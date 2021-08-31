4 детских кризиса, о которых важно знать родителям

В развитии любого ребенка есть стабильные периоды и кризисные — когда изменения очень заметны, а родители озадачены — что случилось, почему с ребенком стало так трудно? Как проходят важные кризисы и что после них изменится, рассказывает психолог Анна Скавитина.

Как он растет?

Развитие ребёнка — процесс непростой и неоднородный, это замечают все родители. Даже растёт ребёнок неравномерно: вдруг неожиданно все штаны стали короткие, а кофты впору, а через полгода всё ровно наоборот. Приехали летом на дачу или на море, а он мгновенно вырос из всех новых сандаликов. С эмоциональным и психологическим развитием происходит что-то похожее. Неожиданно появляется что-то новое и такое, что для родителей становится полным сюрпризом, особенно если это первый ребёнок. Но и последующие дети подбрасывают родителям неожиданности.

Конечно, изменения в ребёнке не падают с неба, они проходят вполне закономерно и обладают определенной последовательностью. Источник развития — социальная среда. Гениальный советский психолог Л. С. Выготский ввёл специальное понятие — «социальная среда развития». Это особое отношение между ребёнком и окружающей его социальной средой, которая воспитывает и обучает его. Именно это отношение и приводит к появлению нового на разных возрастных этапах.

Одинаковы ли эти этапы у всех детей? Нет, конечно. У всех детей есть внешний (поведение) и внутренний (переживания) план. На одного ребёнка конфликты в семье окажут незначительное влияние, а у другого вызовут неврозы, но на другом этапе развития те же события повлияют на ребёнка совсем по-другому. Психика ребёнка разная на разных этапах развития. Изменения у ребёнка могут происходить медленно, постепенно, а могут и резко, скачком. Поэтому говорят, что развитие делится на стабильные периоды и кризисные. В длительных стабильных периодах развитие происходит почти незаметно для окружающих, но изменения идут и постепенно накапливаются. В конце этапа, который может длиться не один год, можно заметить скачок, и только тогда мы можем оценить тот сложный путь, который прошёл ребёнок: появляется что-то новое и важное. Кризис — резкий бурный скачок, в который ребёнок резко меняется, обычно длится несколько месяцев, и лишь при неблагоприятных обстоятельствах он может затянуться на год или два.

Некоторые психологи считают, что кризисов быть вообще не должно — это результат неправильного воспитания, всё должно быть ровно и гармонично, другие, напротив, уверены, что не пройдя вовремя через кризис, ребёнок не будет развиваться полноценно. Наверное, не так важно, правильно это или не правильно, важно, что кризисы — переломные моменты в развитии детей случаются практически у всех. Поэтому лучше знать их в лицо, то есть знать, что вам ждать в ближайшем будущем и как пережить резкие изменения в поведении ребёнка, поддержать его и себя.

Как заметить кризис?

Кризисы начинаются и завершаются незаметно, их границы размыты. Обострение ситуации случается примерно в середине. Родители это описывают как «трудновоспитуемость», «был нормальный, не знаю, что на него нашло». Главные изменения у ребёнка происходят внутри, но отражаются они на внешнем уровне. Это этапы, когда развитие как будто пошло вспять. То, что ребёнок освоил, вдруг разваливается, он спытывает трудности с окружающими, его перестаёт интересовать то, что привлекало до этого, всё, что раньше радовало — не радует, ценности неожиданно меняются.

Непонятно, что с ним делать и как жить дальше, потому что привычные способы взаимодействия неожиданно перестали работать. Но вместе с тем появляется что-то новое, часто пугающее родителей, потому что они с такими проявлениями ребёнка дела ещё не имели. То есть кризис — это революционная ситуация в развитии. Потребности выросли, а возможности их реализовать еще нет, и сложившиеся отношения с заботящимися взрослыми никак не соответствуют новым потребностям.

Кризисные и стабильные периоды чередуются, это немного помогает детям и родителям выживать в отношениях друг с другом: всегда можно держать в голове, что и «это тоже пройдёт». Л. С. Выготский описывал такую последовательность: кризис новорожденности — младенческий возраст (2 месяца — 1 год) — кризис 1 года — раннее детство (1 -3 года) — кризис 3 лет — дошкольный возраст (3−7 лет) — кризис 7 лет — школьный возраст (8−12 лет) — кризис 13 лет — пубертатный возраст (13−17 лет) — кризис 17 лет. Эта периодизация связана и с накапливающимися возможностями ребёнка и с социальной средой, и ориентирована на нашу систему образования. Так, в детские дошкольные образовательные учреждения ребёнок попадает примерно к 3-м годам, в школу идёт в 7, а заканчивал раньше в 17, а теперь уже в 18 лет. В других странах с интересом относятся к периодизации Выготского и его идеям, но вносят свои коррективы: если ребёнок идёт в школу в 5 лет, а не в 7, то и кризиса 7 лет у него, очевидно, не будет, он скорее сместится к 5 или 6 годам. Но и у 7-летнего первоклассника кризис может случиться не в день рождения, а лет в 8, а часто в середине. 3-го класса. Так что цифры эти ориентировочные.

Что происходит?

Давайте рассмотрим основные «революционные» изменения, которые происходят в возрастных кризисах маленьких детей.

