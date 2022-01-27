Девочка-призрак из Красноярска: кто она на самом деле

Летом 2015 года российские СМИ, а вслед за ними и зарубежные издания, пестрели сообщениями о странных фотографиях, сделанных в начале XX века в городе Красноярске. На них запечатлена странная девочка, выглядящая совершенно одинаково на снимках разных лет.

Обнаружение

История о девочке-призраке стала достоянием общественности после того, как Дана Бенюмова – креативный директор красноярской галереи «The Bad Guys», обратилась в Красноярский краеведческий музей с просьбой предоставить ей для осуществления одного из проектов старинные снимки города.

Получив фотографии, она со своими коллегами приступила к ретуши дореволюционных кадров, и тут обнаружилось, что на многих из них запечатлена одна и та же девочка. Возможно этот факт не вызвал бы никакого подозрения, если бы не то обстоятельство, что на снимках датируемых разным временем с 1906 по 1908 годы, молодая «модель» запечатлена в одной и той же одежде, с одинаковой причёской и не меняющимся выражением лица.

Д. Бенюмова, тут же поделилась своей «находкой» со старшим научным сотрудником Красноярского краеведческого музея Ильёй Куклинским, для которого этого не стало открытием.

Оказалось, что о существовании девочки-фантома, он знал с того момента, когда была проведена оцифровка стеклянных негативов и архивных фотографий.

Таинственная девочка удивительным образом присутствовала на 4 негативах и свыше 20 фотокарточках, но И. Куклинский не желал предавать сей факт огласке, поскольку до конца его не исследовал.

Образ девочки-фантома

На некоторых ретро-фотографиях разглядеть девочку-фантом не сложно, на иных нужно изрядно потрудиться, чтобы обнаружить её силуэт.

Сфотографированная в разное время на фоне самых известных на тот момент красноярских достопримечательностей таинственная незнакомка везде фигурирует в одном и том же одеянии за исключением чулок и сапожек, которые иногда меняют свою расцветку.

Красивое белое пальто, шляпка, из-под которой на правое плечо ложится длинная коса с тёмным бантом, зонт – неизменные атрибуты, позволяющие вычленить её образ на кадрах.

Внимательные исследователи красноярских фотоснимков обратили внимание, что на всех изображениях девочка-фантом смотрит в объектив камеры с недовольным, можно даже сказать грозным видом.

Учитывая, что снимки были сделаны между 1906-1908 годами, бросается в глаза бесспорная истина — не меняется не только одежда девочки-фантома, но и её возраст, хотя перемены в физическом развитии детей 7-10 лет за два года бывают более чем очевидными.

Авторство

До сих пор не раскрыта ещё она тайна: кто автор этих странных фотографий?

Поскольку на некоторых снимках просматривается штамп «Н.И. Григоровский» возникло предположение, что именно он является фотографом. Но это версия быстро отпала, поскольку краеведы определили, что Николай Иванович Григоровский не кто иной, как владелец известного в прошлом книжного магазина, а печать с его именем на фотографии свидетельствует о том, что этот снимок просто продавался в его торговом заведении.

Вторым претендентом на авторство назывался красноярский фотограф Людвиг Юльевич Вонаго, но оказалось, что он в 1934 году всего лишь передал в дар краеведческому музею стеклянные негативы, с проставленными его рукой инвентарными номерами.

Остаётся надеяться, что когда-нибудь исследователям удастся разгадать, что скрывается за анаграммой «Ф. Е.А.», встречающейся на нескольких снимках с девочкой-призраком. Возможно это инициалы какого-нибудь приезжего папарацци, хотя есть люди, утверждающие, что первая буква «Ф» может обозначать профессию мастера, то есть фотограф, и лишь буквы «Е.А.» таят его имя и фамилию.

Кто она?

Скептически настроенные люди полагают, что девочки-призрака не существует, а представленные фотографии – результат фотомонтажа, целью которого было привлечение интереса к Красноярскому краю, краеведческому музею и галерее «THE BAD GUYS», выпустившей коллекцию открыток серии «Phantom girl».

Сотрудники музея утверждают, что девочка на ретро-фотографиях настоящая, поскольку её изображения обнаруживаются и на негативах.

Другая группа лиц, полагает, что ребёнок со снимков мог быть дочерью или родственницей фотографа, который пользуясь возможностью, постоянно фотографировал чадо. Не согласные с этой точкой зрения обыватели, заостряют внимание на том, что если бы девочка была моделью, то почему на некоторых фотографиях она в центре композиции, на иных просто присутствует, а на третьих её можно рассмотреть только при пристальном изучении кадра.

Шпионская версия

Немало поклонников у шпионской версии, согласно которой эти странные фотографии дело рук некоего агентурного фотографа.

Целью его деятельности была фиксация важных городских объектов Красноярска, в том числе тех, что относились к числу стратегических, например, моста через реку Енисей или здания железнодорожного вокзала.

Помимо этого таинственная девочка, роль которой заключалась в отвлечении внимания горожан, запечатлена на фоне Пушкинского городского театра, Торгового дома Гадалова, Воскресенского собора, учительской семинарии, Чайного магазина и других достопримечательностей Красноярска.

Критики этой версии отмечают, что здания, зафиксированные на фотографиях, были построены в разное время, поэтому фотографу-шпиону пришлось бы несколько раз посещать Красноярск, а девочка за этот период должна была хоть как-то измениться. К тому же не на всех кадрах ребёнок сразу бросается в глаза, на иных отыскать её можно только с помощью лупы.

Мистика

Сторонники мистицизма называют девочку нестареющим городским фантомом, который появился на фотографиях только через 100 лет после их создания. Неслучайно же, что до Ильи Куклинского, ни один сотрудник Красноярского краеведческого музея, где долгое время хранились кадры, не замечал на них никакой странности.

Эзотерики полагают, что на фото проявляется не упокоенная душа девочки, погибшей насильственной смертью то ли от повешения, то ли от удушья.

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