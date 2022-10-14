Чем опасен бедовик и как от него защититься?

«Бедовый» — именно так в прежние времена говорили о человеке, который притягивает проблемы и транслирует их через себя. Таких личностей нужно уметь определять, чтобы заранее защититься от их отрицательной энергетики.

Как распознать бедовика среди людей

В старину бедовиками называли людей, которые носили клеймо несчастья. Любые их действия оборачивались неприятностями, даже если были выполнены во благо. Различали три разновидности бедовиков: с врожденным невезением; из-за наведенной порчи или проклятия; по карме, когда на роду написано отработать прегрешения прошлых воплощений. Отличить бедовика можно по следующим признакам.

* Запомнить бедовика по внешности практически невозможно: невнятные черты лица и абсолютно не запоминающиеся, они, словно тени, проходят мимо, оставляя после себя лишь некоторое волнение и предчувствие скорой беды.

Бедовик обладает тяжелой энергетикой — общение с ним лишает сил. Не всегда это ощущается сразу, однако всегда опустошение наступает в ближайшие дни. Словно энергетические вампиры, такой тип людей лишает радости и счастья.

* Отличает бедовиков и неряшливость. Это может быть неопрятная одежда, беспорядок на рабочем месте, в доме, в машине, отсутствие желания что-то изменить в своем облике.

Чем опасен бедовик

* Бедовики неуклюжи и стараются оставаться в своей зоне комфорта. Они болезненно воспринимают любые перемены и стремятся уйти от любых событий, способных поменять жизнь, даже если это будет к лучшему.

Главной опасностью бедовика является сильное воздействие на окружающих. Он несет неприятности не только себе, но и всем, кто рядом с ним. Токсичная энергетика разрушительна, и общение с бедовиком может закончиться непредвиденными событиями:

* проблемами со здоровьем;

* отсутствием удачи;

* скандалами и конфликтами внутри семьи и с окружающими людьми;

* лишением сил и энергии, которые восстанавливаются с трудом;

* отсутствием перспектив для развития.

Бедовик, словно губка, впитывает в себя все хорошее, трансформирует в негатив и возвращает его с избытком. Его влияние велико, и если в окружении есть похожий по описанию и поведению человек, нужно научиться защищаться от его токсичной энергетики, которая несет лишь беды.

Методы защиты от энергетики бедовика

Существует несколько способов защиты от человека-бедовика, и их нужно использовать одновременно, чтобы исключить его негативное влияние. До тех пор, пока с бедовика не будет снято его проклятие, нужно оставаться настороже, ведь причинить зло он может мимоходом, даже не подозревая о своем дурном влиянии на тех, что его окружает.

1. Талисманы. Сильной защитой станут натуральные камни: авантюрин, змеевик и коралл. С их помощью получится выстроить барьер, который защитит вашу энергетику и биополе.

2. Заговоры. Перед выходом из дома трижды умываются и произносят: «Никому защиту мою не ослабить, зла не причинить, бед не наворотить. Как с гуся вода сходит, так и меня зло стороной обходит».

3. Укрепление биополя. Ежедневные упражнения помогут укрепить собственную защиту, чтобы не оказаться под влиянием токсичной личности.

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А вы знали об этом?

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