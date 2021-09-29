Любит – не любит? 11 самых верных способов понять, что ты дорога своему мужчине

Он молчит и только бросает на тебя задумчивые взгляды, или наоборот, очень много говорит о чувствах, но ты не уверена, верить ли ему?

Мужчины бывают разными, но любовь, именно глубокая настоящая любовь проявляется у них практически одинаково. Часто они не говорят о своих чувствах к женщине, но всегда показывают свое отношение к ней поступками.

Вот 11 способов понять, любит ли тебя твой мужчина – без домыслов и допросов:

Твое счастье ему важнее

Мужчина, по-настоящему любящий женщину, будет стремиться к длительным отношениям. При этом желания женщины для него будут выше собственных интересов.

Репост: ВКОКFBTwitterPinterest

Ты идеальна

По настоящему влюбленный мужчина не видит изъянов в своей избраннице. Поэтому не нужно обвинять мужчину в излишней лести и лжи, если то, что не нравится в себе тебе, нравится и ему.