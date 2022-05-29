Несчастная судьба княжны Агриппины

Всего у Великого князя Литовского было 23 ребенка, которые родились от двух его жена. Первой женой Ольгерда Гедеминовича стала юная русская княжна Мария, единственная дочь князя Витебского Ярослава Васильевича. Ольгерд взял Марию в жены, чтобы в будущем завладеть Витебском.

Кроме того, в стремлении завладеть новой территорией Ольгерд даже принял православную веру. Всего у супругов родилось семь детей - пять сыновей и две дочери. Все дети были наречены православными именами (Андрей, Дмитрий, Владимир, Константин, Федор, Агриппина) и воспитывались в православной вере.

Младшим их ребенком стала дочь Агриппина. В возрасте 4 лет девочка лишилась матери, а отец женился во второй раз на дочери Тверского князя Иулиании. Во втором браке у Ольгерда родилось 16 детей и все они носили языческие имена - Кенна, Ефросинья, Скиргайло, Корибут, Федора, Лунгвений, Елена, Ягайло, Мария, Каригайло, Минигайло, Александра, Екатерина, Вигунд, Свидригайло, Ядвига.

Маленькой Агриппине было всего 12 лет, когда отец принял решение выдать ее замуж. Ее супругом стал сын Великого князя Суздальско-Нижегородской земли Борис Константинович. На родине супруга Агриппину не приняли радушно, поскольку недолюбливали Бориса.

Свадьба Агриппины и Бориса

У супругов долгое время не было детей (либо они умирали при рождении и данные не сохранились). Однако по прошествии лет родилось у нее трое детей - Иван, Данила и Елена. Борис всего себя посвящал борьбе за новые территории - стремился завоевать Нижегородское княжество. В конечном итоге он этого добился, но пробыл Великим князем лишь 2 года.

Удивительно то, что предали правителя Нижнего города сами горожане - сильна была их нелюбовь к Борису Константиновичу. Побежденного князя разлучили с женой и детьми, всего заковали в оковы и развезли по разным городам. Борис и Агриппина умерли в заточении, их дочь выдали замуж за князя Холмского, а сыновья спустя многие годы заточения все-таки смогли сбежать из плена.

Агриппина Ольгердовна - младшая сестра пяти родных братьев и старшая сестра семи единокровных брата не смогла дождаться от них помощи. Год женщина прожила в заточении в ужасных условиях.

Источник

А вы знали об этом?

В апреле 1865 года, находясь на военной службе, доктор Пембертон получил сабельное ранение в грудь. Чтобы облегчить боль, он принимал морфин. Рана зажила, а зависимость от опийсодержащих лекарств осталась. Чтобы отвыкнуть от наркотика, Пембертон разрабатывает рецепт напитка на основе листьев коки, который также снимает боль, но не содержит опия. Доктор начал продавать своё изобретение под маркой «Французское кокаиновое вино Пембертона». Так начинается история всемирно известной газировки. В Индии же Кока-Колой опрыскивают посевы, поскольку она действует против вредителей вроде колорадских жуков. А ещё, что самое важное, стоит гораздо дешевле химикатов. От Кока-Колы может возникать смертельно опасная сердечная аритмия. Изначально в Кока-Кола добавляли свежие листья коки, содержащие наркотическое вещество. В конце 19 века кокаин не был под запретом и его часто использовали при производстве безалкогольных напитков для «тонизирующего эффекта». Но когда в 1903-м году в газете «New York Tribune» появилась статья, утверждавшая, что «упившиеся Кока-Колой негры из трущоб нападают на белых людей», рецепт напитка был навсегда изменён — в него стали добавлять листья коки, очищенные от наркотического вещества, а затем от них вообще отказались. Жёлтая крышечка на бутылке Кока-Колы означает, что напиток — кошерный: кукурузный сироп в нём заменён на обычный сахар.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43586644607)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Гудков –напрасно не гуди : или кто будет виноват в случае ядерного удара по Украине https://otari.mirtesen.ru/blog/43542932772/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!