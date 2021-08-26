10 утраченных древних артефактов, которые были возвращены благодаря современным технологиям

За долгую историю человечества исчезло множество интересных артефактов: животные вымирали, книги рассыпались в прах, многие из первых немых фильмов были просто уничтожены.

Но благодаря современным технологиям у учёных появилась уникальная возможность воссоздать древние сокровища, которые считались утерянными навсегда.

Смотрим.

1. Потерянные артефакты Мосула

ИГИЛ практикует уничтожение предметов старины.

В последнее время организацией «Исламское государство» (ИГИЛ) проводится ужасная и варварская практика по уничтожению бесценных предметов старины. В частности, после захвата Мосула джихадисты взорвали центральную библиотеку этого города, уничтожив тысячи бесценных древних трудов, а также кувалдами разбили большинство экспонатов музея Мосула.

Несмотря на то, что оригиналы многих произведений искусства были уничтожены или разграблены ИГИЛ, европейские ученые нашли способ сохранить их образы для будущих поколений. Организация Initial Training Network for Digital Cultural Heritage сумела воссоздать копии утраченных объектов путем их реконструкции в 3D на основе фотографий и последующей печати на 3D-принтере.

В результате был образован своего рода онлайн-музей в Интернете, в котором любой желающий может рассмотреть эти потерянные предметы с любого ракурса.

2. Музыка Древней Греции

Наряду с сокровищами из Мосула, также уже были оцифрованы потерянные артефакты из Ирака, Сирии, Египта и Непала.

Музыка древних цивилизаций считалась утерянной.

До недавнего времени музыка считалась одной из самых недолговечных форм искусства. Ведь в древнем мире не было записывающего оборудования, поэтому творчество великих певцов того времени услышать попросту невозможно. Тем не менее, вскоре подобное может измениться. Сейчас специалисты работают над воссозданием музыки древнего мира.

В Древней Греции литературные произведения всегда сопровождались музыкой. К примеру, Гомер, Сапфо и Софокл первоначально пели, а не читали свои произведения. Поэтому в их стихотворениях и пьесах содержатся вполне определенные подсказки о ритме музыки. Также удалось реконструировать древние инструменты. Поэтому вскоре может получиться услышать тысячелетнюю музыку.

3. Скрытые картины

Картины скрытые картинами.

Недавно было обнаружено, что под многими из величайших полотен скрыты другие картины. Уже в 1960-х годах в ходе экспериментов с рентгеном выяснилось, что такие мастера, как Рембрандт, Ван Гог, Пикассо и другие зачастую писали свои гениальные произведения на старых холстах, поверх предыдущих картин, которые им, вероятно, чем-то не понравились.

В 2015 году летом исследователи музея Гетти, Университета Антверпена, и Технологического университета Делфта, используя технику, получившую название «макро-рентгенофлуоресцентное сканирование», смогли частично восстановить утерянную картину Рембрандта в цвете.

Поскольку эта технология до сих пор пребывает в зачаточном состоянии, реконструированное изображение далеко от совершенства. Но первый шаг к будущему восстановлению ранее неизвестных полотен был сделан.

4. Оригинальные цвета античных статуй

Статуи-раскраски.

Первое, что о чём многие вспоминают, когда речь заходит о Древней Греции, - статуи из белого мрамора. На самом деле, это заблуждение, поскольку почти все статуи и храмы в Древней Греции были окрашены в яркие цвета.

Ученые буквально недавно начали пытаться реконструировать древние статуи в цвете с помощью таких методов, как мультиспектральное изображение и рентгеновская дифракционная спектроскопия. Несколько лет назад на свет появились цветные копии античных статуй, окрашенные так, как 2500 лет назад.

5. Первые страницы в интернете

Новая профессия - цифровой археолог.

