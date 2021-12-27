Как Столыпин пытался спасти Россию от потрясений

115 лет назад в России началась аграрная реформа, которую запустил тогдашний премьер-министр страны Пётр Аркадьевич Столыпин. Она оказалась настолько успешной, что с её результатами большевики боролись все 20–30 годы – знаменитые кулаки, середняки и прочие единоличники как раз результат тех реформ. А в колхозы, во многом построенные по лекалам дореформенной общины, пришлось загонять террором.

При этом к самому Столыпину отношение до сих пор неоднозначное и полярное – есть те, кто его буквально боготворят, а есть и категорические противники, одно имя премьера у которых вызывает ярость и даже агрессию. Однако холодный анализ показывает эффективность проведённых реформ, которые продолжились и после гибели Столыпина до самой революции.

Премьер-министром Пётр Столыпин стал в 1906 году. Это время Первой русской революции — в стране вспыхивали бунты, творилось много насилия. Необходимо было успокоить общественное мнение, устранить революционные настроения. Поэтому назначение председателем Совета министров министра внутренних дел сочли вполне логичным. Однако Столыпин имел уже серьёзный опыт гражданского управления – он был гродненским губернатором, а затем и саратовским, откуда и попал в правительство Ивана Горемыкина.

Став премьером, он ставит перед собой две задачи – вначале подавить революционное движение, поэтому пост главы МВД оставляет за собой, а второе – подготовить реформы.

фото: wikipedia.org

С первой задачей он справляется действительно очень жёсткими мерами. При нём были введены военно-полевые суды, которые вовсю выносили смертные приговоры тем, кого подозревали в террористической деятельности.

За короткое время они вынесли 683 смертных приговора, которые были приведены в исполнение. В качестве оправдания давались и такие цифры – от рук террористов к тому моменту погибло уже 763 представителя власти и было ранено ещё 820. Всего за время действия полевых судов на смерть осудили 1102 человека, а за 1906–1909 годы — 2825. Так что «столыпинские галстуки» вовсе не миф. Но порядок навести удалось.

Главной своей задачей Пётр Столыпин видел проведение реформы, которая, по его мнению, выбьет экономическую почву из-под ног революционеров и лишит их базы в будущем. Он делил изменения на две части – те, которые необходимо провести немедленно, не дожидаясь созыва Государственной думы и те, которые надо осуществить с помощью законодателей.

К немедленным он относил решение земельного вопроса и землеустроительного, вопросы гражданского равноправия, свободы вероисповедания, а также очень актуального в то время еврейского вопроса с его знаменитой чертой осёдлости.

На законодательном уровне вместе с Госдумой он собирался решить следующие вопросы – улучшение быта рабочих и крестьянского землевладения. Нужна реформа местных судов (те, что сейчас районные и городские), местного самоуправления, реформы средней и высшей школы. Задача – создать условия для формирования среднего класса, который бы гарантировал спокойствие и процветание страны.

Россия на тот момент была страной аграрной, поэтому внимание Столыпина в первую очередь обращал на крестьянство. Не дожидаясь созыва II Государственной думы, он 9 ноября 1906 года провёл царским указом отмену закона 1893 года о неприкосновенности общины. Впервые в истории России крестьянину разрешалось стать единоличником.

фото: wikipedia.org

По этому указу община обязана была выделить любому своему члену полагавшийся отрез земли, причём на это отводилось всего 30 суток. Если затягивали, то землю выдавали распоряжением земского начальника. Земля должна быть одним куском, не разбросана по полям, чтобы можно было создать хутор, например. Всем, кто решит начать вести собственное хозяйство полагались льготы, была возможность прикупить ещё землю.

Но была еще одна проблема, которая сейчас, когда на селе малолюдье и полно заброшенных земель, нам представить довольно сложно – малоземелье. Центральные области России в то время были перенаселены и земли на всех в достаточном количестве не было. Эту проблему Столыпин пытался решить переселением людей на Восток.

За эту идею ухватились беднейшие слои крестьян и только в 1906–1914 годах переехало 3,1 млн крестьян, а не смогли устроиться и вернулись лишь 0,5 млн. Правда проблемы перенаселения это не решило – прирост населения в центральных губерниях шёл слишком быстро. Переселялось около 300 тыс в год, а рождалось около 2 млн в год. Но Сибирь уже не была столь малолюдной, то, что сейчас там живут люди и даже есть города-миллионники – это заслуга Столыпина.

фото: wikimedia.org

В одной статье нереально обрисовать все аспекты реформы Петра Столыпина, можно лишь обозначить их важность. Тем более, что ему и не дали их провести самостоятельно – 18 сентября 1911 года он был убит в Киеве. Считается, что его реформы всё равно продолжились, но царь и высшие слои общества уже при жизни реформатора к ним охладели. Это и называют основной причиной, почему они не были полностью реализованы – все меры Столыпина были направлены на устранение причин и возможных мотивов для революции и потрясений. Но власть, как только ему удалось успокоить общество, успокоилась и сама, там решили, что все уже позади. То есть реформы для них были вынужденным шагом с перепугу от беспорядков 1905 года, когда лиходеев народ начал уничтожать.

Со смертью Столыпина их стали потихоньку сворачивать, оставив то, что тот успел сделать и досворачивались до революции 1917 года. Но и сделанного Столыпиным хватило, чтобы кормить всю мировую войну, пережить Гражданскую, а потом быстро восстановить сельское хозяйство в период НЭПа. Пока крестьянство не уничтожили ради проведения индустриализации.

Автор: Олег Павлов

Источник : https://glagol.press/kak-stolypin-pytalsja-spasti-rossiju-ot

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