией прозападные якобы борцы за демократию!

Сегодня бандеровские неофашисты, которые управляют Украиной , превратили её в нацистско-бандитское государство. На протяжении восьми лет они бомбили и обстреливали свой собственный народ, беспрекословно подчиняясь западным поработителям, специально развязавшим братоубийственную войну на Украине для противостояния с Россией !

Великая Россия всегда считалась Западом «страной-изгоем» и не потому, что она якобы стремилась завоевать другие страны , а только потому, что исторически европейские и заокеанские «миролюбивые» друзья всегда стремились её покорить и разграбить, но,увы, им это никогда практически не удавалось и поэтому они ополчились на неё. Вообще же, как ни странно, самой большой «виной» России перед Западом всегда являлась её огромная территория с богатейшими ресурсами, а также её великий и непобедимый народ – весьма загадочный и непонятный западным «цивилизаторам»!

Исходя из этого, сегодняшнее военное противостояние между Россией и Украиной является продолжением антидемократической колониальной политики Запада , особенно же США ! В этом отношении поучительны пророческие слова Отто фон Бисмарка: «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени»!

Полагаю,здравомыслящим людям не стоит дополнительно объяснять подлинный смысл этих пророчеств и то, что предсказания Бисмарка постепенно сбываются, особенно в отношении майданутых бандеровских националистов! Однозначно они не могут понять простой истины, что Украина представляет реальную угрозу для безопасности России в первую очередь как страна, активно пытающаяся разместить на своей территории базы НАТО, не думая о том, что непозволительно и главное небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем боле, если эта страна – Великая держава!

Однозначно агрессия Запада в отношении россиян носит тотальный неприкрытый характер! Любопытно,например, как сегодня отреагировала бы администрация Белого дома на размещение Россией военной базы, например, на Кубе, в ответ на равноценное продвижение США на Восток? К сожалению, многие украинцы , как и некоторые мои соотечественники из Грузии, уже забыли «Карибский кризис», когда после размещения США ядерного оружия в Турции, СССР в целях своей же безопасности был вынужден разместить ядерное оружие на Кубе. К счастью, тогда ядерную войну с большими усилиями удалось приостановить!

Аналогичное происходит и сейчас, однако Россия уже вынуждена непосредственно защищать свои границы, поскольку США после распада СССР нарушили договор о недопустимости продвижения НАТО на Восток. Именно поэтому Россия делает все возможное, чтобы предотвратить размещение баз НАТО в приграничных странах! И именно это и стало одной из причин драматических событий на Украине и в Грузии, а также потери ими части своих территорий.

К сожалению, недальновидные политики в этих странах не могут понять простой истины, что размещение ядерных боеголовок НАТО на их территориях равносильно Третьей мировой войне, на которую Россия в случае чего будет вынуждена пойти для своей безопасности! Именно поэтому Путин был просто вынужден вести войска в Украину для ее демилитаризации и денацификации. Под демилитаризацией Украины Кремль имеет в виду нейтрализацию ее военного потенциала, который активно и планомерно подпитывался из-за рубежа для противостояния с Россией . Под денацификацией же подразумевается зачистка Украины от нацистов и профашистской бандеровской идеологии.

Немаловажно также, что объявленная президентом Владимиром Путиным военная спецоперация России на Украине по времени совпала с запланированным запуском американских военных биолабораторий в Киеве и Одессе. Именно это и послужило дополнительным дедлайном для Кремля, поскольку помимо ядерной угрозы от американцев России готовили ещё и биоистребление!

Любопытно также, что в интервью BBC News президент Зеленский однозначно заявил , что они предусмотрительно готовились к войне против России, заранее договорившись со своими западными руководителями о поставках оружия еще до того, как Россия начала спецоперацию, то есть в декабре 2021 года!

Дорогие мои украинцы ,неужели вы, как и многие мои неадекватные соотечественники в Грузии, верите в то, что американцы ночами не спят, думая чем помочь нам? Неужели вы все еще до сих пор верите в миф , что стоит только подписать ассоциацию с ЕС, и сразу пенсии станут 1000 евро, а зарплаты в 3000 евро? Кому мы нужны – нищие и обездоленные?!Неужели трудно понять, что США поставляет оружие на Украину не для того, чтобы якобы защитить героически украинский народ, а только для того, чтобы использовать одурманенных лживой западной пропагандой бандеровцев для противостояния и войны с Россией?

