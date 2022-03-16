Невероятные мистические тайны, которые хранят древние статуи

Нельзя сказать, что люди знают абсолютно все о настоящих шедеврах искусства, особенно если речь идет об обычных людях, а не об искусствоведах. Далеко не одна тайна скрывается в архитектурных творениях гениев своего времени.
В некоторых случаях присутствует даже мистика - и все это будет интересно узнать абсолютно каждому. Почему статуя Моисея имеет рога? Куда делись руки Венеры Милосской? Были ли древние статуи изначально белыми? Или все же их окрашивали в различные цвета? Ответы на эти вопросы могут удивить вас. И чтобы их узнать, вам стоит прочитать данную статью, которая подробно рассмотрит тайны, связанные с величайшими творениями гениальных скульпторов давно минувших лет, которым удавалось из мраморного блока создать произведение искусства.
Рогатый Моисей
Микеланджело создал скульптуру Моисея с интересным элементом – парой рогов. Многие ученые-историки объясняют это как неправильную интерпретацию Библии: в «Книге Исхода» сказано, что евреям было трудно смотреть на лицо Моисея, когда он спускался с горы Синай с каменными табличками, содержащими божьи заповеди. Еврейское слово, используемое в Библии, можно перевести и как «сияние», и как «рога». Однако из контекста вполне понятно, что лицо Моисея излучало сияние, а не было обрамлено рогами.
Цветная античность
Долгое время считалось, что все древнегреческие и древнеримские статуи были просто белыми. Но в соответствии с недавними исследованиями может оказаться так, что изначально они были выкрашены разноцветными красками, которые стерлись со временем и в конце концов совсем исчезли из-за воздействия солнечного света и ветра.
Страдания Русалочки
Статуя Русалочки в Копенгагене является одной из самых неудачливых скульптур в мире, так как она очень часто становилась объектом вандализма. В ее истории имеется множество подобных моментов. Ее ломали и распиливали на куски далеко не один раз, даже сейчас вы можете увидеть на ее шее «шрамы», оставшиеся после того, как ей пришлось заменить голову. Статую обезглавливали дважды – в 1964 и в 1998 годах. В 1984 году вандалы отрезали ей правую руку, а 8 марта 2006 года статуя была найдена облитой зеленой краской, в руке у нее был фалоимитатор, а на спине было выцарапано «8 марта». В 2007 году власти города объявили, что статуя будет перенесена дальше от берега, чтобы предотвратить дальнейшие акты вандализма и попытки туристов забраться на нее.
«Поцелуй» без поцелуя
«Поцелуй» - это известный шедевр Огюста Родена, который изначально назывался «Франческа да Римини» в честь итальянской аристократки тринадцатого века, чье имя было увековечено в произведении Данте «Ад ("Божественная комедия")». Ее мужем был Джованни Малатеста, но она влюбилась в его младшего брата Паоло. Они читали историю Ланселота и Гвиневры, когда Джованни нашел их вместе и убил обоих. Скульптура показывает как Паоло держит в руках книгу, однако любовники не касаются друг друга губами. Это демонстрирует, что они не совершали греха. Более нейтральное название - «Поцелуй» - было дано статуе критиками, которые увидели ее в 1887 году.
Секрет "Мраморной вуали" Рафаэля Монти
Один взгляд на эти статуи, лица которых якобы закрыты полупрозрачной вуалью, заставляет задуматься о том, как вообще можно было это сделать из обычного камня. Секрет заключается в мраморе, который использовался для создания статуи, а конкретнее – в его структуре. Блок, из которого была создана скульптура, имел два слоя – один из них более прозрачный, чем другой. Такой мрамор найти нелегко, но он существует. Скульптор имел четкое представление о том, что он хочет получить, и о том, какой мрамор нужно искать. Монти работал над поверхностью в обычном режиме, параллельно создавая резьбу, которая отделяла обычную часть от прозрачной. В итоге получилось так, что вуаль скульптуры на самом деле выглядит прозрачной.
Идеальный Давид, сделанный из бракованного мрамора
Эта известная статуя Давида была сделана Микеланджело из куска белого мрамора, который остался после работы другого скульптора, Агостино ди Дуччо. Он пытался работать с этим куском, но после нескольких неудачных попыток бросил его. Хотя Давид и рассматривался как идеал красоты, на самом деле он не был совершенным. В действительности оказалось, что у него было косоглазие. Это обнаружил профессор Стэнфордского университета Марк Ливой, который сканировал статую с помощью компьютерной лазерной технологии. Естественно, этот дефект незаметен людям, так как пятиметровая статуя возвышается на большом постаменте. Специалисты считают, что Микеланджело сделал это намеренно, чтобы Давид выглядел идеальным с обеих сторон.
Искусство и смерть
Самая загадочная скульптура находится на кладбище Побленоу в Барселоне. Она называется «Поцелуй смерти», и ее создатель до сих пор остается неизвестным. Предполагается, что ее создал Жауме Барба, но также есть предположения, что ее автором является Жоан Фонбернат. Эта скульптура находится в одном из дальних уголков кладбища, и именно она вдохновила Ингмара Бергмана на создание фильма «Седьмая печать», рассказывающего историю падшего рыцаря и Смерти
Руки Венеры Милосской
Статуя Венеры Милосской является одной из самых известных в мире, она находится в Париже, в Лувре. Говорят, что греческий крестьянин обнаружил ее в 1820 году на острове Милос. Когда скульптура была обнаружена, она была разломана на две половины, но руки были на месте. В одной руке она держала яблоко, а другой придерживала свое одеяние, чтобы оно не упало на землю. Когда офицеры французского военно-морского флота увидели ее и поняли, что она имеет большую историческую ценность, статую было приказано вывезти с остров. Однако когда моряки переносили тяжелую статую на корабль, между ними разгорелся спор, в ходе которого скульптура упала, и обе ее руки откололись. Моряки были слишком измучены и отказались возвращаться и искать утерянные конечности.
Прекрасное несовершенство «Ники Самофракийской»
Эта восхитительная статуя богини Ники была найдена в 1863 году на острове Самотраки французским послом и археологом-любителем Шарлем Шампузао. Скульптура выполнена из золотого паросского мрамора, и на острове она являлась центром алтаря морским богам. Ученые говорят, что эта статуя была создана во втором веке до нашей эры для восхваления побед греческого флота. Голова и руки статуи потеряны, хотя предпринималось немало попыток восстановить их. Предполагается, что богиня держала правую руку над головой, а в ней была зажата чаша, венец или даже рога. Интересен тот факт, что любые попытки вернуть руки на месте оканчивались провалом – они лишь портили вид шедевра. И все эти провалы заставляют понять, что Победа прекрасна такой, какая она есть – ее несовершенства только дополняют ее великолепие.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2435844856169105960/
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