Бесспорно, что интернет является одним из величайших изобретений в истории человечества. За последние 25 лет он произвел настоящую революцию в общении людей. Однако, первая страница, созданная Тимом Бернерсом-Ли, считалась потерянной навсегда, равно как и многие сайты 1990-х - начала 2000-х годов. Так было до тех пор, пока цифровой археолог Джим Болтон не начал восстанавливать потерянные страницы, созданные на заре интернета, которые выкладывает заново на современном хостинге.

6. Мертвые языки

Написана программа восстанавливающая протоязыки.

Согласно недавним прогнозам, уже в следующем веке 90 процентов всех языков могут полностью исчезнуть. Уже сейчас огромное количество языков считаются мертвыми. Но их исчезновение может не быть бесповоротным, поскольку с 2013 года ученые работают над способами воскрешения мертвых языков.

Исследователи из Университета Калифорнии написали программу, которая может восстановить протоязыки, являющиеся базой для всех современных языков. Когда программа была испытана в 2013 году, она успешно воссоздала австронезийский праязык, на котором говорили 7000 лет назад.

7. Самые старые записанные звуки

Восстановление звука с помощью цифрового анализа записи.

С конца 19 века наши предки сделали тысячи разнообразных звуковых записей, многие из которых в настоящее время являются совершенно уникальными. К сожалению, состояние большинства этих записей ухудшилось настолько, что предположительно через 20 лет многие из них будет просто невозможно проигрывать.

В 2002 году физик Карл Хабер впервые увидел фильм на NPR о сильно поврежденных аудиозаписях, которые невозможно воспроизвести, чтобы сделать их копии. Он сразу же приступил к разработке машины, которая могла бы захватить звук с помощью цифрового анализа записи.

В результате появился аппарат под названием IRENE, с помощью которого уже удалось восстановить такие раритеты, как самая старая в мире запись голоса (французский девушка, поющая песню в 1860 году) и единственная известная запись голоса Александра Грэма Белла.

8. Звуки, которым исполнилось 165 миллионов лет

Ученые услышали стрекотание ископаемого кузнечика.

Около 165 миллионов лет назад леса Китая последний раз слышали стрекотание ископаемого кузнечика Archaboilus musicus. В 2013 году ученые воссоздали этот давно забытый звук благодаря случайной находке и чудесам современной техники.

Во время раскопок в северо-восточном Китае ученые наткнулись на прекрасно сохранившуюся пару кузнечиков Archaboilus musicus, у которых полностью сохранились крылья. Именно после этого они смогли воссоздать звук, заполнявший леса по ночам сотни миллионов лет назад.

9. Древние лекарства, которые все еще работают

Восстановлены рецепты древних лекарств.

Общеизвестным является тот факт, что древняя медицина бесполезна, а зачастую и опасна. Тем не менее, когда ученые воссоздали некоторые из давно потерянных рецептов, они обнаружили что некоторые лекарства прекрасно работали.

К примеру, англосаксонский рецепт антимикробного средства звучал так: «Нужно взять порей и чеснок в равном количестве, хорошо растереть их вместе, после чего смешать с травами вино и бычью желчь. Настою нужно дать настояться 9 дней в латунном сосуде». Когда Фрейя Харрисон, микробиолог Британского Университета Ноттингема, воссоздала зелье, она испытала его на мышах. Оказалось, что зелье убивает микробы ничуть не хуже антибиотика.

10. Древнее пиво

Ведущий специалист по древним алкогольным напиткам.

Археолог Патрик Макговерн из Университета Пенсильвании имеет, пожалуй, самую странную профессию. Он является ведущим специалистом в мире по древним алкогольным напиткам. Проводя анализ черепков древней глиняной посуды, на которой остались 7000-летние следы пива.

После этого Макговерн проводит химический анализ, чтобы определить ингредиенты напитка и воссоздает их. В отличие от него, доктор Пат ищет забытые сорта пива в исторических книгах и рукописях. Ему уже удалось идентифицировать и воссоздать грог древнего Китая, вино этрусской цивилизации и пиво нескольких древних народностей.

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