И разве можно спокойно слушать заявление советника администрации президента Украины Алексея Арестовича, который был вынужден признаться, что власти солгали украинцам о готовящихся военных действиях, пожертвовав жизнями мирных граждан! Арестович,по сути, признался, что Зеленский предпочёл обмануть свой народ, чтобы не позволить людям сбежать от военных действий, что означало бы исчезновение живого щита для киевского кровавого режима! Действительно, бандеровским фашистам наплевать на своих мирных жителей, взяв в заложники миллионы мирного населения в городах без гуманитарных коридоров, загнавшие перепуганных людей в подвалы и станции подземки.

Дорогие украинцы !Только враги своего народа могли объявить войну Великой Российской Державе, обладающей внушительным арсеналом ядерного оружия!Неужели вы не видите, что эту войну затеял Запад, который еще не отказался от подлой колониальной политики своих варварских предков, устроивших геноцид многим народам! Кроме того, развязав войну на Украине, США провоцирует европейские страны на отказ от российского газа ,в результате чего активно пытаются полностью посадить Европу на свою газовую иглу!

Наглядным примером служит диверсия на "Северном потоке", которая специально была осуществлена, чтобы оставить Европу без значительной части русского газа? Именно так американцы рассчитывают в 2022 году выйти на первое место в мире по производству сниженного природного газа. Этим продажные и алчные американцы ,конечно, не смогут разрушить экономику России ,однако они нанесут наибольший урон украинцам и европейцам,заставляя их покупать газ по значительно завышенным ценам !

Сегодня можно смело утверждать, что в настоящее время Россия находится в состоянии войны с объединенным Западом. Причем вне зависимости от исхода специальной операции на Украине война западной коалиции против России будет идти по нарастающей – западные и глобальные элиты не могут остановиться, не разгромив Россию или не потерпев окончательного поражения в этой войне. Неужели вы не видите, что с Зеленским договориться невозможно, поскольку он сам себе не хозяин, а его западные хозяева специально накачивает этого заядлого наркомана наркотиками и одновременно контролирует его, чтобы президент- марионетка не сбежал !

Что же касается России, то какой ей смысл вообще, покорять Украину или другие страны, если она имеет самую большую территорию в мире с богатейшими природными ресурсами и одновременно довольно низкую плотность населения? Единственное, что сегодня хотят россияне , так это безопасность своих границ от баз НАТО. Не надо также забывать, что исторически именно Россия спасала Европу от самой Европы в 1812 и 1945 г.. Я уже ничего не говорю о Первой мировой войне (1914-1918), когда разрушились сразу три империи. Кроме того, европейцы повинны в возникновении двух мировых войн и не исключено, что и третьей. Причём, каждый второй погибший во Второй мировой войне россиянин, поэтому, господа бандеровцы, сделайте соответствующие выводы – хотят ли русские войны и кому сейчас выгодно прибрать к рукам Украину?

И поверьте, эти кровожадные западные неоколонизаторы готовы поставлять оружие до последнего убитого майданутого бандеровца, тем более что военная операция на Украине продолжится до тех пор, пока Россия не достигнет главной цели – защитить страну от внешней военной угрозы со стороны Запада! Мало того, именно они заставляют марионетку Зеленского уговорить Молдавию и Грузию открыть второй фронт обещая им виртуальную общую победу. Порой мне трудно понять, почему именно на Украине Запад смог так легко найти достаточное количество управляемых облапошенных «патриотов» , руками которых он воюет с Россией, предоставляя им доллары и евро за геноцид своего народа !

Дорогие мои украинцы! В современном мире нет места дружбе между народами , поскольку идёт обыкновенная борьба за сферы влияния и за энергетические ресурсы, ничего общего не имеющее с борьбой за торжество демократии. В современном мире превалируют только геополитические интересы и никакая другая идеология, что давно уже не секрет для здравомыслящих людей. Ведь именно поэтому самые богатые люди Украины ,давно зная об этом, уже дружно покинули страну.

