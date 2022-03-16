Невероятные мистические тайны, которые хранят древние статуи

Нельзя сказать, что люди знают абсолютно все о настоящих шедеврах искусства, особенно если речь идет об обычных людях, а не об искусствоведах. Далеко не одна тайна скрывается в архитектурных творениях гениев своего времени.

В некоторых случаях присутствует даже мистика - и все это будет интересно узнать абсолютно каждому. Почему статуя Моисея имеет рога? Куда делись руки Венеры Милосской? Были ли древние статуи изначально белыми? Или все же их окрашивали в различные цвета? Ответы на эти вопросы могут удивить вас. И чтобы их узнать, вам стоит прочитать данную статью, которая подробно рассмотрит тайны, связанные с величайшими творениями гениальных скульпторов давно минувших лет, которым удавалось из мраморного блока создать произведение искусства.

Рогатый Моисей

Микеланджело создал скульптуру Моисея с интересным элементом – парой рогов. Многие ученые-историки объясняют это как неправильную интерпретацию Библии: в «Книге Исхода» сказано, что евреям было трудно смотреть на лицо Моисея, когда он спускался с горы Синай с каменными табличками, содержащими божьи заповеди. Еврейское слово, используемое в Библии, можно перевести и как «сияние», и как «рога». Однако из контекста вполне понятно, что лицо Моисея излучало сияние, а не было обрамлено рогами.

Цветная античность

Долгое время считалось, что все древнегреческие и древнеримские статуи были просто белыми. Но в соответствии с недавними исследованиями может оказаться так, что изначально они были выкрашены разноцветными красками, которые стерлись со временем и в конце концов совсем исчезли из-за воздействия солнечного света и ветра.

Страдания Русалочки

Статуя Русалочки в Копенгагене является одной из самых неудачливых скульптур в мире, так как она очень часто становилась объектом вандализма. В ее истории имеется множество подобных моментов. Ее ломали и распиливали на куски далеко не один раз, даже сейчас вы можете увидеть на ее шее «шрамы», оставшиеся после того, как ей пришлось заменить голову. Статую обезглавливали дважды – в 1964 и в 1998 годах. В 1984 году вандалы отрезали ей правую руку, а 8 марта 2006 года статуя была найдена облитой зеленой краской, в руке у нее был фалоимитатор, а на спине было выцарапано «8 марта». В 2007 году власти города объявили, что статуя будет перенесена дальше от берега, чтобы предотвратить дальнейшие акты вандализма и попытки туристов забраться на нее.

«Поцелуй» без поцелуя