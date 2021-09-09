Как дается Благодать Святого Духа

Благодать Святого Духа не дается, если человек , долженствующий приять ее, не способен к этому . С другой стороны, естественных способностей любого человека недостаточно для восприятия какого бы то ни было дара Духа Святого, если он не обладает и сверхестественной силой Божией. Вот что в этой связи говорит святой Максим Исповедник в шестой сотнице богословских глав (гл. 13): "Благодать Всесвятого Духа не создает в людях ни мудрости, если нет ума, способного принять мудрость, ни ведения, если нет силы разума, способного принять ведение, ни веры, если ум и разум не удостоверятся в будущих событиях, которые до тех пор были никому не известны, ни дара исцеления, если нет естественного человеколюбия, ни какого либо иного дара, если человек не способен и не имеет возможности принять его. С другой стороны и человек в силу естественных своих способностей не может приобрести ни одного из перечисленных даров без Божественной силы, которая подает их. Это обнаруживают все святые, которые после откровения божественных словес ищут объяснения того, что им было открыто".

Таким образом, ни Божественная благодать не создает просвещения ведением, если нет орудия, обладающего естественной способностью принять просвещение, ни, наоборот, это орудие само по себе не создает просвещения, если Божественная благодать не подаст ему его.

Тот, кто стремится получить от Бога Божественную благодать, если душа его не связана страстями, получает благодать для того, чтобы возделывать добродетели.

Тот кто хочет принять более изобильную благодать Святого Духа, должен подготовить себя к ее восприятию, исполняя заповеди и очищаясь от страстей. Благодать Духа Святого дается верующим по мере их чистоты и веры. Поэтому богоносный Максим говорит: "Божественный апостол разные действия Святого Духа называет разными дарами, одним и тем же Духом совершаемыми" [1 Кор. 12:4]. Такое явление Духа подается по мере всущей в каждом веры, в причастии известного дара; именно каждый из верующих, соответственно вере и сущему в ней душевному настроению, соразмерное приемлет действо Духа, дающему ему достаточное к исполнению такой или другой заповеди расположение и силу.

Как один получает слово премудрости, другой - слово разума, иной - веру, а иной - иное какое из исчистенных великим апостолом дарований [1 Кор 12:8-12], так один получает через Духа дар совершенной, непосредственной и ничего вещественного не имеющей любви к Богу, по мере веры; другой через того же Духа получает совершенный дар любви к ближнему; иной - другой какой дар, по тому же Духу, как я сказал, так как каждый имеет свой действующий в нем дар. Иб всякое действенное и сильное к исполнению заповеди расположение апостол называет даром Духа" (Прп. Максим Исповедник).

Дух Святой имеет простую сущность, но действования Его разнообразны. Он разделяется, не претерпевая никакого ущерба, и с каждой частицей воспринимается во всей полноте, подобно тому, как солнечный луч, хотя энергия его, по всей видимости, присуща только тому, кто ее воспринимает, в тоже время светит над водой и сушей и смешивается с воздухом. Точно также и Дух Святой, хотя он, казалось бы, присутствует лишь в том, что способно вместить его действия, в то же время непрерывно наделяет весь мир своей благодатью. Причастники же Духа Святого принимают столько, сколько в силах вместить их естество, а не столько, сколько Он может передать им.

Святитель Василий Великий в догматических главах о Святом Духе пишет следующее :"Освоение же Духа с душою есть не местное сближение (ибо бестелесное может ли приближаться телесным образом) но устранение страстей, которые привзошли в душу впоследствии от привязанности ее к телу и отдалили ее от сродства с Богом. Посему, кто очистился от срамоты, какую произвел в себе грехом, возвратился к естетственной красоте, чрез очищение как бы возвратил древний вид царскому образу, тот единственно может приблизиться к Утешителю. И Он, как солнце, которым встречено чистое око, в Себе самом покажет тебе образ Невидимого. А в блаженном созерцании образа увидишь неизреченную красоту Первообраза. Через Духа - восхождение сердец, руковождение немощных, усовершение преуспевающих. Дух воссиявая очищаемым от всякой скверны, чрез общение с Собою делает ихдуховными. И как блестящие и прозрачные тела, когда упадет на них луч света, сами делаются светящимися и отбрасывают от себя новый луч, так духоносные души, будучи озарены Духом, сами делаются духовными и на других изливают благодать" (Свт. Василий Великий. О Святом Духе).