Ведь именно поэтому только после военного противостояния с Россией, депутаты Евросоюза, которые долгие годы не принимали Украину в свои ряды из-за отсутствия в ней демократии ,стоя аплодировали Зеленскому – президенту ,по сути, опять же недемократической страны , лживо обещая на этот раз принять Украину в Евросоюз, несмотря на то, что в состоянии войны нельзя не только подавать заявку в ЕС и НАТО, но и делать заявления и обещать о вступлении в эти структуры пока не восстановится территориальная целостность страны. Этим европейские политики доказали, что они остались нацистскими преступниками, которые 80 лет назад легли под фашистскую Германию, а сегодня легли под США вопреки национальным интересам своих стран.

Важно отметить, что Россия проводит спецоперацию согласно международному праву, согласно договору о военной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛДНР) после признания их независимости. Согласно статье 51 главе 7 Устава ООН, государства могут «самостоятельно инициировать неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации».

Одновременно с этим не понятно, почему Украина не объявляла России войну?А все очень просто, поскольку режим необъявленной войны позволяет воюющей стороне уходить от ответственности за военные преступления и оставляет без защиты участников боевых действий!

Скажу больше, сегодня Россия имела не только моральное право, но и самое настоящее юридическое и международное право на спецоперацию на Украине!Дело в том, что согласно статье 106 и 107 Устава ООН,четырем странам — победительницам в ВОВ (СССР, США, Великобритании и Китаю), прямо разрешается использование военной силы в случае, если итоги Второй Мировой войны будут пересмотрены и вновь возникнут очаги нацизма. Причем, согласно этому документу, любая из стран-победительниц может начать военную операцию, только поставив в известность остальную тройку, не получая при этом их согласия.



А что такое, если не пересмотр итогов Второй мировой войны, — фашистские кресты "Азова" и памятники Бандере. И разве не Украина активно пропагандировала нацизм, в том числе через школьные учебники и детские книги, возводя бандеровцев и предателей в ранг "героев", призывая фактически к геноциду русских. Кроме того, на Украине за последние 15 лет было совершено тысячу действий на официальном уровне в корень меняющих представление человека о фундаментальных итогах Второй мировой войны.

При этом трагедия заключается в том, что Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно, прикрываясь своим происхождением сам, и прикрывает духовных и кровных наследников палачей своего народа – бандеровских еврейских неонацистов, приведших его к власти над украинским народом ! В этом отношении поучительны высказывания олигарха Коломойского, который активно финансировал предвыборную компанию Зеленского, приведя его к власти :

Читая это кощунственное и циничное заявление Коломойского , складывается впечатление, что бандеровские еврейские неонацисты, пришедшие к власти ,вместе с коллективным Западом стремятся отомстить украинцам за их еврейские погромы и исторический ярый антисемитизм! Ведь общеизвестно, что антисемитизм на Украине получил повсеместное распространение и его жители устраивали погром за погромом, из-за чего многие евреи эмигрировали в США и другие страны.

Видимо поэтому, втянув Украину в военное противостояние с Россией, они стремятся полностью уничтожить украинский народ!Остается только пожалеть украинский народ и выразить сожаление, что на президентских выборах у столь многочисленного народа не нашлось достойного украинца, способного успешно возглавить свою страну и предотвратить эту братоубийственную войну !

Важно также отметить, что почетный профессор юридического факультета Гарварда Алан Дершовиц призвал Зеленского извиниться за свое лживое утверждение о том, что якобы украинцы не имели отношения к Холокосту! По его словам, «украинцы почти без исключения либо участвовали в массовых убийствах евреев, либо молчали, когда их еврейских соседей задерживали и расстреливали. Многих украинцев из числа тех, кто нажимал на спусковой крючок, нацисты набирали в расстрельные команды. И очень мало кто из них спасал евреев. Украинцы были причастны к этим массовым убийствам евреев в большей мере, чем жители большинства других стран», — заявил профессор. Однозначно Министр иностранных дел России Лавров был прав, говоря Зеленскому ,что еврейская кровь в жилах – вовсе не панацея от нацизма в голове! Однако, что с кровавого клоуна и наркомана возьмешь? У него одна дорога – на виселицу и он собирается выложить эту дорогу трупами своих сограждан!

Однозначно наркокомандующий Вовочка, будучи шутом, стал президентом, а теперь ,будучи президентом, опять становится управляемым шутом !Ведь об этом ярко свидетельствует его последнее заявление, в котором он в состоянии очередного кокаинового угара после того , как НАТО отказало перекрыть для полетов воздушное пространство Украины, подверг коллективный Запад критике и в бездействии, в результате чего даже британцы винят его в желании начать Третью мировую войну!

