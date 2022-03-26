Малоизвестные факты о викингах, которые стали известными благодаря археологическим находкам

Нецивилизованные, грязные и кровожадные толпы варваров, которые разрушали и грабили всё, что подворачивалось под руку – именно такими многие представляли себе викингов.

Однако после ряда археологических находок сложившийся стереотип оказался полностью разрушен.

В нашем обзоре 10-ка фактов о викингах.

1. Саги о викингах

Саги о викингах.

Сегодня существует два основных источника информации о путешествиях викингов в Новый Свет: «Сага о Гренландцах» и «Сага об Эрике Рыжем». Хотя на самом деле эти саги были записаны через несколько сотен лет после самих путешествий, поэтому не стоит воспринимать их как истину в последней инстанции. Несмотря на то, что было дано довольно подробное описание того, что случилось с викингами по пути и что произошло, когда они добрались до места назначения, в сагах ни слова не сказано, почему викинги ушли из Нового Света и куда направились дальше. Также в двух сагах по-разному описывается судьба Торфинна Карлсефни после его отплытия из Нового Света.

В «Саге о Гренландцах» утверждалось, что Торфинн вернулся в Глаумбэр (Исландия), а «Сага об Эрике Рыжем» рассказывает, что Торфинн вернулся в свое первоначальное родовое поместье (именно этот вариант считался более правдоподобным).

2. Л’Анс-о-Медоуз

Но последняя археологическая находка поставила под сомнение этот факт. В 2001-2002 годах исследователи обнаружили огромный длинный дом под землей в Глаумбэре. Размеры (30х8 метров) дома, который был найден в слое породы, датирующейся примерно 1104 годом нашей эры, заставляют предположить, что он принадлежал кому-то довольно влиятельному. Также конструкция длинного дома явно указывает на то, что он был построен викингами.

Л’Анс-о-Медоуз.

Уже давно ведется дискуссия относительно того, кем были первые люди, пересекшие Атлантический океан. В настоящее время древнее поселение в Ньюфаундленде считается наиболее вероятным кандидатом на роль первого свидетельства европейского присутствия в Северной Америке. Это поселение викингов 11-го века. Место очень хорошо сохранилось и все говорит о том, что люди жили в нем, по крайней мере, до 1500 года.

Дома и мастерские в этом поселении построены в стиле современных зданий в Исландии и Гренландии. А раскопки показали, что в Л’Анс-о-Медоуз люди жили не только со времен прибытия викингов, а порядка 5000 лет назад. В эпоху викингов в поселении добавилось четыре здания, которые, как полагают, были использованы в качестве мастерских и кузниц, а также восемь домов.

3. Зубы с узором

Зубы с узором.

Идея модификации тела далеко не нова, но недавние находки показали, что викинги вывели ее на совершенно иной уровень. В 2009 году в Дорсете (Англия) была обнаружена братская могила воинов викингов. Археологи Оксфордского университета, которые изучали останки, нашли что-то невероятно странное – на эмали зубов викингов были искусно вырезаны узоры. Узоры были настолько сложными и так тщательно сделанными, что для этой работы потребовался бы мастер своей работы. Мало того что подобное просто невозможно было бы сделать себе самому, сам процесс был бы невероятно болезненным.

По данным Шведского совета национального наследия, существует огромное количество зубов с аналогичными отметинами, найденных на кладбище викингов в Коппарсвике, Готланд. На некоторых зубах были только один или два знака, а на других было вырезано до четырех знаков. Пока не ясно, было ли это сделано для устрашения, как символ статуса, или просто, чтобы показать, насколько достойным бойцом человек был.

4. Солнечный камень

Солнечный камень.

По рассказам, викинги были столь удивительными моряками, что могли найти солнце даже в пасмурные дни, чтобы ориентироваться по нему. Как полагают ученые, для этого использовались кристаллы исландского шпата или «солнечного камня». Когда через этот кристалл проходит свет, он реагирует по-разному, в зависимости от места позиционирования света.

Тщательно наблюдая за тем, как кристалл реагирует на Солнце в солнечные дни, навигаторы викингов начали делать то же самое в пасмурные дни. Исландский шпат по существу деполяризует свет. При этом наблюдается феномен Гайдингера – свет в кристалле на мгновение превращается в желтую линию, если кристалл направлен на Солнце.

