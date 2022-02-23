Русская «Железная маска»: кого Екатерина II прятала в темницах Кексгольма

В 1803 г. Александр I осматривал политическую тюрьму в городе Кексгольме (Приозерске). Император гуманно обошелся с заключенными, в частности, увеличил содержание находящейся здесь семье Пугачева. Наибольший интерес Александра I вызвал узник, называемый Безымянным.

Слепой старец

Это был старик, который 30 лет содержался в тюремном погребе с замурованной дверью. После беседы наедине самодержец повелел освободить таинственного заключенного, с условием его проживания в Кексгольме. Сохранилось предание, что Александр I пожелал лично отобедать с неизвестным узником и подарил ему одежду с царского плеча.

После освобождения старик прожил еще 15 лет. Местные жители полюбили его за незлобивый нрав. Но после 30-летнего мрака его глаза так и не смогли адаптироваться к свету, спустя некоторое время он ослеп.

Эта история описана в книге профессора Якова Грота «Путешествия по Финляндии». Историк пишет, что по свидетельству очевидцев заключить Неизвестного в крепость Корела приказала Екатерина II. Сменивший ее Павел I приказал оставить приговор в силе, несмотря на то, что не одобрял деяний своей предшественницы на престоле.

Такую суровость историки объясняют крайней заинтересованностью монаршей династии в сохранении тайны имени заключенного.

Самозванец на трон

В наше время выдвигается несколько версий о том, кем был на самом деле человек, которого прозвали «Железной маской» Кексгольма.

Собственное расследование провел научный сотрудник музея-крепости "Корела", А. П. Дмитриев. Он считает, что прозвище «Безымянный» скрывало Ивана Пакарина. Последний выдавал себя за сына Екатерины от графа Никиты Панина, президента Коллегии иностранных дел. Камер-юнкер Панин, в молодости служивший во дворце, стал одним из фаворитов Екатерины. Несмотря на то, что он был оттеснен конкурентами, императрица сделала его гувернером своего сына Павла.

Жених дочери Екатерины II

Кандидат исторических наук О. Усенко соглашается с Дмитриевым в том, что Иван Пакарин был самозванцем. Однако он полагает, что тайный узник называл себя не сыном, а женихом дочери Екатерины. Эта версия не выдерживает критики, так как известно, что у императрицы не было внебрачных дочерей.

Племянник Анны Иоанновны

Историк М. И. Пыляев считает, что безымянным узником был Иоанн Антонович. Младенца короновали в возрасте двух месяцев, а через год племянник Анны Иоанновны был свергнут Елизаветой Петровной. Императрица пыталась всеми силами искоренить память о существовании престолонаследника. Вместе с матерью он был отправлен в ссылку на север, а в возрасте 16 лет заключен в Шлиссельбургскую крепость. В первый день своего царствования Екатерина II распорядилась перевести Безымянного в кексгольмскую тюрьму.

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