Дорогой ты мой, о подлости и продажности Запада надо было думать раньше, особенно на примере войны в Южной Осетии в 2008 г., а не подвергать свой народ физическому уничтожению, лживо и подло обманывая мировую общественность якобы в зверствах российских солдат!

Вместе с тем хотелось бы спросить у Вовочки : «Сможет ли он назвать хоть одну страну в мире, которой смогли помочь американцы и их европейские союзники ?». А может ему напомнить слова видного британского историка Найала Фергюсона «Соединенные Штаты должны признать себя империей зла в прямом смысле, а не «гегемоном», лишь издалека помогающим другим странам»...Ой, чуть не забыл напомнить Вовочке правдивые слова бывшего Госсекретаря США Генри Киссинджера !

А может Вовочка уже забыл события, происходящие в 2008 г. в Грузии , которые наглядно продемонстрировали виртуальный миф о всемогуществе НАТО и надёжности защиты своих партнёров от якобы угрозы со стороны России! Единственное, чем тогда НАТО смогло помочь своим союзникам, так это гуманитарной помощью с питьевой водой и памперсами (видимо, для слабонервных). В результате натовские корабли спешно и трусливо покинули не только Черное море, но и Восточное Средиземноморье, а мирный план Медведева-Саркози был принят в первоначальной редакции , а не в том , что предлагала амбициозная Кондолиза Райс.

Хотелось бы также напомнить инцидент, когда после того, как турецкие ВВС сбили военный российский самолёт близ сирийской границы, американцы сразу же предупредили своих турецких союзников – члена НАТО Турцию – что в случае обострения обстановки они не примут участия в военном противостоянии с Россией.И вот после этого неадекватный авантюрист Зеленский цинично призывает коллективный Запад произвести упреждающий ядерный удар по России!Вовочка,пошевели мозгами, и неужели ты веришь в то , что из-за кучки бандеровских нацистов, которых просто используют как пушечное мясо,продажный коллективный Запад пойдет на ядерный Армагеддон – равносильный концу света!

Вместе с тем важной особенностью внешней политики США стало все более очевидное расхождение между декларируемыми ценностями и реальностью.Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и её стали ненавидеть во многих странах мира! К примеру, из-за просчётов во внешней политике США в Грузии , как и во многих странах, постепенно растёт недовольство проводимой ею политикой и многие мои соотечественники, которые раньше были весьма благодарны американским друзьям, теперь стали их открыто критиковать.Дело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка :«Хуже войны с Америкой — это дружба с ней ». Вдумайтесь в это высказывание и вы поймёте сколько в нём разочарования и недоверия !

Полагаю, этот пример довольно поучителен и украинцы сделают соответствующие выводы и не допустят, чтобы их территория в случае войны России с США превратилась бы в радиоактивный пепел! Неужели для официального заверения о невозможности вступления Украины в НАТО надо было разжигать кровопролитную войну на Украине ? Хватит наконец-то бессовестно обманывать, разводя как лохов многих неадекватных украинцев возможностью их вступления в НАТО!Может быть хоть сейчас после обильно пролитой крови Зеленский все-таки отменит постановление в конституции Украины о вступлении в НАТО, которое так пагубно для страны зафиксировал его коррумпированный предшественник Порошенко?

Зеленскому давно пора прислушаться призыву разумного полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора, который призвал президента Украины Зеленского сложить оружие и согласиться на вариант заключения мира, предложенного Москвой. Речь идет о признании Крыма, ДНР, ЛНР, демилитаризации, денацификации и нейтральном статусе Украины.По мнению Макгрегора, дальнейшее сопротивление ВСУ российским войскам бесполезно и обязательно приведет к уничтожению Украины как государства ! По его совам, президент Зеленский производит впечатление марионетки, подвергая огромное число своих граждан ненужному риску, считает американский военный !

Как тут не вспомнить историю японского вице-адмирала Тэкиджиро Ониши, создателя отряда летчиков-камикадзе для уничтожения самолетов и кораблей США , который после капитуляции Японии осознал всю бессмысленность и жестокость своей идеи с камикадзе, и в качестве искупления вины совершил харакири, принеся в своей предсмертной записке извинения душам 4000 жизней молодых пилотов, погибших по его вине! Уверен, на подобное не хватит мужества продажному Зеленскому ,бессмысленно призвавшему весь героический украинский народ стать «камикадзе»!

