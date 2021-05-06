«Катюша» не народная песня. Ее сочинил автор главной мелодии русского футбола

Песня «Катюша» так давно и прочно вошла в русскую культуру, что кажется: это народная песня. Но вообще-то нет: у нее есть конкретная дата и авторы.

Она появилась в 1938 году благодаря стихам Михаила Исаковского, который получил за нее и другие тексты известных песен Сталинскую премию первой степени. Композитором выступил Матвей Блантер.

До начала Второй мировой войны оставалось меньше года, до нападения на СССР – меньше трех, но уже тогда была гражданская война в Испании, а японские войска сталкивались с советскими. С началом Отечественной войны «Катюша» стала военной песней о девушке, которая ждет служащего парня.

На фронте бойцы добавляли и свои куплеты, существовала даже другая версия – «Фронтовая Катюша». Песню перепевали и в других странах, во время войны она воспринималась как партизанский гимн.

Вокруг песни – несколько историй.

• В песне – 20 строк, первый куплет повторяет последний. Первые восемь строк Исаковский написал легко еще в начале 1938-го, потом появилась проблема: «Я не знал, что же дальше делать с Катюшей, которую я заставил выйти «на высокий берег, на крутой» и запеть песню. Поэтому стихи пришлось пока отложить, хотя начало их мне определенно нравилось».