Зачем останки Степана Разина демонстрировали москвичам 5 лет

Реальный Степан Разин - полководец, политический деятель, "отец родной" всех униженных и оскорбленных, был казнен то ли на Красной, то ли на Болотной площади в Москве 16 июня 1671 года. Его четвертовали, тело разделили на части и выставили на высоких шестах у Москвы-реки. Там оно провисело, по меньшей мере, пять лет.

«Степенный мужчина с высокомерным лицом»

То ли от голода, то ли от притеснений и бесправия бежал из-под Воронежа на вольный Дон Тимофей Разя. Будучи человеком сильным, энергичным, смелым, он довольно скоро вошел в число "домовитых", то есть богатых казаков. Женился на плененной им же самим турчанке, которая родила трех сыновей: Ивана, Степана и Фрола.

Внешность среднего из братьев описана голландцем Яном Стрейсом: "Это был высокий и степенный мужчина, крепкого сложения, с высокомерным прямым лицом. Он держался скромно, с большой строгостью". Многие черты его внешности и характера противоречивы: к примеру, существует свидетельство шведского посла о том, что Степан Разин знал восемь языков.

С другой стороны, согласно преданию, когда его и Фрола пытали, Степан шутил: "Слыхал я, будто только ученых людей обривают в священники, мы с тобой оба неученые, а все же дождались такой чести".

Челночный дипломат

К 28 годам Степан Разин становится одним из виднейших казаков на Дону. Не только потому, что он был сыном домовитого казака и крестником самого войскового атамана Корнилы Яковлева: раньше качеств полководца в Степане проявляются дипломатические качества.

К 1658 году он в составе донского посольства отправляется в Москву. Полученное задание выполняет образцово, в Посольском приказе его даже отмечают как человека толкового и энергичного. Вскоре он примиряет в Астрахани калмыков и нагайских татар.

Позже, в походах Степан Тимофеевич будет неоднократно прибегать к хитрости и к дипломатическим уловкам. К примеру, по окончании длительного и разорительного для страны похода "за зипунами" Разина не только не арестуют как преступника, но отпустят с войском и частью оружия на Дон: таков результат переговоров казацкого атамана с царским воеводой Львовым.

Более того, Львов "принял Стеньку в названые сыновья и по русскому обычаю подарил ему образ девы Марии в прекрасном золотом окладе".

Борец с бюрократией и тиранией

Ждала Степана Разина блестящая карьера, если бы не случилось событие, кардинальным образом изменившее его отношение к жизни. Во время войны с Речью Посполитой, в 1665 году, старший брат Степана Иван Разин решил увести с фронта свой отряд домой, на Дон. Ведь казак - вольный человек, может уйти, когда захочет. Иного мнения придерживались государевы воеводы: они догнали отряд Ивана, вольнолюбивого казака арестовали и предали казни как дезертира. Бессудная казнь брата пострясла Степана.

Ненависть к аристократии и сочувствие бедным, бесправным людям окончательно укоренились в нем, и через два года он начинает готовить большой поход "за зипунами", то есть за добычей, для того, чтобы накормить казацкую голытьбу, уже в течение двадцати лет, с момента введения крепостного права, стекающуюся на вольный Дон.

Борьба с боярами и прочими угнетателями станет главным лозунгом Разина в его походах. И главной причиной того, что в разгар Крестьянской войны под его знаменами будет находиться до двухсот тысяч человек.

Хитрый полководец

Предводитель голытьбы оказался изобретательным полководцем. Выдав себя за купцов, разинцы взяли персидский город Фарабат. В течение пяти дней они торговали награбленными ранее товарами, разведывая, где находятся дома богатейших горожан. А, разведав, ограбили богачей.

В другой раз хитростью Разин победил уральских казаков. На сей раз разинцы прикинулись богомольцами. Войдя в город, отряд из сорока человек захватил ворота и позволил зайти всему войску. Был убит местный атаман, а яицкие казаки сопротивления донским не оказали.

Но главная из "умных" побед Разина - в битве у Свиного озера, в Каспийском море недалеко от Баку. На пятидесяти кораблях к острову, где был разбит лагерь казаков, приплыли персы. Увидев противника, силы которого превосходили их собственные в несколько раз, разинцы бросились к стругам и, неумело управляя ими, попытались уплыть.

Персидский флотоводец Мамед-хан принял хитрый маневр за побег и приказал сцепить персидские корабли между собой, чтобы, как в сети, поймать все войско Разина. Воспользовавшись этим, казаки принялись из всех орудий стрелять по флагманскому кораблю, взорвали его, а когда тот потянул на дно соседние и среди персов поднялась паника, принялись топить один за другим другие суда. В итоге от персидского флота осталось всего три корабля.

Стенька Разин и персидская княжна

В сражении у Свиного озера казаками был пленен сын Мамед-хана, персидский принц Шабалда. Согласно легенде, в плену оказалась и его сестра, в которую был страстно влюблен Разин, которая будто бы даже родила донскому атаману сына и которую Разин принес в жертву Волге-матушке. Однако существованию персидской княжны в реальности нет никаких документальных подтверждений. В частности, известна челобитная, с которой обращался Шабалда, прося отпустить его, но при этом принц ни словом не обмолвился о своей сестре.

Казнь

Накануне Крестьянской войны Разин захватил фактическую власть на Дону, нажив себе врага в лице собственого крестного отца атамана Яковлева. После осады Симбирска, где Разин потерпел поражение и был тяжело ранен, домовитые казаки во главе с Яковлевым смогли арестовать его, а затем и его младшего брата Фрола. В июне отряд из 76 казаков доставил Разиных в Москву. На подходе к столице к ним присоединился конвой из ста стрельцов. Братьев одели в лохмотья.

Степана привязали к позорному столбу, установленному на телеге, Фрола приковали так, чтобы он бежал рядом. Год выдался засушливым. В разгар жары арестантов торжественно провезли по улицам города. Затем жестоко пытали и четвертовали.

После смерти Разина о нем стали слагаться легенды. То он бросает со струга двадцатипудобые камни, то защищает Русь вместе с Ильей Муромцем, а то добровольно садится в тюрьму, чтобы выпустить заключенных. "Полежит так маленько, отдохнет, встанет... Дай, скажет, уголь, напишет тем углем на стене лодку, насажает в ту лодку колодников, плеснет водой: река разольется с острова до самой Волги; Стенька с молодцами грянут песни — да на Волгу!.. Ну, и поминай как звали!"

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