И разве не митингующие «борцы за справедливость», которые сегодня неадекватно и бессмысленно защищают не украинский народ, а фактически бандеровскую шваль, забыли как они хлопали в ладошки неотесанной авантюристке Виктории Нуланд, которая запомнилась многим весьма озабоченной, когда раздавала печенья оплаченным митингующим на Майдане , тем самым афишируя – кто осуществил наглый государственный переворотом и установил на Украине неонацистское бандеровское правительство! Именно об пишет украинцам в своем открытом письме американский политик, 72-ой министр финансов США Пол Генри О‘Нил, официально заявляя : «Под видом Майдана на Украине было осуществлено вторжение США»!

Он прямо называет беспорядки «управляемым государственным переворотом», полностью проведенным по указке и сценарию Вашингтона. Госдеп дергал за ниточки, а беснующиеся на Майдане оболваненные украинцы послушно повторяли за своими кукловодами все движения. Таким образом, Оранжевой революции для построения «демократического государства» в Украине никогда не было и ошибка Майдана слишком дорого обойдется Незалежной и платить за нее будет еще не одно поколение украинцев!

Вместе с тем Пол Генри О‘Нил советует украинцам забыть о Майдане и вспомнить о своих истинных национальных интересах и ценностях, тем более что украинцы гораздо ближе к России, чем к Европе. Останьтесь свободными и не становитесь членом ЕС, который давно уже находится в экономическом тупике и не в состоянии освободиться от своей долговой ловушки, которая скоро обязательно приведет к ее распаду . Будьте нейтральны, как Швейцария и выбросьте из правительства проамериканских политиков и министров. Измените вашу Конституцию и федерализируйте свою страну, чтобы соблюсти права всех украинцев, которые живут в вашей прекрасной стране, чтобы остановить войну. Откажитесь от помощи – МВФ и Всемирного банка США, которые затягивают вас в финансовую кабалу!

Таким образом, дорогие украинцы, главным вашим врагом, как ,кстати, и грузин, является не Россия, а амбициозный Запад, который и втянул вас в эту войну, в которой не будет ни победителей, ни побежденных! Последние восемь лет Украина окончательно превратилась в американскую колонию – а заодно в масштабный неонацистский проект "Анти-Россия". Считать же , что Украина может воевать против России до победного конца , достаточно бессмысленно.

Нужно ещё раз для себя чётко зафиксировать, что ни с какой Украиной Россия не воюет, а воюет она фактически с гегемонией Запада и бандеровским нацизмом .Именно поэтому ,безусловно, были своевременными и дальновидными действия Путина, предотвратившие размещение военно-морских баз НАТО в Крыму и как патриотично прозвучали его слова «После тяжелого, длительного и изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки – в Россию»!Таким образом, США не удалось реализовать свою заветную мечту превратить Крым в «непотопляемый авианосец» , контролирующий всю акваторию Чёрного моря .Трудно даже представить, какая опасность грозила бы безопасности России, если бы это произошло !

Кроме того, не надо забывать, что Украина и Киев много веков были территорией Российской Империи и если бы не Россия, то Украины, как государства ,вообще, бы не было на карте мира !А может напомнить сегодняшним бандеровцам, как в 1922 году в состав Союза Советских Социалистических Республик Украина вошла без Харькова, без Херсона, без Одессы и Донецка, без Луганска, ну и, конечно, без Крыма и Львова !

Посмотрите на эту карту и вы поймете кому обязаны украинцы расширением своей территории и созданием столь обширного государства. Но, к сожалению, некоторые украинцы уже забыли этих деятелей и ,видимо, вспомнят это только тогда, когда их государство благодаря агрессивной политики Запада распадется на несколько частей и они опять начнут с того незначительного, с чего начинали !

Гражданам Украины следует также понять, что в сегодняшней создавшейся обстановке у России нет другого выхода, как уничтожить украинскую антинародную хунту, иначе русское государство навсегда исчезнет с политической карты, а русский народ прекратит своё существование, как субъект мировой истории! Нейтралитет, который сегодня предлагает Путин Украине, это всего лишь «Пакт о ненападении» со стороны России при условии отказа Незалежной от НАТО» !

