Любит – не любит? 11 самых верных способов понять, что ты дорога своему мужчине

Он молчит и только бросает на тебя задумчивые взгляды, или наоборот, очень много говорит о чувствах, но ты не уверена, верить ли ему?
Мужчины бывают разными, но любовь, именно глубокая настоящая любовь проявляется у них практически одинаково. Часто они не говорят о своих чувствах к женщине, но всегда показывают свое отношение к ней поступками.
Вот 11 способов понять, любит ли тебя твой мужчина – без домыслов и допросов:
Твое счастье ему важнее
Мужчина, по-настоящему любящий женщину, будет стремиться к длительным отношениям. При этом желания женщины для него будут выше собственных интересов.
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
Ты идеальна
По настоящему влюбленный мужчина не видит изъянов в своей избраннице. Поэтому не нужно обвинять мужчину в излишней лести и лжи, если то, что не нравится в себе тебе, нравится и ему.
Он совершает поступки
Из мужчины очень тяжело выдавить простую фразу «Я люблю тебя», но даже если он это сказал – это всего лишь слова. Настоящая любовь, исходящая от мужчины, проявляется поступками. Твой избранник обязательно сдержит слово, данное тебе.
Он уважает тебя и твое мнение
Не существует любви без уважения. Если твой мужчина советуется с тобой, даже по некоторым собственным проблемам – значит, он уважает тебя.
Он тебе доверяет
Без доверия, как и уважения, не может быть любви. Любящий мужчина доверяет тебе больше, чем кому-либо другому и ждет от тебя того же.
Он стремится сделать максимум
Мужчина, которому ты небезразлична, всегда пытается действиями и поступками сохранить и развивать ваши отношения. Ты должна отвечать ему тем же.
Он хочет быть рядом
Любящий мужчина всегда хочет находиться рядом возле своей возлюбленной, как физически, так и эмоционально.
Он видит ваше общее будущее
Мужчина, планирующий прожить остаток жизни с любимой женщиной, всегда планирует будущее, видя свою возлюбленную рядом.
Ему трудно представить себя без тебя
Любящий мужчина всегда хочет максимум времени проводить со своей любимой. Он включает ее во все планы своих развлечений.
Ему не важно твое прошлое
Мудрый мужчина, понимая, что у всех есть прошлое, не станет попрекать тебя им. Есть только будущее с любимой женщиной – и это главнее.
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
Ты – важная часть его окружения
Мужчина, нацеленный на серьезные отношения, обязательно введет тебя в круг своего общения. И да, к друзьям и на корпоративы он тоже ходит с нею!
Все любят и стремятся к любви, в том числе и мужчины. Но не забывай: комфортно ли ему будет рядом с тобой, во многом зависит и от твоих поступков!
Источник : https://test.temaretik.com/2312259631866447954/
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