«Катюша» не народная песня. Ее сочинил автор главной мелодии русского футбола

Песня «Катюша» так давно и прочно вошла в русскую культуру, что кажется: это народная песня. Но вообще-то нет: у нее есть конкретная дата и авторы.
Она появилась в 1938 году благодаря стихам Михаила Исаковского, который получил за нее и другие тексты известных песен Сталинскую премию первой степени. Композитором выступил Матвей Блантер.
До начала Второй мировой войны оставалось меньше года, до нападения на СССР – меньше трех, но уже тогда была гражданская война в Испании, а японские войска сталкивались с советскими. С началом Отечественной войны «Катюша» стала военной песней о девушке, которая ждет служащего парня.
На фронте бойцы добавляли и свои куплеты, существовала даже другая версия – «Фронтовая Катюша». Песню перепевали и в других странах, во время войны она воспринималась как партизанский гимн.
Вокруг песни – несколько историй.
• В песне – 20 строк, первый куплет повторяет последний. Первые восемь строк Исаковский написал легко еще в начале 1938-го, потом появилась проблема: «Я не знал, что же дальше делать с Катюшей, которую я заставил выйти «на высокий берег, на крутой» и запеть песню. Поэтому стихи пришлось пока отложить, хотя начало их мне определенно нравилось».
Весной Исаковский встретился с Блантером, который расспрашивал о стихах для музыки, и поделился сочинениями.Летом была написана музыка, так что стихи следовало дописать. Блантер нашел Исаковского в Крыму, возникли трудности: «Я немедленно принялся за работу, хотя это было для меня крайне трудно: вне дома, вне привычной обстановки я почти не могу работать, у меня ничего не получается».
И все же получилось за несколько дней. А 28 ноября 1938 года песня впервые прозвучала при помощи Государственного джаз-оркестра под управлением Кнушевицкого.
• Есть и другая версия: Блантер и Исаковский дописали стихи на Дальнем Востоке, когда познакомились с участницей русско-японского конфликта на Хасане Екатериной Алексеевой.
• Сам Блантер был в восторге от стихов: «Катюша» без остатка заняла мое воображение. Вслушиваясь в слова Исаковского, я заметил, что в стихотворении его очень звонкая интонация. И, в частности, вот это: бéрег, нá берег! Какая причудливая игра ударений!»
• Кто исполнил «Катюшу» впервые – есть несколько версий, например, что тогда в ноябре это сделала Вера Красовицкая, но, возможно, первой спела Лидия Русланова. Историки больше склоняются к имени Валентины Батищевой, с голосом которой «Катюша» впервые вышла на пластинке.
• Почему именно это имя? Исаковский не откровенничал на эту тему, но имя Катюша присутствовало и в других стихах – и до, и после. Есть версия, что посвящались они первой учительнице Исаковского – Екатерине Горанской, которая сильно помогала ему в юные годы – подкармливала, отправляла к врачу, приносила учебники, чтобы он из-за болезни учился дома. Ей посвящено и стихотворение «Учительница сельской школы».
• Всего существовало минимум 112 версий стихотворения – все их собрал историк Иван Розанов.
• Реактивный миномет БМ-13 получил неофициальное название «Катюша». В пользу версии о том, что это эффект песни, говорит одно из первых применений оружия с крутого берега реки – у бойцов возникала ассоциация с текстом песни.
• Есть история о том, как русские войска услышали «Катюшу» по патефону из немецкого окопа, причем несколько раз. Красноармейцев разозлил именно сам факт исполнения «Катюши» в фашистском лагере, поэтому они внезапно напали на немцев и отобрали патефон.
• Во Владивостоке есть памятник «Катюше» на берегу Амурского залива.
• В селе Всходы Угранского района недалеко от родной деревни Исаковского есть музей песни. Он открылся в 1985 году. Там хранятся фотографии из личного архива Исаковского, его личные вещи. Все 112 вариантов переделок песни собраны там, как и пластинка с исполнением Батищевой.
• Считается, что в песне поется про берег реки Угры, там есть памятник «Катюшин берег».
Блантер – автор и футбольного марша, который исполнялся на играх чемпионата СССР, а затем звучал на матчах РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Он был написан тогда же, когда и «Катюша» – в 1938 году.
Блантер любил футбол – он болел за ЦДКА, а на одном из матчей замерил время прохода футболистов от подтрибунного помещения до центра поля. Ровно столько – одну минуту – и длится марш. В 2009 году возник спор по поводу денежных отчислений РПЛ за использование марша, но внучка Блантера Татьяна Бродская заявила: никаких отчислений семье не нужно, поскольку Блантер написал марш в дар футбольному сообществу.Россия предлагала «Катюшу» на замену гимну России во время соревнований. CAS запретил ее использование на ближайших Олимпиадах.
Источник : https://gol.ru/materials/5247
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