Вместе с тем тревожным ударом для США стал отказ десятка стран в ООН от санкций против России, среди которых были даже европейские страны, находящиеся под влиянием американцев !Наконец-то до Запада начало доходить, что санкционная война – это не игра в одни ворота и теперь пусть все знают, что Россия готова на самый решительный шаг для защиты своих интересов!

То, что решение о денацификации Украины было принято российским руководством именно сейчас, является своевременной реакцией на возрастающие угрозы. Если бы этого не произошло, то уже завтра была угроза того, что накачанная оружием и русофобией Украина ринулась в бой еще более активной поддержке Запада. Угроза появления на Украине настоящего смертоносного ядерного и биологического оружия стала реальностью. И эта угроза росла с каждым месяцем и днем! Именно поэтому после окончания спецоперации на Украине она должна стать нейтральным государством по образу Швейцарии, чтобы от нее никогда не исходила угроза безопасности Матушки России. Либо полная капитуляция и уничтожение неонацистского бандеровского руководства (не путать с украинцами), либо через несколько лет — всё по новой.В этом и основная причина сегодняшнего противостояния России с Украиной !

Вместе с тем, проводя специальную военную операцию, Россия утверждает себя как страну русской православной цивилизации, противостоящей мировому глобализму, обостряя конфликт между однополярным и многополярным миром. Война Путина с глобальным мировым порядком направлена против заветной мечты американских ястребов , пытающихся построить новый однополярный мировой порядок ,в котором США будут доминировать во всем мире!

Сегодня подтверждаются слова известного врага и ненавистника России Збигнева Бжезинского, что СССР с его коммунистической идеологией – куда меньший враг для США, чем Россия, которая восстановила свой военный потенциал и национальную ипостась! То, что США и контролируемым ими еврокомиссарам нужна война, было понятно уже давно. И США сделали все, чтобы вынудить Россию эту войну начать, чтобы этим хоть как-то оправдать устроенный ими же экономический кризис, вследствие того, что уровень потребления в западных странах явно не соответствовал их производительности.

Вместе с тем Путин, как президент России, сознательно не хочет давать происходящему квалификацию войны, поскольку он не желает войти в историю Верховным Главнокомандующим Отечественной войны одних славян – против других, пусть даже – неонацистов, поэтому Путин назвал происходящее спецоперацией! Несомненно, россиянам сложно воевать с Украиной, поскольку там живут те, кто еще до недавнего времени сами считались русскими. Но,к сожалению, сегодня они «американизировались» и сейчас россияне вынуждены сражаться с этими людьми, максимально щадя население. Причем эта американизация дошла до того, что многие облапошенные украинцы стали верить в лживую бандеровскую пропаганду, что якобы даже Байден по их версии Байданенко, потомок основателя Запорожской Сечи !

Вместе с тем майданутые бандеровцы не жалеют посылать на фронт необученных солдат, в результате чего фронт буквально завален телами насильно мобилизованных молодых украинцев! По данным Минобороны РФ только с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении и под Харьковом более 4000 человек убитыми и 8000 ранеными. Причём винить в этом киевские власти могут только самих себя и своё тупое бычье упрямство, а заодно и всех своих продажных советчиков.

Кроме того, на Украине прошло 7 волн массовой мобилизации, в результате чего молодых мужчин на Украине везде вылавливают и отправляют на фронт. Многие же украинцы, не желающие воевать за проклятый бандеровский режим и отдавать свою жизнь за продажных американцев, прячутся и покидают страну. Дело дошло до того, что всех женщин до 60 лет обязали с 1 октября встать на воинский учет. Видимо, Зеленский собрался воевать уже даже не до последнего украинца, а до последней украинки! И разве не кощунство, когда наркокомандующий Зеленский предлагает обменять военнопленных на поставки аммиака через Украину?

Важно также отметить, что США, как ни странно, не заинтересованы в победе Украины. Именно поэтому на Украину поступают западные вооружения ровно в том количестве и такого качества, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше, но в конечном итоге Украина обязательно должна проиграть России. В этом отношении поучительны слова покойного Жириновского «Украинцы очень странные люди : молются на европейцев, работают на евреев, тупо умирают за американцев, а за все это почему-то ненавидят русских!».