Кризис новорожденности: я родился и ничего ещё не умею. Чтобы выжить, мне нужны заботливые люди вокруг, но умею привлекать их внимание только одним способом. Мне надо этому научиться, я кричу, но скоро научусь улыбаться. Посмотрим, что работает быстрее и лучше.

Родительская стратегия: внимательное вслушивание в потребности ребёнка, вера, что родители постепенно начинают понимать «язык» младенца, что его знание не является врожденным ни у одного родителя, стремление удовлетворить все потребности и окутать теплом и заботой.

Результат кризиса:ребёнок учится привлекать внимание родителей к своему состоянию довольно быстро с помощью крика, улыбки и движений, его самочувствие от взаимодействия с близкими улучшается, и он приобретает огромное количество навыков за очень короткий момент времени.

Кризис 1 года. Безопасность и доверие. Я должен понять, безопасно жить в этом мире или нет. Могу ли я доверять миру и людям вокруг? Я уже научился ползать/ходить/бежать, смогу ли я всё делать сам, будут ли меня поддерживать?

Родительская стратегия: поддержка, удовлетворение потребностей, близкий контакт.

Результат кризиса: доверие к себе, своим возможностям и миру.

Кризис 3 лет. Самостоятельность или зависимость. Я многое умею, я хочу все делать сам, я хочу управлять предметами и людьми, я учусь управлять собой: сам есть, одеваться, пользоваться туалетом, играть, но смогу ли я управлять мамой и папой, бабушкой и няней? Будут ли они делать всё, что я им скажу? Или я могу что-то делать с предметами, а управлять только самим собой, своим телом и своим эмоциональным состоянием?

Родительская стратегия: поддержка, выдерживание негативных эмоций, введение разумных правил поведения, гигиены и спокойное понимание, что правила ребёнку выполнять сложно и поэтому не хочется, но нужно для его развития.

Результат кризиса: желание управлять собой, своими эмоциями, поведением, автономия.

Кризис 7 лет. Могу ли я стать отдельным от семьи членом общества и там достойно себя проявлять? Смогут ли меня оценить не только близкие люди? Смогу ли я научиться чему-то, чтобы стать взрослым и научиться жить отдельно? Как мне понять, какой я и нужно ли/можно ли это показывать всем людям? Я учусь в школе, мой учитель и мои одноклассники — они для меня сейчас важнее мамы и папы, потому что они вне семьи, они совсем другие, смогу ли я быть одним из них. Родители считают, что я умный, красивый, но важно не это, важно, что считают люди в школе, во дворе, в клубе. В школе самым важным считаются отметки, а не игра, а мне страшно, вдруг, если у меня плохие отметки, то я сам очень плохой и это неисправимо. Я вообще могу перестать учиться, и буду только играть, как раньше, им же всем это раньше нравилось, чтобы не сталкиваться с тем, что у меня ничего не получается. Ошибаться — это может быть опасно, ты поверяешь уважение других.

Родительская стратегия: поддержка интереса к процессу обучения, а не к академическим достижениям и формальным оценкам, которые замечаем, хвалим, объясняем содержательно критерии оценки: «это не потому, что она вредная и тебя не любит, а потому что ты пока не до конца научился, давай, попробуем разобрать тему ещё раз?» Акцент делаем на том, что интересно именно тебе, чему ты научился, хочешь научиться. Акцент на отношениях в социальной среде, на том, что ошибки — это повод пробовать ещё раз, ни у кого не получается с первого раза. Да, мнение Учителя и детей важны, но они иногда могут быть и не правы, но это не значит, что с ними нужно перестать общаться, но нужно понять, что же происходит. Родители своим примером показывают, что работать и учиться — это интересно и захватывающе (или нет).

Результат кризиса: цепь удач или неудач приводит к формированию устойчивого эмоционального отношения к себе: к комплексу неполноценности и оскорбленному самолюбию либо в хорошем исходе к чувству собственной значимости, компетентности, возможности преодолевать социальные сложности. Появляется усложнение чувств и учёт их логики, внутренняя жизнь ребёнка становится более глубокой и разнообразной. Ребёнок начинает (только начинает!) оценивать поступок с точки зрения отдаленных последствий. Ребёнок учится скрывать чувства, теряется детская непосредственность выражения переживаний. Но пока ребёнок ещё готов забыться и импульсивно сделать то, что хочется немедленно.

Если что-то пошло не так

Если кризис ребёнком пройден неудачно, или ребёнок «завис» по дороге, то важно понимать, что это не конец истории. Негативные последствия могут преследовать нас всю жизнь, но это подлежит изменению. Да, это потребует дополнительных усилий, времени и желания, но часто того стоит, потому что улучшает качество жизни и подталкивает ребёнка, да и взрослых к дальнейшему росту и развитию, принятию себя, мотивации к обучению.

Сегодняшним родителям непросто, потому что информации о развитии детей стало много, она доступна, от родителей мир требует не только заботы в формате «сыт, одет, обут», но и предъявляет множество требований к интеллектуальным и эмоциональным потребностям развивающихся людей. Этап становления родителем — это тоже серьезный кризис, который накрывает нас, как только появляются у нас дети, и не отпускает долго-долго. Мы ещё раз и ещё вместе со своими детьми заново преодолеваем и свои собственные, часто не очень правильно пройденные возрастные кризисы. Это и правда сложно, но мы можем использовать эту возможность, чтобы перепрожить заодно и свои кризисы, кое-что приведя в лучшее состояние, чем в детстве.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2292964113850829761/

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