5. Захоронения викингов

Захоронения викингов.

Принято считать, что викинги отправляли своих воинов в последний путь на подожженных кораблях, которые использовались в роли своеобразных погребальных костров. Но это было далеко не всегда так. На удаленном полуострове в Шотландии было обнаружено захоронение вождя викингов, датируемое примерно 10 веком. В могиле было обнаружено оружие, булавка из Ирландии, рог для питья и точильный камень из Норвегии. Оружие в основном было опознано по железным частям, поскольку деревянные рукояти давно сгнили.

6. Дублин

Дублин.

Древняя история основания Дублина восходит к тем временам, когда викинги поселились в месте, которое казалось виртуальным раем на Земле. Викинги исследовали огромные территории в Европе и Северной Америке, но поселились они в районе, который в конечном счете стал Дублином. На то время относительно мягкий климат, обильные леса и река сделали эту территорию идеальным местом для зимовки, ремонта кораблей и создания обширной торговой сети.

Количество найденных реликвий викингов в Дублине просто ошеломляет. Улица Темпл Лейн была основана поселенцами-викингами. В районе Крайстчерч неоднократно находили мечи викингов, а к югу от реки Лиффи было найдено множество зданий, которые использовались для металлообработки и производства других товаров, таких как изделия из кожи, текстиля и ювелирных изделий.

7. Рабы викингов

Рабы викингов.

Легко представить викингов в качестве равноправного общества, в котором моряки, рейдеры и мародеры имели семьи, которые ждали их дома (а иногда викинги брали своих женщин с собой в рейды). Но во время раскопок могил викингов, было обнаружено, что дома викинги были фермерами. Они обрабатывали землю, причем делали это не в одиночку, а привозили с собой домой из набегов рабов.

Когда викинг умирал, то рабов, принадлежащих ему, отправляли на тот свет вместе с хозяином. Изучив могилы в Норвегии, датируемые 400 - 1050 годами, ученые обнаружили, что рабы питались только рыбой, в отличие от викингов-хозяев, которые предпочитали мясо и овощи.

8. Странное планирование городов викингов

Странное планирование городов викингов.

Когда обычно люди представляют древние и средневековые города, то они обычно считают, что они застраивались хаотично и только знать жила в отдельном квартале. Недавнее открытие древнего города викингов показало, что эти свирепые мореходы поступали по-другому. Слиасторп в северной части Германии был оплотом некоторых древних родов викингов и датских королей, начиная с короля Годфреда.

Археологи обнаружили, что город датируется примерно 700 г. н.э., и был населен примерно до 1000 года. Было раскопано около 200 домов, в которых проживала воины и элита, а также богатые и могущественные люди. В городе не было купцов, ремесленников и торговцев – те проживали в Хедебю, примерно в 4 километрах от Слиасторпа. Это предполагает очень четкое разделение между классами у викингов и тщательное планирование городов.

9. Викинги появились раньше, чем принято считать

Викинги появились раньше, чем принято считать.

Начало эпохи викингов, как правило, датируется 8 июня 793 года. Это дата первого известного набега викингов - осады монастыря у берегов Англии. Но раскопки на острове Сааремаа в Эстонии предполагают, что данная культура возникла гораздо раньше, чем все думают. В групповой могиле было найдено две лодки и останки 33 мужчин (все – скандинавского происхождения) с признаками насильственной смерти. Могила датируется 700 – 750 годами, что на 120 лет раньше знаменитого рейда викингов на Англию.

10. Связь с индейцами Северной Америки

Связь с коренными американцами (индейцами).

Помимо основания викингами поселения на территории современной Канады, исследователи также подтвердили, что между викингами и местными индейцами существовали довольно тесные взаимосвязи. В древнем поселении Л’Анс-о-Медоуз и на острове Ньюфаундленд были обнаружены множество артефактов из яшмы, которую те могли выменять только у индейцев. Также, что интересно, результат анализа ДНК группы семей, проживающих в Исландии, показал, что у ряда скандинавов есть генетический маркер, который указывает, что где-то в прошлом у них был предок индеец.

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