Одновременно с этим хотелось бы верить, что на Украине еще остались здравомыслящие люди! Об этом явно свидетельствуют добровольцы из Украины, которые хотят воевать на стороне России против ненавистной им бандеровской хунты. А таких мстителей режима, объединившихся в различные областные бригады, достаточно много.Остается только сожалеть, что на Украине 10% бандеровских неонацистов захватили власть и легко навязали 90% украинцам свои порядки. Порой трудно понять, что случилось с героическим украинским народом, который, не протестуя против кровавого режима, посылает на верную смерть своих детей и спокойно наблюдает за уничтожением генофонда украинской нации! Почему они превратились в камикадзе и пошли на самоубийство, превращая в руины свою страну?И разве история их не научила, что русских невозможно победить!

Однозначно российским войскам надо полностью уничтожить бандеровскую хунту, чтобы спасти украинский народ! Фашисты на территории Украины должны быть уничтожены полностью и Россия не должна повторить трагическую ошибку Хрущёва, амнистировавшего бандеровцев в 1959 году ради прекращения партизанской войны.В этом отношении заслуживают внимания слова главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины :

Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть, сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только Президента России, но и Президента Украины. Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе — первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряжённости в глобальном смысле этого слова. В связи с этим, Вы, как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!

В этой связи приобретают особый смысл слова, сказанные журналистом Владимиром Соловьевым: «Мы украинцев любим, а бандеровскую сволочь будем делать так же, как делали наши деды – жестко и последовательно!».

В своей исторической речи в начале спецоперации на Украине президент Путин заявил о священной войне, в которой России предстоит не только победить, но и спасти украинцев, ставших разменной монетой в игре алчных западных неоколонизаторов ,от полного уничтожения! Сегодня только слабоумные придурки и отъявленные русофобы не верят в то ,что,если бы не гуманное отношение руководства России к украинскому населению, которое кровожадные бандеровцы используют как «пушечное мясо», не давая возможности эвакуироваться,то эта спецоперация на Украине давно была бы уже завершена!

И когда бандеровская хунта получит от России достойный и разрушительный ответ,то многие украинцы поймут – какой геополитической катастрофе подталкивал Украину правящий нацистский режим! Ведь многие ее «преданные» европейские соседи, которые ей сегодня помогают, давно имеют территориальные претензии к ней и надеются, что в случае вступления Украины в ЕС и НАТО, алчные европейцы как условие вступления туда в первую очередь потребуют вернуть свои исторические территории , тем более что Украина находится в неестественных для нее границах.В таком случае она должна отдать Транскарпатию Венгрии, Галицию – Польше, Буковину – Румынии, а Донбасс и Крым – России.

Сегодня судьба мира полностью зависит от исхода этого противостояния, в котором одна сторона – Россия – воюет за безопасность своих границ,стараясь не задеть гражданское население, а вторая сторона – Украина – воюет в первую очередь в угоду Запада, не жалея свой народ и гнушаясь терактов (Дарья Дугина) и диверсий («Северные потоки»)!Если, используя украинский народ как пушечное мясо, победят алчные исторические колонизаторы – США, Англия, Франция, Германия и т. д., то Русский перестанет существовать, уступив однополярному миру! Наиболее же вероятен другой вариант – Россия обязательно победит и станет оплотом всех обиженных коллективным Западом народов, установив многополярный мир, в результате чего эпоха политического и экономического доминирования Запада подойдет к концу !

Как ни странно, но именно об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, читая лекцию на мероприятии британско-американского Фонда Дитчли. О том, что гегемония Запада в ближайшее время будет разрушена, говорили также многие западные политики,среди которых действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, который сказал, что на смену Западу придут Китай и Россия.

Именно поэтому я считаю, что в новейшей истории России, пожалуй, не было столь выдающегося руководителя страны, как Путин ! На мой взгляд, главная заслуга Путина перед российским народом это то, что он вернул былое величие ДЕРЖАВЕ РОССИЙСКОЙ, единственной уцелевшей части Великой страны , которую в виде сателлитных осколков с лакейским энтузиазмом пытался преподнести Западу «товарищ» Горбачев и ему подобные продажные западные марионетки. Именно они способствовали распаду СССР, изолировав Россию от союзных республик, а сейчас пытаются обложить ее НАТОвскими базами, чтобы впоследствии поделить ее территорию (подобная карта России уже существует).Если бы не целеустремленная и последовательная политика президента Путина, этот план давно уже осуществился бы.

В заключение я искренне верю и надеюсь, что героический украинский народ в скором времени откажется от фашистской бандеровской идеологии и докажет всему миру свое истинное величие!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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