Божественная благодать подобна пчеле, посещающей души человеческие. Пчела приближается к цветку сверху, чтобы собрать нектар, сок цветов и пыльцу, и исполнив это, построить соты, по которым струится мед. Однако, собирая пыльцу, она переносит на своих лапках и частицы, которые, прилепляясь к пестикам других цветов, производят опыление. Как только пыльца попадет на рыльце цветка, происходит зачатие, лепестки отпадают и понемногу вызревает плод.

Божественная благодать посещает души человеческие и, когда находит их подготовленными и очищенными, вливает туда по капельке росу Духа Святого. Тогда душа начинает понемногу закрывать свои лепестки, ограничивать свои чувства, чтобы ум не рассеивался по различным страстям и не парил среди разнообразных помыслов. Таким образом происходит духовное созревание души и она приносит сочные и благоухающие плоды добродетели.

Пчелка посещает не все цветы, но только те, на которых можно собрать нектар. А мухи, комары и другие вредные насекомые не интересуются цветами, но летают только туда, где есть грязь и нечистоты.

Чтоб Божественная благодать поселилась внутри нас, ей необходимо приготовить чистую постель. Но как домохозяйка не может постелить чистые простыни для своего гостя в комнате, полной грязи, пыли и паутины, так и Божественная благодать может остановиться на ночлег в нашей душе, только если там будет чисто. Божественная благодать желает видеть нашу душу чистой и свободной от страстных помыслов и грязи наслаждений. Ей нужны и чистые простыни, чтобы накрыться ими. Что же это за простыни? Сияющие одежды добродетелей, которые украшают душу.

Если же у нас нет всего этого, Божественная благодать, хотя и посещает нас, но не задерживается надолго. Ведь Дух Святой возвышен, высок и прям, он не может пребывать среди зловония страстей. Итак, благодать не задерживается или задерживается ненадолго чтобы утешить и укрепить нас, после чего вновь удаляется, поскольку своим обхождением мы обижаем Духа Святого. Вот почему апостол Павел говорит: "Не оскорбляйте Святого Духа Божия" и "Духа не угашайте" [Еф. 4:30][1 Фес. 5:19]

Божественная благодать не остается еще и потому, что мы относимся к ней равнодушно, холодно и безразлично. Мы не допускаем ее внутрь себя, но закрывает двери своей души, чтобы она ушла обиженной. Божественная благодать не насилует нашу волю. Она с рассуждением стучится в двери нашей души, чтобы войти и трудиться вместе с нами: "Се, стою у двери и стучу" (Откр. 3:20). Если кто услышит мой голос и откроет дверь сердца своего, я войду в него, завяжу с ним близкую дружбу и буду вкушать пищу вместе с ним, веселясь и радуясь о его спасении. И он будет есть вместе со мной, вкушая радости и счастья блаженной жизни".

"Се, стою у двери и стучу" (Откр 3:20)

Дух Святой дает также и следующий совет: "Поскольку в нынешнем твоем духовном состоянии ты несчастен, жалок и наг, я советую купить тебе у меня чистое золото, очищенное в огне, чтобы обогатиться добродетелью и добрыми делами. Облачись в сияющие одежды, то есть стяжай святость и чистоту в своей жизни, чтобы духовная нагота твоя не была явной. Помажь и очи души твоей глазным снадобьем, чтобы обрести Божественное просвещение, при котором ты сможешь узреть свое духовное состояние".

Сколько же благодеяний приносит обществу не только преподобный старец, но и любой подвизающийся христианин, стяжавший благодать Духа Святого! Один духовный человек преображает души верующих, укрощает нравы, делает тела целомудренными, успокаивает души страждущих.

Дух Святой - благоухание и красота мира.

Святой человек - гордость и истинное проявление православной веры.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2299525113638030334/

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